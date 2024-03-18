CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» 20 марта 2024 г.
Несмотря на объективное сокращение возможностей для инвестиций, в том числе и в ИТ, для развития и существования большинства видов бизнеса информационные технологии жизненно необходимы. Это фактор поддерживает спрос на ИТ-инфраструктуру. Удовлетворить его помогает параллельный импорт и альтернативные поставщики. Однако теперь на первый план выходит проблема оптимизации.
Основные темы:
Российский рынок ИТ-инфраструктуры
- Российский рынок инфраструктуры адаптировался к новым реалиям?
- Как изменились цены на оборудование?
- Плюсы и минусы параллельного импорта.
- Что предлагают российские производители?
- В каких нишах еще нет отечественных решений?
- Когда Россия достигнет технологического суверенитета?
Технологии и решения
- Серверное оборудование: что предлагают поставщики?
- СХД от отечественных производителей.
- Сетевое оборудование.
- Системы резервного копирования.
- Как выбрать надежный ЦОД?
- Беспроводные сети передачи данных.
- Гибридная инфраструктура: за и против.
- Российское инфраструктурное ПО: что выбрать?
- Безопасность ИТ-инфраструктуры.
Основные пути оптимизации ИТ-инфраструктуры
- Импортозамещение оборудования — кейсы.
- Облачные технологии как альтернатива собственной инфраструктуре.
- Российское инфраструктурное ПО — мнение заказчиков.
- Мониторинг ИТ-инфраструктуры.
- Новые возможности службы технической поддержки.
Среди докладчиков:
Роман Налепов, директор по цифровизации, ГК «Основа»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям, ГК «Москабельмет»; Андрей Минаев, руководитель направления информационной безопасности FUELUP;
Василий Ежов, руководитель группы интернет вещей, «Сибур диджитал»;
Вячеслав Кононов, ИТ-директор, «Российско-турецкое торговое партнерство»;
Василий Полькин, директор по продажам, «Телеком биржа»;
Рустам Шайдулов, коммерческий директор, «Aйтеко.Cloud»;
Алексей Авдеев, коммерческий директор, Rudesktop;
Сергей Житинский, генеральный директор, Git in Sky;
Станислав Павелко, директор управления технологического развития, R-Style Softlab.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.