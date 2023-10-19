Главная Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря

5 декабря 2023 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2023».

С докладами выступят:

Виталий Палин, руководитель управления автоматизации, HeadHunter;
Ирина Королева, операционный директор, «Международный Медицинский центр ОН КЛИНИК»;
Ольга Худякова, руководитель Управления Развитие контактного центра Департамент корпоративного цифрового бизнеса, «Банк ВТБ»;
Анастасия Сухачева, руководитель Службы Обучения и Управления Качеством Управления Развития Контактного центра, «Банк ВТБ»;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страховани»е;
Роман Потишний, генеральный директор, SIGURD IT;
Элеонора Торубарова, руководитель проекта службы методологии и контроля качества в контактном центре, «Банк ВТБ»;
Татьяна Курганович, руководитель направления управления «Контактный центр», «Банк ВТБ»;
Вера Пушкарёва, руководитель направления по анализу данных, Сбербанк;
Максим Конохов, PM-партнёр Розничного блока, Сбербанк;
Владислав Вирясов, директор, «Авантелеком»;
Тимур Халидов, руководитель направления отдела контроля качества, «Ингосстрах».

Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции российского рынка

  • Современный контакт-центр 一 это АТС с маршрутизацией и искусственным интеллектом.
  • Сертификаты, которые подтверждают киберзащищенность горячих линий, чат-ботов и омниканалов.
  • Растет спрос на решения, которые определяют эмоциональную окраску разговоров и выделяют негативные реакции.
  • Повышается качество контроля при обслуживании клиентов.
  • Бесшовная интеграция в различные каналы связи при общении с одним клиентом.
  • Управление контакт-центром в условиях быстрых изменений.

Технологии для контакт-центров

  • Основные критерии выбора платформы для контакт-центра 一 высокие масштабируемость и защищенность.
  • Персонализированное автоматическое голосовое меню на основе индивидуального портрета клиента.
  • Резервирование сеансов связи помогает не пропустить запланированные звонки из-за высокой нагрузки.
  • Создание гибких сценариев в режиме No-code.
  • Виртуальные контакт-центры на базе облачных технологий.
  • Речевая онлайн-аналитика.

Проекты 2022 года

  • Как искусственный интеллект в контакт-центре снижает нагрузку на операторов?
  • Персонализированные сценарии обслуживания клиентов, созданные с помощью искусственного интеллекта?
  • Сколько стоит защитить обработку персональной информации в контакт-центре?
  • Как автоматическое определение эмоций клиента помогает повысить эффективность бизнеса?
  • Можно ли с помощью искусственного интеллекта увеличить долю согласий на покупку услуги?
  • Как с помощью искусственного интеллекта адаптировать ответы чат-бота к внешним изменениям?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.