3 октября 2024 г. CNews проведет конференцию «Импортозамещение цифровых решений 2024».

С докладами выступят:

Максим Строгий, директор по ИТ, «Ашан Тех»;

Игорь Кривошеев, ИТ-директор, ITMS (ранее British American Tobacco в России);

Ольга Чебунина, вице-президент по инновациям, ГК «Дамате»;

Илья Лавриков, руководитель направления бизнес-аналитики центра анализа данных и корпоративных продуктов, ГК «Альфа-Лизинг»;

Александр Воробьев, руководитель управления стратегического проектирования и цифровых инноваций, ГК «Альфа-Лизинг»;

Наталья Мендус, управляющий директор Центра развития финансовых технологий, Россельхозбанк;

Григорий Попов, генеральный директор, «Слайдер Презентации»;

Андрей Бойко, коммерческий директор, B2B-Center;

Эдуард Федечкин, эксперт по системам бизнес-аналитики, Tern Group;

Вячеслав Жуйков, директор департамента по внедрению систем управления цепями поставок, Axelot;

Дмитрий Гаврин, заместитель директора департамента «Цифровые решения», «Диасофт»;

Илья Квятковский, директор продуктового направления «Отраслевые решения», «Центр хранения данных»;

Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, Национальный расчетный депозитарий;

Дмитрий Алтухов, модератор конференции.

Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции импортозамещения в России

Импортозамещение — главный драйвер развития российского ИТ-рынка.

От импортозамещения к технологической независимости.

Сложности импортозамещения на объектах КИИ.

Почему заказчики создают кэптивные ИТ-компании?

Господдержка импортозамещения.

Как выбрать надежного поставщика.

Российское ПО и оборудование

Практика импортозамещения

Удается ли следовать стратегии импортозамещения?

Непростой выбор отечественного продукта.

Как оценить возможности вендора.

Переход на российское ПО — разбираем кейсы.

Техподдержка иностранных продуктов.

Импортонезависимые облака.

Как оценить эффективность проекта.

Когда нужен аутсорсинг.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.