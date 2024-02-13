21 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2024».

С докладами выступят:

Светлана Зинатуллина, руководитель цифрового продукта, Дирекция развития цифровых каналов юридических лиц, Альфа-Банк;

Дарья Масленникова, Product lead, Росбанк;

Виталий Слободин, руководитель направления ЭДО, ГК «Росводоканал»;

Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;

Евгений Подольский, руководитель проектов, «Русагро Тех»;

Юлия Филаткина, руководитель программы, НЛМК;

Мария Ушанова, начальник управления проектирования и разработки систем электронного документооборота, ГНИВЦ.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО.

Итоги развития рынка ЭДО в 2023 г.

Вендоры едва поспевают за новыми законами.

Разработка стандартов цифровых документов, цифровых форматов и регламентов.

Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО.

Импортозамещение СЭД.

Риски информационной безопасности при внедрении СЭД.

Технологии для организации ЭДО

От СЭД к ECM-платформе.

ЭДО как система управления бизнес-процессами.

Low-code становится обязательным инструментом СЭД.

ЭДО по модели SaaS.

Как обеспечить хранение электронных документов.

Искусственный интеллект повышает эффективность ЭДО.

Оцифровка архивов — современные инструменты.

Мобильность как необходимость.

Как организовать работу с электронной подписью.

Практика внедрения ЭДО

ЭДО с нуля — практические кейсы.

Миграция на российскую ОС и СУБД — делимся опытом.

СЭД в облаках.

Документооборот в роуминге: проблемы и решения.

Как подключить к ЭДО контрагентов.

Удобная ЭЦП — что это.

Что дает интеграция с корпоративными системами.

Мобильная СЭД для руководителей.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.