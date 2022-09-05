Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

05.09.2022, 16:58 Мск

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Цифровые потребности госсектора

Какие задачи в области цифровизации наиболее актуальны для госсектора?

Какие новые цифровые услуги будет предлагать государство?

Как продвигается импортозамещение в госсекторе?

Как будут развиваться цифровые проекты федерального уровня?

Что будет с программами цифровизации регионов?

Ключевые ИТ-проекты и программы

Как развивается «Цифровая экономика»?

Когда заработает Гостех?

Маркетплейс для промышленных предприятий.

Единый цифровой контур в здравоохранении.

Цифровизация системы образования.

Цифровые сервисы в социальной сфере.

Цифровой профиль гражданина.

Цифровой паспорт.

Единое цифровое пространство госорганов.

Национальная система управления данными.

ИТ-решения для госсектора

Цифровая инфраструктура государства.

Государственные информационные системы.

Электронные госуслуги.

Ситуационные центры и центры управления регионами.

Государственные цифровые платформы.

Кибербезопасность госведомств и объектов КИИ.

Среди докладчиков:

Елена Казмерчук, директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России;

Сергей Труненков, руководитель проектного офиса,ГКУ Центр налоговых доходов;

Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;

Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов и услуг, ФБУ Ростест-Москва;

Руслан Надтока, руководитель проектного офиса при ФГБУ «ЦИТО» при Министерстве науки и высшего образования России.

Приглашены для выступления:

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России;

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской;

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;

Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;

Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты России;

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;

Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;

Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;

Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;

Даниил Сорокин, директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Министерство энергетики Российской Федерации;

Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;

Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики;

Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края;

Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.