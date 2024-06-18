Главная Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

26 июня 2024 г. CNews проведет конференцию «Унифицированные коммуникации 2024».

Участники пленарной дискуссии:

Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов, «Ростелеком»;
Андрей Врацкий, CEO, eXpress;
Роман Романов, генеральный директор, «Сател»;
Михаил Чижиков, руководитель платформы коммуникационных сервисов для бизнеса, VK WorkSpace;
Яков Шапиро, руководитель направлений мультимедиа и UC, «Инфосистемы Джет»;
Александр Суворов, директор по развитию бизнеса DION, «Нота»;
Михаил Гордеев, эксперт, МТС Exolve;
Кирилл Кучеров, руководитель направления по стратегии, «Джейсон энд Партнерс Консалтинг»;
Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;
представитель компании Mango Office.

С докладами выступят:

Никита Журба, генеральный директор, «Светец»;
Иван Горбачев, руководитель направления «Унифицированные коммуникации», «Информтехника и Связь»;
Сергей Попов, управляющий по развитию телефонии, Промсвязьбанк;
Татьяна Пенетова, менеджер направления, Направление управления стратегическими проектами, X5 Group.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок UC

  • Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций?
  • Как изменилась доля российских решений?
  • Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные?
  • Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО?
  • Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций?

Основные технологии

Проекты и кейсы

  • Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций.
  • Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.
  • Облачные коммуникации — плюсы и минусы.
  • Миграция на отечественное решение — практический кейс.
  • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.