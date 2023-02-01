Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля

16 февраля 2023 г. CNews проведет конференцию «Большие данные и бизнес-аналитика 2023».
С докладами выступят:
Сергей Астахов, заместитель руководителя Департамента по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта, Аналитический центр при Правительстве России;
Максим Николаев, руководитель Управления по работе с данными, Аналитический центр при Правительстве России;
Евгений Евграфьев, руководитель центра развития информационных систем, Агентство инноваций Москвы;
Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Александр Павлюк, руководитель центра аналитики больших данных, Уральский банк реконструкции и развития;
Сергей Серов, начальник Управления биг дата и машинного обучения, банк «Хоум Кредит»;
Максим Елисеев, Team lead группы анализа цифровых финансовых продуктов. Департамент развития финансовых технологий, «Абсолют Банк»;
Алексей Тюренков, руководитель Управления Больших данных, ИТ, «Технониколь»;
Владислав Денисов, Head of Analytics, Sports.ru;
Евгения Коробкина, руководитель отдела аналитики, Lab Industries (ранее Henkel Россия);
Вадим Уланов, директор по данным, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру»;
Юрий Ефаров, CEO, Easy Report;
Артем Можчиль, координатор продукта ЦИО, Газпромнефть НТЦ;
Александр Тютюнник, директор по развитию бизнеса, ГК Luxms;
Илья Кузьминов, директор центра стратегической аналитики и больших данных, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ);
Кирилл Прунтов, корпоративный архитектор, Ассоциация больших данных.
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок больших данных:
Технологии хранения и управления большими данными
Проекты 2022 года
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.