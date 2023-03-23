Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок e-commerce
Востребованные технологии
Проекты FMCG-компаний
Среди спикеров конференции:
Клим Ядринцев, генеральный директор, ElytS;
Дмитрий Новосельцев, генеральный директор, «Сантех Смарт»;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Сергей Панкин, начальник управления «Торгово-сервисные предприятия», банк ВТБ;
Петр Сыров, начальник управления 5POST, X5 Group;
Павел Жук, руководитель разработки и внедрения PIM - систем, Compo;
Ксения Сошникова, руководитель направления по работе с маркетплейсами, «Кактус»;
Иван Косаркин, руководитель направления, VS Robotics;
Элина Мугайнутдинова, руководитель группы по работе с курьерскими службами, Flowwow;
Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру»;
Ирина Караулова, аналитик, Data Insight;
Марина Максимова, ex-HR партнер трансформации, «Комус».
Актуальный список спикеров мероприятия.
Список участников обновляется.
Информация о прошедшей конференции.
Целевая аудитория прошедшей конференции.