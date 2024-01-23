Главная Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2024» 28 февраля.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок информационной безопасности

  • Как меняется ландшафт ИБ-угроз.
  • ИБ-потребности крупного, среднего и малого бизнеса.
  • Защита критической инфраструктуры — задача №1.
  • Как перейти от импортозамещения к технологической независимости.
  • Кадровые проблемы на рынке ИБ.
  • Почему важно повышать киберграмотность сотрудников.

Технологии ИБ

  • Российские решения в сфере ИБ.
  • Каких отечественных ИБ-продуктов не хватает.
  • Насколько надежна ИБ как услуга.
  • Как построить надежный SOC.
  • Безопасная разработка российских продуктов.
  • Особенности обеспечения безопасности мобильных устройств.
  • Безопасный интернет вещей — возможно ли это?
  • ИИ повсюду — это опасно?

Кейсы построения безопасной инфраструктуры

  • Как изменилось отношение бизнеса к ИБ.
  • Вечный конфликт ИТ и ИБ: поиск компромисса.
  • Миграция на отечественные решения.
  • Облачная ИБ — практический опыт.
  • Какие сложности возникают при построении корпоративной ИБ?
  • Как оптимизировать ИБ-затраты?

Среди спикеров конференции:

Сергей Бычков, заместитель руководителя по информационной безопасности, Центр ИТ Красноярского края;
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская Биржа»;
Олег Волков, начальник департамента кибербезопасности, банк «Зенит»;
Михаил Мармылёв, директор по информационной безопасности, ГК «Самолет»;
Сергей Путин, директор по ИТ, ГК «Росводоканал»;
Сергей Гусев, начальник управления информационной безопасности, «Северсталь»;
Алексей Федулаев, Руководитель направления автоматизации безопасной разработки, Wildberries;
Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;
Василий Степаненко, генеральный директор, Nubes;
Сергей Кузнецов, коммерческий директор ЦЗИ, ГК «Конфидент».

Актуальная информация доступна на странице мероприятия.