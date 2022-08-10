Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

27 сентября 2022 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация финансового сектора».

Введенные против России санкции затронули все отрасли, в том числе и финансовый сектор. От обслуживания клиентов российских банков отказались международные системы Visa и MasterCard. Некоторые банки были отключены от SWIFT. Многократно увеличилось число кибератак. Кроме того, финансовые организации, как и представители других отраслей, столкнулись с необходимостью срочной замены цифровых продуктов иностранных вендоров на отечественные разработки.

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

  • Какие задачи приходится решать финтех-компаниям в 2022 году?
  • Какие инициативы ЦБ определяют направления цифровизации банков?
  • Как изменился спрос на цифровые сервисы?
  • Как спланировать процесс импортозамещения в финансовой организации?
  • Какие проблемы в сфере ИБ необходимо решить в первую очередь?

Технологии и инструменты

Тренды

  • Цифровой банк как альтернатива традиционному офису.
  • Банковские сервисы в условиях санкций.
  • Перспективы расширения банковской экосистемы.
  • Индивидуальный подход к клиентам.

С докладами выступят:

Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская биржа»;
Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Юлия Саввина, управляющий директор, отдел расчета клиентских кошельков, Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Банк ВТБ;
Андрей Язев, ИТ бизнес-партнер, «Московский кредитный банк»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, «Финам»;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Александр Горяинов, директор по информационным технологиям, СК «Макс»;
Представитель «Абсолют Банка».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена