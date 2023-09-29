Главная Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

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Основные вопросы конференции:

Тенденции российского импортозамещения

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Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»

Разработка российского ПО

  • Где взять инструменты для разработки ПО?
  • Как избежать очередного зоопарка решений?
  • Рынку не хватает квалифицированных разработчиков.
  • Как превратить джуниора в миддла и сеньора.
  • Насколько безопасна российская разработка?
  • Как избежать проблем с Open Source?
  • Цифровые инструменты миграции на российское ПО.

Практика импортозамещения

  • Как правильно расставить приоритеты при импортозамещении?
  • Надежный отечественный вендор: кто он?
  • Сохранилась ли на рынке привычная вендорская модель?
  • Как организовать миграцию?
  • Как обеспечить совместимость оборудования?
  • Облачные сервисы как способ оптимизации ИТ-инфраструктуры.
  • Аутсорсинг и аутстафинг для импортозамещения.
  • Экономическая эффективность импортозамещения.
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Сергей Тарасов, технический директор «Русагро Технологии»

С докладами выступят:

Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»;
Илья Журавлев, директор отраслевых проектов по импортозамещению, «Атомэнергопроект»;
Петр Фурсов, директор по партнерам Кластера производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково»;
Сергей Кирюшин, директор департамента информационного обеспечения МИД России, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации;
Максим Русин, управляющий директор, МКБ;
Сергей Тарасов, технический директор, «Русагро Технологии»;
Кирилл Комиссаров, руководитель направления поддержки и развития CAD\CAM\CAE\CAPP\PDM-систем «ОКБМ Африкантов»;
Фаддей Осипов, руководитель команды разработки, X5 Tech;
Борис Славин, Финансовый университет при Правительстве России;
Светлана Легостаева, генеральный директор, АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника»;
Антон Толстых, руководитель отдела продаж RuDesktop;
Евгений Кривоносов, генеральный директор, СДИ СОФТ;
Никита Моисеенко, руководитель проектов, «Норникель Спутник»;
Семён Трошкин, руководитель команды «», аудиторско-консалтинговой группы компаний «Мариллион»;
Константин Юрьев, руководитель проекта «Агредатор» в компании RNDSOFT.