CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024», 28 ноября 2024 г.

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Заказная разработка ПО в России

Как развивался рынок заказной разработки ПО в 2024 г.?

Кто является главным заказчиком заказных решений?

Почему заказчики выбирают собственную разработку?

Заказная разработка и Open Source?

Где взять кадры для заказной разработки?

Господдержка разработки отечественных решений?

Оправдались ли надежды на отраслевые центры компетенций?

Перспективы объединения российских разработчиков для реализации масштабных проектов?

Как коммерциализировать собственный ИТ-продукт?

Инструменты разработки

Платформы для разработчиков ПО.

Плюсы и минусы использования Open Source.

Может ли ИИ заменить разработчиков?

Безопасная разработка.

Инструменты коллективной работы команд.

Практический опыт разработки ПО

Как выбрать компанию-разработчика ПО?

Как организовать собственную разработку?

Формирование и управление командами разработки.

Насколько зрелыми являются российские решения?

Во сколько обходится доработка и техническая поддержка ПО?

Крупные проекты внедрения заказного ПО.

Российское ПО на экспорт.

Подтвержденные спикеры:

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;

• Валентин Каськов, ИТ-директор, Международный холдинг «Специальные системы и технологии» ;

• Валерий Лобанов, директор по производству ИТ, БКС «Мир инвестиций»;

• Ярослав Шицле, руководитель направления «Разрешение IT & IP споров», «Рустам Курмаев и партнеры»;

• Александр Епифанов, исполнительный директор, «Tay Технологии»;

• Илья Батай, ИТ-директор, банк «Синара»;

• Людмила Гонтарь, руководитель дирекции «Аэродинамика», РСМД;

• Тарас Сорока, управляющий директор центра технологического развития рисков операционных и общих сервисов, Уральский банк реконструкции и развития;

• Олег Брянов, директор по эксплуатации инфраструктуры, Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы»;

• Алексей Сердюк, адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры»;

• Иван Крутько, СdTO, проекты «Комус», «М.Видео-Эльдорадо».

Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке.