Главная Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

С докладом выступят:

Сергей Парфенов, начальник Проектного управления по реализации мероприятий по развитию электронного взаимодействия органов государственной власти Департамента проектного управления ФГБУ «ЦЭКИ»;
Геннадий Попов, генеральный директор, WSS-Consulting ;
Анастасия Литвиненко, директор по работе со стратегическими заказчиками ITFB Group;
Дмитрий Болотюк, директор по ИТ, ГК «ЛогЛаб»;
Роман Лутковский, руководитель отдела по развитию продукта «Оцифровка письменной корреспонденции», Почта России;
Николай Лазарев, директор по развитию и поддержке информационных систем, УК «Росводоканал»;
Владимир Мацаль, директор по безопасности и административному обеспечению STADA в регионах Россия и Евразия;
Наталья Калашникова, руководитель проектов ЭДО, «ВТБ Лизинг»;
Ольга Токарева, руководитель направления развития СЭД, Пивоваренная компания «Балтика» ;
Кирилл Комиссаров, заместитель Генерального директора по инжинирингу, ОКБ «Гидропресс»;
Виталий Слободин, руководитель проекта, УК «Росводоканал»;
Илья Шатунов, ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК «Мегаполис»;
Ксения Овсянникова, руководитель проектов, МУМТ.

Основные темы конференции:

Российский рынок ЭДО

  • Как развивался рынок ЭДО в 2023 г.?
  • Какие процессы уже можно перевести на ЭДО?
  • Станет ли ЭДО обязательным для всех?
  • Как развивается ГосЭДО?
  • Стандарты цифровых документов, цифровые форматы и регламенты.
  • Импортозамещение СЭД.

Технологии для организации ЭДО

  • ЭДО и ECМ платформы: что выбрать?
  • Low-code как инструмент быстрой настройки функционала.
  • ЭДО по модели SaaS: плюсы и минусы.
  • Хранилище электронных документов.
  • Искусственный интеллект и ЭДО.
  • Инструменты оцифровки архивов.
  • Мобильные СЭД.
  • Как организовать работы с электронной подписью.

Практика внедрения ЭДО

  • Как организовать миграцию СЭД на российскую ОС?
  • Практика использование облачных СЭД.
  • Экономическая эффективность ЭДО и КЭДО.
  • Какие сложности возникают при подключении к ЭДО контрагентов?
  • Опыт работы с электронной подписью.
  • Идеальная мобильная СЭД: какая она?
  • Интеграция СЭД с корпоративными системами.
  • Как выбрать решение для модернизации СЭД?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.