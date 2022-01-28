Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

28.01.2022, 11:27 Мск

31 марта 2022 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение 2022».

Вопросы к обсуждению:

Рынок импортозамещения

Как госзаказ влияет на развитие отечественных ИТ-продуктов ? Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство? Нужны ли разработчикам дополнительные меры поддержки? Что можно считать полноценным отечественным продуктом? Отечественные и Open Source-решения : плюсы и минусы. Как наиболее эффективно перейти на российские решения? Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты? Существуют ли доказанные кейсы экономической эффективности импортозамещения?

Технологии

Импортозамещение в сфере ПО. Импортозамещение в сфере оборудования. Какие иностранные продукты можно смело менять на отечественные? С заменой каких иностранных решений пока стоит подождать и почему? Удалось ли российским компаниям создать полноценную экосистему?

Тренды и перспективы

Станет ли импортозамещение устойчивым трендом? Насколько конкурентны российские решения на мировом рынке? Как российские разработчики решают кадровую проблему? Является ли импортозамещение гарантией безопасности? Как будет развиваться импортозамещение в 2022 г.?

На данный момент выступление с докладом подтвердили:

Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК;

Илья Заянц, директор по ИТ, «Щербинский лифтостроительный завод»;

Василий Ежов, владелец продукта, «Сибур диджитал»;

представитель компании ITOREX.



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