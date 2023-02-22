Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.
Основные вопросы конференции:
Проблемы и тенденции российского рынка
Востребованные в здравоохранении технологии
Проекты и поиск решения проблем
Среди спикеров конференции:
Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения г.Москвы;
Алексей Ефёров, директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6»;
Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации, «Европейский медицинский центр»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Павел Соколов, директор департамента информационных сервисов, Biocad;
Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок, «Генериум»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Николай Анкудинов, руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО «ЕКПЦ»;
Алексей Нечипорук, директор по работе с индустрией здравоохранения, Webinar Group;
Ольга Лебедева, владелец продукта, РТ МИС;
Петр Крупко, менеджер по продукту «Мобильные сотрудники», МТС;
представитель компании «Яндекс».
Актуальный список спикеров мероприятия.
Список участников обновляется.
Информация о прошедшей конференции.
Целевая аудитория прошедшей конференции.