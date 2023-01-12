Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».
Аналитики назвали 2022 год переломным для глобального рынка решений в области искусственного интеллекта. Например, об этом говорилось в отчете Стэнфордского университета AI Index 2022. Перелом выразился в сокращении числа игроков при росте инвестиций. Это означает переход от экспериментов к коммерциализации рынка искусственного интеллекта. В цифрах аналитики IDC прогнозируют рост продаж AI-решений примерно на 20% в год, в 2026 году объем рынка достигнет $900 млрд.
Динамика российского рынка ИИ пока повторяет мировую. Его объем по итогам 2022 года оценивался в 550 млрд руб. В 2022 году разрыв связей с мировым научным сообществом негативно скажется на его развитии. С другой стороны, уход западных вендоров освободил пространство для российских поставщиков. Занять ниши могут ИТ-компании и крупный бизнес. Корпорации формируют собственные подразделения data-аналитики и программной разработки. Созданные ими решения с использованием ИИ могут стать флагманами для отраслей.
Российский рынок AI
Проблемы моделирования
Как компании применяют искусственный интеллект
С докладами выступят:
Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Роман Агашин, начальник Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»;
Сергей Серов, начальник Управления бигдата и машинного обучения, банк «Хоум Кредит»;
Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;
Михаил Граденко, руководитель отдела Data Science, «Новолипецкий металлургический комбинат»;
Алена Капустина, старший бизнес-аналитик, «Новолипецкий металлургический комбинат»;
Олег Савин, бизнес-аналитик, Unilever.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.