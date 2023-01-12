Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».

Аналитики назвали 2022 год переломным для глобального рынка решений в области искусственного интеллекта. Например, об этом говорилось в отчете Стэнфордского университета AI Index 2022. Перелом выразился в сокращении числа игроков при росте инвестиций. Это означает переход от экспериментов к коммерциализации рынка искусственного интеллекта. В цифрах аналитики IDC прогнозируют рост продаж AI-решений примерно на 20% в год, в 2026 году объем рынка достигнет $900 млрд.

Динамика российского рынка ИИ пока повторяет мировую. Его объем по итогам 2022 года оценивался в 550 млрд руб. В 2022 году разрыв связей с мировым научным сообществом негативно скажется на его развитии. С другой стороны, уход западных вендоров освободил пространство для российских поставщиков. Занять ниши могут ИТ-компании и крупный бизнес. Корпорации формируют собственные подразделения data-аналитики и программной разработки. Созданные ими решения с использованием ИИ могут стать флагманами для отраслей.

Российский рынок AI

  • Российские вендоры занимают ниши, оставленные западными поставщиками.
  • Информационная безопасность 一 приоритет в применении искусственного интеллекта на российских предприятиях сегодня.
  • Кадровый дефицит приводит к развитию систем обучения в компаниях.
  • Частные корпорации развивают собственные подразделения data-аналитики.
  • Прогнозирование цен, продаж, рисков и угроз, распознавание и синтез речи 一 устоявшиеся направления применения ИИ в России.
  • Развитие IoT-платформ как базового элемента для применения ИИ в промышленности.
  • ИИ требует больших вычислительных мощностей, дефицит которых ожидается в ближайшее время.

Проблемы моделирования

  • Разрыв связей с мировым научным сообществом ведет к торможению в области научного моделирования.
  • Этичность искусственного интеллекта должна учитываться на уровне моделирования.
  • Необходимо обеспечить прозрачность принятия решений с помощью ИИ, даже в ущерб быстродействию.
  • Создание систем управления сложными бизнес-процессами в режиме реального времени.
  • Кому нужны метавселенные, что они могут дать корпорациям?
  • Необходима постоянная коррекция моделей в зависимости от внешних изменений.

Как компании применяют искусственный интеллект

  • Интернет-поиск потенциальных клиентов в b2b.
  • Увеличение продаж: кому и какие дополнительные товары и услуги предложить.
  • Оптимизация работы промышленного оборудования.
  • Цифровое проектирование и моделирование процессов.
  • Компьютерное зрение для повышения безопасности на производстве.
  • Логистика 一 проверенный сегмент для эффективного применения ИИ.

С докладами выступят:

Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Роман Агашин, начальник Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»;
Сергей Серов, начальник Управления бигдата и машинного обучения, банк «Хоум Кредит»;
Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;
Михаил Граденко, руководитель отдела Data Science, «Новолипецкий металлургический комбинат»;
Алена Капустина, старший бизнес-аналитик, «Новолипецкий металлургический комбинат»;
Олег Савин, бизнес-аналитик, Unilever.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.