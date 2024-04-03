16 апреля 2024 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2024».
С докладами выступят:
Светлана Бери, директор департамента управления взаимоотношениями с клиентами, «Росгосстрах»;
Ольга Цыплакова, заместитель генерального директора по операционному сопровождению, «Страховой дом ВСК»;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;
Кристине Бейрис, руководитель Службы обучения и управления качеством Управления развития контактного центра, «Банк ВТБ»;
Яна Строганова, заместитель начальника управления Развитие контактного центра - Руководитель центра дистанционного обслуживания, «Банк ВТБ»;
Георгий Думикян, директор Департамента клиентского сервиса, МТС;
Андрей Голомысов, руководитель контакт-центра, ГК «Самолет»;
Виктория Каменская, руководитель отдела контакт-центра, ГК «Альфа-Лизинг»;
Ирина Королева, операционный директор, Международный медицинский центр «ОН Клиник»;
Роман Потишний, генеральный директор, SIGURD IT;
Николай Масич, и/о директора по ИТ, «Ростелеком Контакт-центр»;
Людмила Шершнева, аккаунт-менеджер, Aurus;
Никита Вельмакин, руководитель центра обслуживания клиентов, «Российское автомобильное товарищество».
Основные вопросы к обсуждению:
Рынок контакт-центров
- Как развивался российский рынок контакт-центров в 2023 г.?
- Насколько успешно происходит переход на отечественные решения?
- Информационная безопасность решений для контакт-центров.
- Как контролировать работу операторов?
- Готовы ли клиенты общаться с роботами?
- Контакт-центр для органов государственной власти.
- Контакт-центр крупной компании.
- Аутсорсинговый контакт-центр.
Технологии для контакт-центров
- Критерии выбора платформы для контакт-центра.
- Какие технологии востребованы пользователями.
- Унификация инструментов для облегчения работы операторов.
- Сокращение клиентских усилий при взаимодействии.
- Системы управления знаниями.
- Омниканальность как основа современного контакт-центра.
- Речевая аналитика.
- Чат-боты.
- Low- и no-code инструменты создания новых сценариев.
- Облачный контакт-центр.
Проекты и кейсы
- Как оценить эффективность цифровых преобразований?
- Способен ли контакт-центр выйти на самоокупаемость?
- Искусственный интеллект в контакт-центре — затраты и эффективность.
- Довольный клиент контакт-центра — кто он?
- На какие вопросы может отвечать чат-бот?
- GPT в контакт-центре — опыт внедрения.
- Как привлечь и удержать операторов?
- Продажи с помощью контакт-центров.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.