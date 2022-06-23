Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля

23.06.2022, 10:15 Мск

7 июля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Современные контакт-центры 2022».

Согласно прогнозам iKS-Consulting, российский рынок аутсорсинговых контакт-центров в 2021 г. вырастет почти на 18% и достигнет почти 29 млрд руб.

Основные факторы роста – необходимость повышения лояльности клиентов на фоне роста конкуренции и значительного роста онлайн-продаж, переход многих бизнесов на удаленное обслуживание.

Второй фактор проявился достаточно резко и неожиданно, что в определенной степени способствовало передаче функций контакт-центра на аутсорсинг, отмечают аналитики.

Основными потребителями услуг аутсорсинговых контакт-центров по-прежнему являются финансовый сектор, телеком и ритейл. К концу 2021 г. они могут обеспечить около 40,7 тыс. рабочих мест с учетом надомных операторов.

Основные вопросы к обсуждению:

Рынок контакт-центров

Какое влияние на рынок контакт-центров оказала пандемия?

Как развивался мировой и российский рынок контакт-центров в 2021 г.?

Какие цифровые каналы используют контакт-центры.

Как меняется доступность и скорость обслуживания контакт-центрами.

Технологии

Чат-боты в контакт-центрах.

Каким должен быть голосовой помощник.

Взаимодействие с клиентом через соцсети.

Плюсы и минусы интерактивного голосового меню (IVR).

Речевая аналитика.

Автоматические обзвоны.

Голосовая биометрия.

Решения и проекты

Голосовые и текстовые боты при оказании госуслуг.

Контакт-центры в здравоохранении.

Омниканальный банк.

Контакт-центры в ритейле.

Когда достаточно коробочного решения.

Как повысить качество работы операторов.

Оптимизация проведения маркетинговых кампаний.

С докладами выступят:

Юлия Кравченко, руководитель продукта SmartSpeech Insights, SberDevices;

Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;

Марина Петряева, управляющий директор Управления «Развитие контактного центра», ВТБ;

Ольга Цыганкова, директор управления «единый контакт-центр», «Ситилинк»;

Ирина Королева, операционный директор, Международный медицинский центр «Он клиник»;

Екатерина Лазаревская, руководитель операционного центра поддержки омниканальных продаж, «Остин Россия»;

Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов, X5 Group;

Ольга Силанова, руководитель группы, департамент обслуживания клиентов, DPD в России;

Виктор Морозов, руководитель контактного центра, «220 Вольт»;

Яна Соколова, руководитель операционного департамента, Dostavista.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.