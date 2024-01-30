27 февраля 2024 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR 2024».

С докладами выступят:

Николай Лазарев, директор по развитию и поддержке информационных систем, «Росводоканал»;

Екатерина Балыкина, заместитель директора по персоналу, «Трансконтейнер»;

Елена Кондратьева, руководитель организационного развития и автоматизации HR-функций, Торговая сеть «Европа»;

Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, Национальный расчетный депозитарий;

Роман Горин, бизнес-партнер по автоматизации HR, ОЦО, «Агропромкомплектация»;

Анна Свергуненко, рекрутмент бизнес-партнера, руководителя отдела подбора и адаптации персонала, ANCOR;

Екатерина Кобзарь, HR-директор, агентство интернет-маркетинга «Media 108»;

Марат Галиев, ведущий технический специалист, «Тинькофф»;

Представители компании Directum;

Представители компании «Согаз»;

и другие.

Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции цифровизации HR в России

Как движется переход на КЭДО.

Российские инструменты организации удаленной и гибридной работы.

Как ИТ помогают решать проблему дефицита кадров.

Как грамотно сформировать штатное расписание.

Обучение и развитие персонала.

Цифровизация оценки сотрудников.

Повышение мотивации с помощью ИТ-инструментов.

Развитие корпоративной культуру.

Цифровое управление командами разработки.

Технологии для HR-подразделений

Корпоративный портал — основные задачи.

Как быстро перестраивать кадровые бизнес-процессы.

Сервисы подготовки кадровой документации.

Роботы в работе HR-службы.

Нужен ли сотруднику личный кабинет.

Как сделать обучение интересным.

Инструменты для управления линейным персоналом.

Специфика работы с удаленными сотрудниками.

Практика цифровизации HR

Цифровой HR — разбираем кейсы.

Инновационные решения в сфере управления персоналом.

Какие проблемы пока не удается решить.

Что такое настоящий цифровой офис.

Как обосновать эффективность вложений к цифровизацию HR.

Какие облачные HR-сервисы есть на рынке.

Электронная цифровая подпись — варианты реализации.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.