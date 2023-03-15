Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2023», которая состоится 4 апреля.
На данный момент подтвердили выступление с докладом:
Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, МКБ;
Борис Макевнин, директор ИТ, «Т Плюс»;
Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК;
Руслан Каримов, директор по продукту, «Восточная горнорудная компания»;
Игорь Иванов, директор по технологиям, ГК «Агат»;
Артур Нек, управляющий партнер Kaiten;
Кирилл Колесников, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации, «Синара-Транспортные машины»;
Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «Уралхим»;
Денис Гузовский, член правления СК «Росгосстрах»;
Максим Смирнов, заместитель генерального директора, IVA Technologies;
Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Национальный расчётный депозитарий;
Наталья Погорелова-Триппель, начальник департамента развития ИТ процессов и портальных решений, банк «Зенит»;
Сергей Кирюшин, директор департамента информационного обеспечения МИД России, спецпредставитель Министра по вопросам цифровой трансформации;
представитель компании «Консист»;
представитель компании «ИТ Глобал»;
представитель компании «Терн»;
представитель компании «Т1 Консалтинг».
Вопросы к обсуждению:
Тенденции российского импортозамещения
Что мешает импортозамещению
Практика импортозамещения
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.