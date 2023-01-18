Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.
С докладом выступят:
Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка;
Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, АКБ «Фора банк»;
Андрей Лагунов, директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги», «Московская биржа»;
Тимур Исхаков, технический директор, «Ак Барс Цифровые Технологии»;
представитель компании «Гринатом».
Вопросы к обсуждению:
Российский рынок банковской цифровизации
Технологии для банков
Проекты 2022 года в российских банках
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.