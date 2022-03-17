Онлайн-конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта

CNews приглашает принять участие в онлайн-конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 24 марта 2022 г.
Основные вопросы конференции
Российский рынок e-commerce
Технологии и сервисы
Кейсы и тенденции
На конференции выступят:
Роман Волков, генеральный директор, MetalScanner;
Анастасия Калинкина, операционный директор, «Кухня на районе»;
Артем Мигунов, руководитель по развитию проектов, «Яндекс.Доставка»;
Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;
Александр Слуцкий, руководитель направления развития бизнеса, AliExpress Россия;
Алексей Мерзляков, директор по маркетингу, DPD в России;
Дамир Султанов, руководитель отдела бренд-маркетинга, Cersanit;
Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;
Борис Овчинников, партнер, Data Insight;
Александр Воронкин, руководитель направления комплексных решений, Mango Office.