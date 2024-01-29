Главная Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта.

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Основные вопросы конференции:

Заказная разработка ПО в России

  • Как развивается рынок заказной разработки ПО в России?
  • Как меняется спрос на заказные решения?
  • Какова роль стартапов в разработке ПО?
  • Государство как заказчик ПО.
  • Господдержка разработки заказного ПО.
  • Кадровые проблемы на рынке заказной разработки.

Инструменты разработки

  • Инструменты заказной разработки.
  • Роль Open Source в заказной разработке.
  • Как обеспечить безопасность заказной разработки?
  • Насколько безопасно использовать OS-платформы разработки?
  • Облачные сервисы для разработки программного обеспечения и совместной работы.

Практический опыт разработки ПО

  • Когда заказное ПО выгоднее готовых продуктов?
  • Водопадный подход или Agile?
  • Как эффективно управлять проектом разработки ПО?
  • Как создать собственную платформу разработки ПО на заказ: делимся опытом?

С докладами выступят:

Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ РСХБ;
Юрий Авилкин, директор по разработке и эксплуатации информационных систем, Ключевые системы и компоненты, группа «Трансмашхолдинг»;
Сергей Костин, CEO, BSL;
Валерий Лобанов, IT бизнес-партнер, МКБ;
Ярослав Шицле, руководитель направления «Разрешение IT & IP споров», Рустам Курмаев и партнеры.