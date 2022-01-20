CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022»

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022», которая состоится 3 марта.

Вопросы к обсуждению:

ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения

  • Каковы итоги создания Единого цифрового контура здравоохранения
  • Как развивается информатизация здравоохранения на региональном и муниципальном уровнях
  • Какие новые возможности появляются у пациентов
  • Становится ли работа врачей удобнее
  • Как телемедицина меняет систему здравоохранения

Технологии в здравоохранении

  • Какие данные нужны для создания e-Health
  • Что можно доверить искусственному интеллекту
  • Системы поддержки принятия решений: появился ли в России свой Watson
  • Насколько надежно защищены персональные данные в здравоохранении
  • Безопасны ли телемедицинские консультации
  • Мобильный мониторинг на страже здоровья
  • Облачные технологии в здравоохранении

Практические кейсы

  • Безопасное хранение медицинских данных
  • Телемедицина «врач-врач» и «врач-пациент»
  • Опыт внедрения электронной медицинской карты
  • Реестры и регистры и их влияние на качество медицинской помощи
  • Как освободить врачей от рутины
  • Удаленное обучение врачей: примеры
  • Удаленные консультации и COVID-19: как оценить эффективность

Подтвердили выступление:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 500-00-36, меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.