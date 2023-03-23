Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок e-commerce

Востребованные технологии

Проекты FMCG-компаний

  • Как цифровизация повышает эффективность логистики?
  • Как искусственный интеллект минимизирует сбои в дни распродаж?
  • Новые сервисы для клиентов: как аналитика в личном кабинете помогает покупателю и продавцу?
  • Сколько стоят услуги сети постаматов и как выбрать провайдера?
  • Сколько нужно потратить на автоматизацию, чтобы организовать доставку за 30 минут?
  • Каким должно быть идеальное приложение для курьера?

Среди спикеров конференции:

Клим Ядринцев, генеральный директор, ElytS;
Дмитрий Новосельцев, генеральный директор, «Сантех Смарт»;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Сергей Панкин, начальник управления «Торгово-сервисные предприятия», банк ВТБ;
Петр Сыров, начальник управления 5POST, X5 Group;
Павел Жук, руководитель разработки и внедрения PIM - систем, Compo;
Ксения Сошникова, руководитель направления по работе с маркетплейсами, «Кактус»;
Иван Косаркин, руководитель направления, VS Robotics;
Элина Мугайнутдинова, руководитель группы по работе с курьерскими службами, Flowwow;
Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру»;
Ирина Караулова, аналитик, Data Insight;
Марина Максимова, ex-HR партнер трансформации, «Комус».

Актуальный список спикеров мероприятия.
Список участников обновляется.

Информация о прошедшей конференции.
Целевая аудитория прошедшей конференции.