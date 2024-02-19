CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2024» 5 марта 2024 г.
Еще недавно ИТ-стратегия российских компаний была направлена на цифровую трансформацию бизнеса. Потом к этой задаче добавилось импортозамещение, которое постепенно трансформировалось из простой замены решений покинувших российский рынок иностранных вендоров в курс на обеспечение технологической независимости.
Чтобы ее добиться, надо внедрять не просто аналоги уже существующих продуктов, а решения, превосходящие их по качеству. Однако такое внедрение стоит недешево. Поэтому надо уметь правильно расставлять приоритеты и фокусироваться на проблемах, решение которых принесет реальную выгоду.
Основные темы конференции
Цифровая стратегия российского бизнеса
- Как изменились темпы цифровой трансформации?
- Импортозамещение как возможность цифровых преобразований.
- Как обеспечить технологическую независимость?
- Господдержка заказчиков и разработчиков.
- Компании объединяются для создания лучших решений.
- Как меняется роль кибербезопасности?
- Из собственной инфраструктуры в облака.
- Экономическая эффективность — задача №1.
Востребованные технологии
- Масштабные проекты или цифровизация актуальных задач?
- Как сформировать требования к новым решениям?
- От монолитных систем к цифровым платформам.
- Технологии для организации безопасной разработки.
- Как ускорить time-to-market.
- Какие услуги можно получить как сервис?
- Искусственный интеллект как необходимое направление цифровой трансформации.
- Место больших данных в цифровой стратегии.
Успешные кейсы
- Организационные сложности цифровой трансформации.
- Как убедить бизнес в необходимости проекта?
- Экономический эффект от внедрения инноваций — разбираем кейсы.
- Как создать надежный технологический задел на будущее?
- Когда лучше выбрать собственную разработку?
- Как избежать ошибок при цифровизации?
Среди докладчиков на данный момент:
Артем Петров, генеральный директор «Русагро Тех», член Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Павел Лисин, ИТ-директор, МАЗ «Москвич»;
Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий, Группа «Илим»;
Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная горнорудная компания»;
Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и ИТ, «Атомстройэкспорт»;
Денис Сологуб, директор по информационным технологиям и цифровой трансформации, Управляющая компания «Транспортное машиностроение»;
Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов и аналитики, «X5 Технологии»;
Артур Захарян, директор по стратегии, Websoft;
Дмитрий Блинов, управляющий директор, LogistiX;
Владимир Гарбера, коммерческий директор, ТН «Цифровая логистика»;
Дмитрий Гольцов, заместитель генерального директора, «Мегапьютер».
Приглашаются для выступления с докладом:
Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД;
Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, «Росатом»;
Сергей Сергеев, директор по ИТ, «Лента»;
Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и ИТ, НЛМК;
Андрей Бурилов, член правления – управляющий директор по ИТ, «Московская биржа»;
Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евраз»;
Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомлектация»;
Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям, Уральский завод гражданской авиации;
Виталий Задорожный, директор по информационным технологиям, Альфа-Банк;
Дмитрий Якоб, директор по ИТ, «Трубная металлургическая компания»;
Максим Варзега, ИТ-директор, Tablogix;
Артем Петров, генеральный директор ГК «Русагро Технологии», член наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ;
Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский Кредитный Банк;
Денис Гузовский, член правления - руководитель блока информационных технологий, «Росгосстрах»;
Владимир Трояновский, заместитель генерального директора, НСПК;
Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»;
Виталий Гатин, заместитель ИТ-директора по информационно-техническому сопровождению и связи, «Ижевский радиозавод»;
Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;
Алексей Карпунин, ИТ-директор холдинга «БКС Мир инвестиций».
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
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