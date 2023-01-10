Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.
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Основные вопросы конференции:
Проблемы и тенденции российского рынка
Востребованные в здравоохранении технологии
Проекты и поиск решения проблем
Среди спикеров конференции:
Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы;
Алексей Ефёров, директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6»;
Кирилл Хромов, управляющий директор, «Первый электронный рецепт»;
Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации, «Европейский медицинский центр»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Павел Соколов, директор департамента информационных сервисов, Biocad;
Алексей Рыжий, директор по информационным технологиям, «Нанолек»;
Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок, «Генериум»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Николай Анкудинов, руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО «ЕКПЦ».
Актуальный список спикеров мероприятия выложен по ссылке.
Список участников обновляется по ссылке.
Информация о прошедшей конференции доступна по ссылке.
Целевую аудиторию прошедшей конференции можно найти по ссылке