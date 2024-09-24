Главная Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

3 октября 2024 г. CNews проведет конференцию «Импортозамещение цифровых решений 2024».

С докладами выступят:

Максим Строгий, директор по ИТ, «Ашан Тех»;
Игорь Кривошеев, ИТ-директор, ITMS (ранее British American Tobacco в России);
Ольга Чебунина, вице-президент по инновациям, ГК «Дамате»;
Илья Лавриков, руководитель направления бизнес-аналитики центра анализа данных и корпоративных продуктов, ГК «Альфа-Лизинг»;
Александр Воробьев, руководитель управления стратегического проектирования и цифровых инноваций, ГК «Альфа-Лизинг»;
Наталья Мендус, управляющий директор Центра развития финансовых технологий, Россельхозбанк;
Григорий Попов, генеральный директор, «Слайдер Презентации»;
Андрей Бойко, коммерческий директор, B2B-Center;
Эдуард Федечкин, эксперт по системам бизнес-аналитики, Tern Group;
Вячеслав Жуйков, директор департамента по внедрению систем управления цепями поставок, Axelot;
Дмитрий Гаврин, заместитель директора департамента «Цифровые решения», «Диасофт»;
Илья Квятковский, директор продуктового направления «Отраслевые решения», «Центр хранения данных»;
Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, Национальный расчетный депозитарий;
Дмитрий Алтухов, модератор конференции.

Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции импортозамещения в России

  • Импортозамещение — главный драйвер развития российского ИТ-рынка.
  • От импортозамещения к технологической независимости.
  • Сложности импортозамещения на объектах КИИ.
  • Почему заказчики создают кэптивные ИТ-компании?
  • Господдержка импортозамещения.
  • Как выбрать надежного поставщика.

Российское ПО и оборудование

Практика импортозамещения

  • Удается ли следовать стратегии импортозамещения?
  • Непростой выбор отечественного продукта.
  • Как оценить возможности вендора.
  • Переход на российское ПО — разбираем кейсы.
  • Техподдержка иностранных продуктов.
  • Импортонезависимые облака.
  • Как оценить эффективность проекта.
  • Когда нужен аутсорсинг.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.