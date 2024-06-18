26 июня 2024 г. CNews проведет конференцию «Унифицированные коммуникации 2024».
Участники пленарной дискуссии:
Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов, «Ростелеком»;
Андрей Врацкий, CEO, eXpress;
Роман Романов, генеральный директор, «Сател»;
Михаил Чижиков, руководитель платформы коммуникационных сервисов для бизнеса, VK WorkSpace;
Яков Шапиро, руководитель направлений мультимедиа и UC, «Инфосистемы Джет»;
Александр Суворов, директор по развитию бизнеса DION, «Нота»;
Михаил Гордеев, эксперт, МТС Exolve;
Кирилл Кучеров, руководитель направления по стратегии, «Джейсон энд Партнерс Консалтинг»;
Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;
представитель компании Mango Office.
С докладами выступят:
Никита Журба, генеральный директор, «Светец»;
Иван Горбачев, руководитель направления «Унифицированные коммуникации», «Информтехника и Связь»;
Сергей Попов, управляющий по развитию телефонии, Промсвязьбанк;
Татьяна Пенетова, менеджер направления, Направление управления стратегическими проектами, X5 Group.
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок UC
- Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций?
- Как изменилась доля российских решений?
- Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные?
- Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО?
- Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций?
Основные технологии
- Омниканальные коммуникации.
- Как организовать корпоративную связь.
- ВКС как необходимый атрибут современной компании.
- От публичных к корпоративным мессенджерам.
- Голосовые роботы и чат-боты.
- Облачные решения.
- Безопасность унифицированных коммуникаций.
- Приложения для совместной работы.
- Интеграция UC с корпоративными приложениями.
- Виртуализация UC.
Проекты и кейсы
- Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций.
- Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.
- Облачные коммуникации — плюсы и минусы.
- Миграция на отечественное решение — практический кейс.
- Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.