Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

20.03.2023, 16:02 Мск

CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и no-code: мифы и реальность», которая состоится 25 апреля 2023 г.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Ирина Раскина, начальник Управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт;

Ольга Пугачева, CIO, «Отэко»;

Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;

Саша Данилов, кофаундер платформы Nodul;

представитель компании Anserem.



Вопросы к обсуждению:

Low-code и No-code

В чем разница между Low-code и No-code?

Какие задачи можно решать с их помощью?

Каковы сильные стороны Low-code и No-code подхода?

Какие ограничения использования технологий существуют?

Как организовать разработку на low-code платформе?

Технологическая основа

Какой должна быть Low/No-code платформа?

Что такое визуальные компоненты и как они работают?

Какие ограничения по сложности вычислений существуют на платформе?

Какие специалисты нужны для реализации Low/No-code проектов?

Проекты и решения

Какие решения можно создавать при помощи Low/No-code?

Как выбрать платформу?

Применим ли low-code для создания тяжелых промышленных решений?

Как распределить ответственность за создание приложений?

Какова эффективность использования Low/No-code технологий?

Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.