Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня

CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» 29 июня 2022 г.
Основные вопросы конференции:
Low-code и No-code
Технологическая основа
Проекты и решения
Спикеры конференции:
Андрей Михеев, генеральный директор, «Процессные Технологии»;
Денис Селезнёв, генеральный директор, «Первая Форма»;
Павел Шингарев, CEO, Knowledge Space;
Дмитрий Щипачев, CEO, Finch.fm;
Андрей Чепакин, коммерческий директор, ELMA;
Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов, Naumen;
Андрей Решетников, руководитель ИТ, «Свеза»;
Владислав Калинин, руководитель проектов, Citeck;
Петр Грибанов, технологический евангелист, «1C»;
Михаил Зварковский, директор Департамента развития и анализа цифровых технологий, Центр цифровых технологий «Концерн Росэнергоатом»;
Виталий Рыбалкин, директор центра автоматизации и роботизации процессов, «Ренессанс страхование»;
Максим Али, партнер, руководитель практики IP/IT, Maxima Legal;
Антон Беспалов, ИТ-партнер, BIOCAD;
Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская Биржа»;
представители компании «Финансовые Информационные Системы».