Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

На данный момент подтвердили выступление с докладом:
Алексей Дорожко, заместитель директора Департамента развития отрасли ИТ, Минцифры России ;
Тимур Порошин, владелец продукта T1 CRM;
Максим Бутов, руководитель практики ERP, «ТерраЛинк»;
Татьяна Горская, руководитель функционального направления практики «1С», ТерраЛинк;
Максим Русин, управляющий директор, МКБ;
Денис Гузовский, член правления, СК «Росгосстрах»;
Антон Груздев, технический директор, MIND Software;
Илья Владимирович, директор по продуктам «Турбо»;
Евгений Карпов, BDM, vStack;
Максим Смирнов, заместитель генерального директора, IVA Technologies;
Сергей Кирюшин, директор департамента информационного обеспечения МИД России, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации;
Борис Макевнин, директор ИТ, «Т Плюс»;
Артур Нек, управляющий партнер Kaiten;
Вячеслав Костин, генеральный директор, IconSoft;
Кирилл Колесников, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации, «Синара-Транспортные Машины»;
Павел Андрианов, член правления, Национальный расчётный депозитарий;
Роман Сургунд, независимый эксперт;
Наталья Погорелова-Триппель, начальник департамента развития ИТ процессов и портальных решений, банк «Зенит»;
Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК;
Руслан Каримов, директор по продукту, «Восточная горнорудная компания»;
Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «Уралхим»;
представитель компании «Терн».
Вопросы к обсуждению:
Тенденции российского импортозамещения
Что мешает импортозамещению
Практика импортозамещения
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