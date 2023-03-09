Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

09.03.2023, 12:46 Мск

16 марта 2023 г. CNews проведет конференцию «Искусственный интеллект 2023».

С докладами выступят:

Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;

Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;

Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;

Андрей Бугаенко, исполнительный директор по исследованию данных, Сбербанк;

Михаил Граденко, Head of Data Science, «Группа НЛМК»;

Алена Капустина, старший бизнес-аналитик, «Новолипецкий металлургический комбинат»;

Алёна Дробышевская, руководитель направления по развитию бизнеса и работе с клиентами AI Cloud, Cloud;

Екатерина Меркулова, консультант платформы groth.sk.ru, Фонд «Сколково»;

Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ;

Владимир Вертоградов, вице-президент «Ланит», управляющий директор «Норбит»;

Дмитрий Буланцев, технический директор, МТС ИИ;

Максим Иванов, директор по ИИ, «СберБизнесСофт»;

Дмитрий Ермилов, руководитель департамента машинного обучения и искусственного интеллекта, «Билайн»;

Родион Мартынов, старший руководитель проектов дирекции лаборатории данных, компания «Синимекс»;

Фрэнк Шихалиев, консультант по развитию машинного обучения, «Росгосстрах»;

Айрат Азбуханов, главный инженер проекта - начальник отдела прототипов и развития технологий, «РН-БашНИПИнефть»;

Валерий Лисовец, графический дизайнер, «Студия Артемия Лебедева»;

Артём Саркисов, разработчик нейросети, «Студия Артемия Лебедева»;

Анна Симонова, основатель, «Русская академия дизайна».

Российский рынок AI

Российские вендоры занимают ниши, оставленные западными поставщиками.

Информационная безопасность 一 приоритет в применении искусственного интеллекта на российских предприятиях сегодня.

Кадровый дефицит приводит к развитию систем обучения в компаниях.

Частные корпорации развивают собственные подразделения data-аналитики.

Прогнозирование цен, продаж, рисков и угроз, распознавание и синтез речи 一 устоявшиеся направления применения ИИ в России.

Развитие IoT-платформ как базового элемента для применения ИИ в промышленности.

ИИ требует больших вычислительных мощностей, дефицит которых ожидается в ближайшее время.

Проблемы моделирования

Разрыв связей с мировым научным сообществом ведет к торможению в области научного моделирования.

Этичность искусственного интеллекта должна учитываться на уровне моделирования.

Необходимо обеспечить прозрачность принятия решений с помощью ИИ, даже в ущерб быстродействию.

Создание систем управления сложными бизнес-процессами в режиме реального времени.

Кому нужны метавселенные, что они могут дать корпорациям?

Необходима постоянная коррекция моделей в зависимости от внешних изменений.

Как компании применяют искусственный интеллект

Интернет-поиск потенциальных клиентов в b2b.

Увеличение продаж: кому и какие дополнительные товары и услуги предложить.

Оптимизация работы промышленного оборудования.

Цифровое проектирование и моделирование процессов.

Компьютерное зрение для повышения безопасности на производстве.

Логистика 一 проверенный сегмент для эффективного применения ИИ.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.