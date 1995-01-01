CNews приглашает принять участие в работе конференции «BPM 2016: как добиться эффекта от использования».
Вопросы для обсуждения:
Докладчики:
Андрей Коптелов, директор департамента по оптимизации бизнес-процессов, «Холдинг Синергия»;
Юлия Вагнер, вице-президент по операциям, Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russia);
Виталий Елиферов, независимый консультант, член АВРМР, переводчик и редактор СВОК 3.0;
Алексей Трефилов, исполнительный директор ELMA;
Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;
Владимир Алешин, РАНХиГС при Президенте России;
Михаил Камышев, бизнес-партнер в области ИТ, The Kraft Heinz Company;
Денис Котов, технический директор, «Импелтех»;
Мария Баринова, руководитель процессного офиса, «Газпром нефть»;
Александр Котиков, архитектор ИТ, «Тойота Мотор»;
Леонид Гаврилов, генеральный директор, ГК «Темпесто».
Подробная информация и регистрация доступны на сайте.
Будем рады видеть вас на конференции.