Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования»

CNews приглашает принять участие в работе конференции «BPM 2016: как добиться эффекта от использования».

Вопросы для обсуждения:

Как развивается мировой рынок BPM?

Востребовано ли управление бизнес-процессами в России?

Как научиться не только описывать, но и управлять бизнес-процессами?

Какие BPM-инструменты существуют на рынке?

Какова эффективность их использования?

Как доказать необходимость внедрения BPM в организации?

Какие ошибки могут поставить под угрозу успех реализации BPM-проекта?

Насколько оправдана высокая стоимость специализированных BPM-решений?

Существуют ли примеры повышения эффективности бизнеса благодаря BPM?

Докладчики: Андрей Коптелов, директор департамента по оптимизации бизнес-процессов, «Холдинг Синергия»;

Юлия Вагнер, вице-президент по операциям, Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russia);

Виталий Елиферов, независимый консультант, член АВРМР, переводчик и редактор СВОК 3.0;

Алексей Трефилов, исполнительный директор ELMA;

Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;

Владимир Алешин, РАНХиГС при Президенте России;

Михаил Камышев, бизнес-партнер в области ИТ, The Kraft Heinz Company;

Денис Котов, технический директор, «Импелтех»;

Мария Баринова, руководитель процессного офиса, «Газпром нефть»;

Александр Котиков, архитектор ИТ, «Тойота Мотор»;

Леонид Гаврилов, генеральный директор, ГК «Темпесто».

Подробная информация и регистрация доступны на сайте.

Будем рады видеть вас на конференции.