Главная Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024», 28 ноября 2024 г.

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Заказная разработка ПО в России

  • Как развивался рынок заказной разработки ПО в 2024 г.?
  • Кто является главным заказчиком заказных решений?
  • Почему заказчики выбирают собственную разработку?
  • Заказная разработка и Open Source?
  • Где взять кадры для заказной разработки?
  • Господдержка разработки отечественных решений?
  • Оправдались ли надежды на отраслевые центры компетенций?
  • Перспективы объединения российских разработчиков для реализации масштабных проектов?
  • Как коммерциализировать собственный ИТ-продукт?

Инструменты разработки

  • Платформы для разработчиков ПО.
  • Плюсы и минусы использования Open Source.
  • Может ли ИИ заменить разработчиков?
  • Безопасная разработка.
  • Инструменты коллективной работы команд.

Практический опыт разработки ПО

  • Как выбрать компанию-разработчика ПО?
  • Как организовать собственную разработку?
  • Формирование и управление командами разработки.
  • Насколько зрелыми являются российские решения?
  • Во сколько обходится доработка и техническая поддержка ПО?
  • Крупные проекты внедрения заказного ПО.
  • Российское ПО на экспорт.

Подтвержденные спикеры:

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Валентин Каськов, ИТ-директор, Международный холдинг «Специальные системы и технологии» ;
Валерий Лобанов, директор по производству ИТ, БКС «Мир инвестиций»;
Ярослав Шицле, руководитель направления «Разрешение IT & IP споров», «Рустам Курмаев и партнеры»;
Александр Епифанов, исполнительный директор, «Tay Технологии»;
Илья Батай, ИТ-директор, банк «Синара»;
Людмила Гонтарь, руководитель дирекции «Аэродинамика», РСМД;
Тарас Сорока, управляющий директор центра технологического развития рисков операционных и общих сервисов, Уральский банк реконструкции и развития;
Олег Брянов, директор по эксплуатации инфраструктуры, Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы»;
Алексей Сердюк, адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры»;
Иван Крутько, СdTO, проекты «Комус», «М.Видео-Эльдорадо».

Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке.