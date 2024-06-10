26 июня 2024 г. CNews проведет конференцию «Унифицированные коммуникации 2024».

Участники пленарной дискуссии:

Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов, «Ростелеком»;

Андрей Врацкий, CEO, eXpress;

Михаил Чижиков, руководитель платформы коммуникационных сервисов для бизнеса, VK WorkSpace;

Яков Шапиро, руководитель направлений мультимедиа и UC, «Инфосистемы Джет»;

Александр Суворов, директор по развитию бизнеса DION, «Нота»;

Михаил Гордеев, эксперт, МТС Exolve;

Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;

представитель компании Mango Office;

представитель компании «Джейсон энд Партнерс Консалтинг».

С докладами выступят:

Иван Горбачев, руководитель направления «Унифицированные коммуникации», «Информтехника и Связь»;

Сергей Попов, управляющий по развитию телефонии, Промсвязьбанк;

Татьяна Пенетова, менеджер направления, Направление управления стратегическими проектами, X5 Group.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок UC



Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций?

Как изменилась доля российских решений?

Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные?

Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО?

Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций?

Основные технологии

Проекты и кейсы

Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций.

Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.

Облачные коммуникации — плюсы и минусы.

Миграция на отечественное решение — практический кейс.

Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.