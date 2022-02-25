Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

25.02.2022, 10:33 Мск

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022», которая состоится 3 марта 2022 г.

Подтвердили выступление:

Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, НИИОЗММ ДЗМ;

Андрей Веселов, руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию АО «Гознак»;

Дмитрий Домарев, директор по развитию «СберЗдоровья»;

Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»;

Иван Нестеров, менеджер по развитию, «Норси-Транс»;

Евгений Ковалев, руководитель проектов, группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ;

Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»;

Артур Газиев, директор по развитию бизнеса и продажам «СберМедИИ»;

Алексей Образцов, управляющий партнер, «Ренессанс клиника»;

Виталий Артемьев, директор департамента Retail&Pharma, Fortinet;

Ольга Лебедева, руководитель направления, РТ МИС;

Дарья Шарова, заместитель руководителя отдела инновационных технологий, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ г. Москвы;

Светлана Столярова, руководитель по инфраструктурным проектам развития медицины «Вымпелком»;

Олег Симаков, руководитель Центра ИТОиМЭВ, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;

Алена Геращенко, аналитик отдела консалтинга департамента информационной безопасности, РАССЭ;

Николай Анкудинов, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра ГБУЗ СО ЕКПЦ, член Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины​, член Ассоциации менеджеров медицинских организаций, медицинский директор ООО «Инкордмед»;

Сергей Гнеушев, управляющий партнер «Академический МИАЦ», сопредседатель совета консорциума «Сеть телемедицинских экспресс мини-поликлиник».

Вопросы к обсуждению:

ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения

Каковы итоги создания Единого цифрового контура здравоохранения

Как развивается информатизация здравоохранения на региональном и муниципальном уровнях

Какие новые возможности появляются у пациентов

Становится ли работа врачей удобнее

Как телемедицина меняет систему здравоохранения

Технологии в здравоохранении

Какие данные нужны для создания e-Health

Что можно доверить искусственному интеллекту

Системы поддержки принятия решений: появился ли в России свой Watson

Насколько надежно защищены персональные данные в здравоохранении

Безопасны ли телемедицинские консультации

Мобильный мониторинг на страже здоровья

Облачные технологии в здравоохранении

Практические кейсы

Безопасное хранение медицинских данных

Телемедицина «врач-врач» и «врач-пациент»

Опыт внедрения электронной медицинской карты

Реестры и регистры и их влияние на качество медицинской помощи

Как освободить врачей от рутины

Удаленное обучение врачей: примеры

Удаленные консультации и COVID-19: как оценить эффективность

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 500-00-36, меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.