CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» 20 марта 2024 г.

Несмотря на объективное сокращение возможностей для инвестиций, в том числе и в ИТ, для развития и существования большинства видов бизнеса информационные технологии жизненно необходимы. Это фактор поддерживает спрос на ИТ-инфраструктуру. Удовлетворить его помогает параллельный импорт и альтернативные поставщики. Однако теперь на первый план выходит проблема оптимизации.

Основные темы:

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

Российский рынок инфраструктуры адаптировался к новым реалиям?

Как изменились цены на оборудование?

Плюсы и минусы параллельного импорта.

Что предлагают российские производители?

В каких нишах еще нет отечественных решений?

Когда Россия достигнет технологического суверенитета?

Технологии и решения

Серверное оборудование: что предлагают поставщики?

СХД от отечественных производителей.

Сетевое оборудование.

Системы резервного копирования.

Как выбрать надежный ЦОД?

Беспроводные сети передачи данных.

Гибридная инфраструктура: за и против.

Российское инфраструктурное ПО: что выбрать?

Безопасность ИТ-инфраструктуры.

Основные пути оптимизации ИТ-инфраструктуры

Импортозамещение оборудования — кейсы.

Облачные технологии как альтернатива собственной инфраструктуре.

Российское инфраструктурное ПО — мнение заказчиков.

Мониторинг ИТ-инфраструктуры.

Новые возможности службы технической поддержки.

Среди докладчиков:

Роман Налепов, директор по цифровизации, ГК «Основа»;

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;

Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям, ГК «Москабельмет»; Андрей Минаев, руководитель направления информационной безопасности FUELUP;

Василий Ежов, руководитель группы интернет вещей, «Сибур диджитал»;

Вячеслав Кононов, ИТ-директор, «Российско-турецкое торговое партнерство»;

Василий Полькин, директор по продажам, «Телеком биржа»;

Рустам Шайдулов, коммерческий директор, «Aйтеко.Cloud»;

Алексей Авдеев, коммерческий директор, Rudesktop;

Сергей Житинский, генеральный директор, Git in Sky;

Станислав Павелко, директор управления технологического развития, R-Style Softlab.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.