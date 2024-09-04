CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 12 сентября.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Среди спикеров конференции:

Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии, «МТС Банк»;

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, Россельхозбанк;

Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора-Банк»;

Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов, «Абсолют Банк»;

Антон Семенников, директор по цифровому развитию, Делобанк;

Николай Петелин, руководитель направления цифровых сервисов, малый бизнес, Росбанк;

Евгений Горошко, технический директор-руководитель группы развития платформы сайта, банк «Уралсиб»;

Анастасия Куракина, руководитель дирекции развития розничных продуктов, банк «Уралсиб»;

Станислав Бакланов, куратор направления цифрового бизнеса и инноваций, Альфа-Банк;

Дмитрий Вандышев, владелец продукта Platform V SOWA, «СберТех»;

Даниил Балдин, менеджер по продукту, «СберТех»;

Константин Федоров, эксперт по развитию продуктов на платформе LDM|LANSOFT;

Ольга Юринская, руководитель отдела продаж, RuDesktop;

Алина Данилова, Selectel;

представитель компании Tern Group.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок банковской цифровизации

Готовы ли финансовые организации к 1 января 2025 г.?

Импортозамещение: проблемы и их решение.

Преимущества собственной разработки.

Как оптимизировать расходы на импортозамещение.

Импортозамещение или технологическая независимость.

Актуальные задачи обеспечения информационной безопасности.

Смогут ли банки сохранить цифровое лидерство.

Цифровые инструменты решения кадровой проблемы.

Технологии для финсектора

АБС — вчера, сегодня, завтра.

От legasy решений к цифровым банковским платформам.

Как повысить клиентоцентричность.

Цифровые услуги для бизнеса.

Банки как площадка для получения госсервисов.

Настоящее и будущее биометрических сервисов.

Искусственный интеллект в финансовых организациях.

Можно ли доверять данные облакам.

Собственная разработка ПО — инструменты и возможности.

Главные вопросы к ИТ-компаниям.

Проекты в финансовом секторе

Крупнейшие проекты в финансовых организациях: разбираем кейсы.

Банковские приложения для граждан и организаций.

Борьба с киберпреступниками — важнейшая задача.

Актуальная информация доступна на странице мероприятия.