Главная Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта.

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Основные вопросы конференции:

Заказная разработка ПО в России

  • Как развивается рынок заказной разработки ПО в России?
  • Как меняется спрос на заказные решения?
  • Какова роль стартапов в разработке ПО?
  • Государство как заказчик ПО.
  • Господдержка разработки заказного ПО.
  • Кадровые проблемы на рынке заказной разработки.

Инструменты разработки

  • Инструменты заказной разработки.
  • Роль Open Source в заказной разработке.
  • Как обеспечить безопасность заказной разработки?
  • Насколько безопасно использовать OS-платформы разработки?
  • Облачные сервисы для разработки программного обеспечения и совместной работы.

Практический опыт разработки ПО

  • Когда заказное ПО выгоднее готовых продуктов?
  • Водопадный подход или Agile?
  • Как эффективно управлять проектом разработки ПО?
  • Как создать собственную платформу разработки ПО на заказ: делимся опытом?

С докладами выступят:

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ РСХБ;
Борис Шелекасов, директор по ИТ, «ВТБ Лизинг»;
Валерий Лобанов, IT бизнес-партнер, МКБ;
Тимофей Минин, менеджер по развитию продуктов облачной и сетевой безопасности, «Лаборатория Касперского»;
Екатерина Шашкова, исполнительный директор, «ИнЭкс»;
Денис Воденеев, руководитель отделения автоматизированного тестирования, IBS;
Артур Галеев, начальник отдела DevOps, IBS;
Сергей Грачев, заместитель директора по кибербезопасности, IBS;
Наталия Оржевская, директор департамента «Центр управления производственными командами», «Диасофт»;
Денис Андриевский, и.о. директора департамента «Производство как продукт», «Диасофт»;
Евгений Тетенькин, директор по продажам и развитию, Effective Technologies;
Руслан Шафигуллин, директор департамента заказной и продуктовой разработки, ICL Soft;
Ярослав Шицле, руководитель направления «Разрешение IT & IP споров», «Рустам Курмаев и партнеры»;
Роман Смирнов, коммерческий директор, «Девелоника» (ГК Softline);
Юрий Авилкин, директор по разработке и эксплуатации информационных систем, Ключевые системы и компоненты, группа «Трансмашхолдинг».

Дополнительную информацию можно получить по e-mail: medvedev@cnews.ru, Никита Медведев.