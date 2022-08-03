Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября
CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 2022 г.
На данный момент подтвердили выступление с докладом:
Павел Босенко, CIO, «Росморпорт»; Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, «Национальный расчётный депозитарий»; Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»; Георгий Лессар, технический директор, группа «Абсолют»; Анна Лоран, руководитель проектов, Филиал «ОЦО» АО «ОХК «Уралхим»; Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».