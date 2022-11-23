Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

23.11.2022, 11:55 Мск

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 2022 г.

Подтвердили выступление с докладом:

Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных, ОХК «Уралхим»;

Алексей Лиходзиевский, руководитель сервиса «Яндекс Браузер» для организаций;

Станислав Тульчинский, ИТ директор, банк «Зенит»;

Игорь Иванов, директор по технологиям, ГК «Агат»;

Дмитрий Кондратьев, директор по информационным технологиям и развитию бизнес-процессов, Energon;

Денис Неверов, руководитель проектов, «Газпромнефть-Снабжение»;

Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов, ФБУ «Ростест-Москва»;

Максим Лобанов, ИТ-директор, ГК «Восток-сервис»;

Анна Оганесян, главный специалист «Эконс», «Сибур»;

Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;

представитель компании «Манго Телеком»;

представитель компании Selectel.



Вопросы к обсуждению:

Цифровая инфраструктура

Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями?

Насколько актуальна задача импортозамещения?

Удается ли приобретать необходимое оборудование?

Есть ли на рынке достойные аналоги западного ПО?

Как облака могут помочь построить цифровую инфраструктуру?

Как быть с подсанкционными и устаревшими решениями?

Как оценить риски и выбрать оптимальное решение?

Аутсорсинг VS собственные ресурсы

Насколько эффективно решать все вопросы собственными силами?

Что лучше передать на аутсорсинг?

Какие цифровые сервисы выгоднее создавать самостоятельно?

Как организовать работу комбинированных команд?

Как лучше организовать техподдержку?

Технологии оптимизации

Облачные возможности: приватное, гибридное или публичное облако?

Low-code и no-code возможности цифровых платформ.

Мониторинг цифровой инфраструктуры.

Open Source как инструмент технологической независимости.

Роботы как способ сокращения затрат.

Оптимальная организация корпоративной связи.

VDI как способ снижения затрат на инфраструктуру.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.