Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины

17.03.2021, 09:48 Мск

Прошедший год стал, пожалуй, самым сложным для системы здравоохранения. Кроме запланированного создания единого цифрового контура, приходилось решать множество неожиданно возникших задач, связанных с распространением эпидемии коронавируса. О том, к чему это привело, говорили участники организованной CNews Conferences онлайн-конференции «ИКТ в здравоохранении 2021».

Единый цифровой контур

О том, как создается единый цифровой контур здравоохранения, рассказал Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ. На федеральном уровне реализуется три слоя цифрового контура. Первый – это персонифицированные регистры: регистр по основным заболеваниям, регистр льготного лекарственного обеспечения, регистр медицинских организаций/медицинских работников. На нижнем уровне – системы сбора информации, геоинформационная подсистема– это «технологический» слой. «Сетевой» слой– нормативно-справочная информация, федеральная электронная регистратура, реестр электронных медицинских документов. Это экосистема цифровых сервисов, которая позволяет медицинским организациям взаимодействовать между собой и формировать набор данных на федеральном уровне.

Важным блоком являются вертикально-интегрированные медицинские информационные системы (ВИМИС), которые по отдельным группам заболеваний позволяют собирать качественную информацию и формировать единые подходы к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций.

На региональном уровне прежде всего создаются электронная регистратура, подсистемы управления льготным лекарственным обеспечением и скорой медицинской помощью. «Это те блоки, которые должны быть реализованы в рамках предоставляемых регионам субсидий», — рассказал на конференции Павел Пугачев.

Показатели, которые были запланированы программой информатизации здравоохранения на 2020 г., успешно выполнены, несмотря на пандемию. На основании результатов 2020 г. Минздрав провел оценку цифровой зрелости субъектов РФ. Учитывались состояние инфраструктуры, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, предоставление электронных сервисов в личном кабинете «Мое здоровье», уровень внедрения централизованных подсистем ГИС, возможности межведомственного взаимодействия. Подобные рейтинги теперь будут составляться ежегодно, подчеркнул Павел Пугачев.

Цифровой контур в здравоохранении

Источник: Минздрав, 2021

В ближайшие годы к цифровому контуру будут подключены частные медорганизации. Это позволит объединить все данные о здоровье в единой системе.

В 2021 году Минздрав заканчивает формирование федерального регистра граждан льготных категорий. В прошлом году проводились пилотные проекты по внедрению ВИМИС «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство, гинекология и неонатология». В 2021 г. начнется их масштабирование в субъектах РФ. В ближайшее время в трех субъектах РФ в пилотном режиме будет запущено мобильное приложение «Мое здоровье», с помощью которого можно будет воспользоваться цифровыми сервисами здравоохранения. В течение года такая возможность появится у всех граждан Российской Федерации.

К 2024 г. почти 2/3 (63%) граждан будут записываться на прием врачу дистанционно. 80% пользователей портала госуслуг (ЕПГУ) смогут получить медицинские документы в электронном виде в личном кабинете «Мое здоровье». Информация обо всех случаях оказания медпомощи будет поступать в ЕГИСЗ.

Составляющие единого цифрового контура

Создание единого цифрового контура здравоохранения подразумевает обмен информацией между различными медучреждениями, между медучреждениями и региональными системами, между региональными системами и федеральным уровнем. О том, как организовать этот процесс, рассказал Андрей Дюков, руководитель отдела продаж и развития «Нетрика Медицина».

В предлагаемой компанией платформе «N3.Здравоохранение» унификация, проработка структур данных и API происходит через международный стандарт HL7 FHIR. Его использование помогает избежать ошибок проектирования и предугадать потребности проекта и заказчика, которые не видны на ранней стадии, но возникнут через год или два при развитии проекта. В качестве нормативно-справочной информации (НСИ) используются рекомендованные Минздравом, ФФОМС и ТФОМС, а также фактически используемые в информационных системах справочники. При отсутствии необходимой НСИ регион может взять на себя ответственность по ведению собственного справочника.

После разработки и внедрения сервисов регионы получают возможность контролировать показатели Единого цифрового контура, цифровой зрелости, выполнение региональных планов цифровизации. Также в короткие сроки могут быть получены любые дополнительные аналитические срезы.

Архитектура информационного взаимодействия

Источник: Нетрика Медицина, 2021

Андрей Дюков дал несколько рекомендаций в области цифровизации здравоохранения. По его мнению, в повседневной работе людям нужны простые инструменты. Они должны быть доступны не только на региональном уровне, а в их разработку должны быть вовлечены разработчики МИС, врачи, пациенты. Что касается рейтингов, то в них очень важна регулярность и прозрачность.

«Медицинская информационная система (МИС) — не просто программа для автоматизации работы медучреждения, а решение для включения отдельного лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), сети клиник или целого региона в единую цифровую экосистему», — начал свое выступление Степан Лебеденко, директор по региональному развитию «Смарт Дельта Системс». В коммерческих медучреждениях вокруг МИС построены все информационные потоки, в государственных ЛПУ значимая часть информационного обмена связана с собственной или региональной МИС.

Реализованные сервисы МИС для различных ЛПУ

Источник: Смарт Дельта Системс, 2021

Помимо этого, МИС должна взаимодействовать и с другими участниками экосистемы: маркетинговыми сервисами, диагностическими службами, сервисами поддержки врачей, информационно-справочными системами, сервисами для граждан, системами лекарственного обеспечения, экстренными службами и т.д. Сегодня в разных типах ЛПУ это взаимодействие организовано по-разному, однако постепенно их требования выравниваются. «Мы уверены, что все эти сервисы должны быть реализованы в рамках единого рабочего места врача для того, чтобы ему было удобно работать», — говорит Степан Лебеденко. Он рассказал о том, как на базе решения «Инфоклиника» можно выстроить такое решение.

Алексей Беляев, руководитель департамента проектирования и контроля качества РТ МИС, рассказал о созданной его компанией Единой цифровой платформе для комплексной цифровизации оказания медицинской помощи и предоставления широкого спектра медицинских сервисов населению, медицинским работникам, организаторам здравоохранения и органам власти. В составе платформы система поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта, справочники, классификаторы для врачей самых разных специальностей. Каждое рабочее место отвечает за ведение определенных процессов, поэтому пользователь не путается во множестве функций. Интуитивно понятный и простой интерфейс позволяет минимизировать время на адаптацию и обучение пользователей.

Интеграция с ЕПГУ, сервисы в разделе «Мое здоровье», система уведомлений и напоминаний посредством SMS, e-mail, push-уведомлений — все это делает платформу удобным инструментом для пациентов. На региональном уровне с ее помощью можно создать прозрачную, контролируемую, прогнозируемую отрасль здравоохранения.

Сервисы Единой цифровой платформы

Источник: РТ МИС, 2021

Как организовать работу лаборатории

Юрий Андрейчук, генеральный директор лабораторной службы «Хеликс» рассказал о проблеме кодирования лабораторных исследований. На сегодняшний день используется проприетарный и интероперабельный подход к кодированию. Также классификация лабораторных исследований может осуществляться для учетных или аналитических целей. Аналитические коды нейтральны по отношению к заказчикам и исполнителям исследованиям, вендорам технологий. Интероперабельные коды позволяют сопоставить результаты исследований, проведенных разными лабораториями.

Существует универсальный стандарт идентификации лабораторных и врачебных наблюдений LOINC. В некоторых странах от стал официальным стандартом. В нашей стране он является основой для создания собственной терминологии, которая нашла отражение в справочниках ЛАТЕУС и Федеральном справочнике лабораторных исследований (ФСЛИ). «Проблема заключается в том, насколько динамично будут меняться эти справочники, например ФСЛИ. Ведь изменения в LOINC происходят постоянно, например, в период пандемии в нем моментально появились соответствующие коды», — говорит Юрий Андрейчук. От этого зависит, насколько пациентоцентричным будет наше здравоохранение, смогут ли россияне использовать данные анализов, сданных в России, за ее пределами.

Кодирование результатов лабораторных исследований кодами LOINC

Источник: Хеликс, 2021

Решить проблему интероперабельности лабораторных исследований сейчас пытаются вендоры. Создан консорциум, в который вошли крупнейшие игроки этого рынка. «Хеликс» использует спецификацию, предоставленную одним из членов этого консорциума — Roche. По мнению Юрия Андрейчука, интероперабельность создает основу для эффективного анализа данных и увеличивает конкурентоспособность лаборатории.

Импортозамещение в здравоохранении

Число кибератак, в том числе и на учреждения здравоохранения, растет, напомнил Юрий Туманов, специалист по тестированию и анализу уязвимостей программного обеспечения НТЦ ИТ РОСА. Для цифровизации здравоохранения он предложил использовать продукты российских разработчиков.

Так, в портфеле НТЦ ИТ РОСА есть отечественная платформа управления средой виртуализации — ROSA Virtualization, имеющая сертификат ФСТЭК России. НТЦ ИТ РОСА — одна из немногих компаний, имеющих на своем счету более двух операционных систем (ОС), сертифицированных и предназначенных для заказчиков разного уровня в разных сегментах рынка импортозамещения. Она может предложить моновендорное решение пользователю: ОС + Virtualization от одного производителя. Партнерские программы компании включают сотрудничество с производителями оборудования, системными интеграторами и разработчиками комплексных программно-аппаратных решений. Все продукты семейства Rosa Linux имеют сертификаты совместимости с российскими аппаратными платформами.

Современные задачи требуют мгновенного доступа к медицинской информации. Повышается потребность в онлайн коммуникациях между специалистами, необходим доступ к информации о пациенте независимо от места оказания помощи. При этом крайне важно защитить личные данные пациентов от утечки, говорит Александр Кабанцов, директор по развитию бизнеса компании «Открытая мобильная платформа». Он предложил медицинским организациям использовать мобильные устройства на базе российской ОС «Аврора» для бригад «Скорой помощи», сотрудников поликлиник и стационаров.

В ОС «Аврора» уже встроены телефон, контакты, сообщения (SMS/MMS), почта, календарь, просмотр документов, диктофон и медиаплеер, браузер с поддержкой ГОСТ-шифрования, СКЗИ, доверенный VPN и другие сервисы. Инвентаризацию, мониторинг, конфигурацию устройств, блокирование, удаление данных, установку и удаление корпоративных приложений без участия пользователя, контроль прошивки и обновление ОС, формирование политики безопасности можно с помощью платформы управления «Аврора Центр». Вся информация направляется по контролируемым, защищенным каналам связи. Политики безопасности обеспечивают невозможность извлечения данных с устройства. Все вспомогательные сервисы могут быть локализованы в защищенном контуре организации. ОС «Аврора» и платформа «Аврора Центр» имеют все необходимые сертификаты для работы с персональными данными.

Доверенная мобильная платформа

Источник: Открытая мобильная платформа, 2021

Облако или локальный мини-ЦОД

Борис Стекцер, руководитель направления Edge Solutions в России и странах СНГ подразделения Secure Power Schneider Electric, рассказал, почему для здравоохранения очень важно уже сегодня задуматься о том, как организовать периферийные вычисления. Обеспечить физическую безопасность удаленных устройств, наладить управление ими, организовать внедрение такого оборудования, а также обучить специалистов на местах — все это сделать совсем непросто.

Конечно, можно пойти по пути подключения автономного объекта к облаку. Но в этом случае возникают сложности с пропускной способностью сети, безопасностью данных. Кроме того, что делать в случае, если связь с облаком по какой-то причине потеряна? Часто гораздо удобнее обеспечить локальное хранение и обработку данных и организовать доступ к ним конечных устройств. Именно так работают системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, системы анализа медицинских изображений, системы контроля качества оказания медицинской помощи.

Schneider Electric предлагает решения для организации микро-ЦОДов как в специально подготовленных, так и в офисных помещениях, и даже в промышленной среде — на улице, складе, в производственном цехе.

Организация работы персонала

Георгий Чернов, ведущий консультант-эксперт ALFA HRMS, предложил руководителям медучреждений удобный инструмент планирования и управления работой медицинского персонала PlanForce. PlanForce дает возможность наладить среднесрочное укрупненное планирование потребности в труде по месяцам и оперативное планирование графиков работы под потребность. С помощью решения можно нормировать загрузку сотрудников и оперативно найти замену тем, кто по какой-то причине отсутствует на работе.

Также в PlanForce есть функция управления рабочими кабинетами специального или общего назначения. «Умный» алгоритм планирует разные варианты расстановки врачей по кабинетам.

В результате руководитель медучреждения получает прозрачную картину утилизации клиники и загрузки врачей. Если фактическая загрузка врачей в клинике превышает 70% от плановой, система предложит варианты вывода дополнительного штата. Если загрузка меньше — обозначит ресурсы как свободные и доступные для привлечения другими клиниками.

Коммуникационные сервисы

Андрей Корнилов, менеджер по работе с медицинскими учреждениями Avaya, подчеркнул, что от медицины сегодня ожидают доступности, качества и невысокой стоимости оказания услуг. Avaya предлагает использовать единую модульную платформу Aura, которая обеспечивает коммуникации медицинского персонала, взаимодействие с пациентами и оказание телемедицинских услуг. Она разворачивается на базе единого ядра, а значит каждый модуль можно подключать по мере необходимости. Также решение легко интегрировать с МИС.

Андрей Корнилов подробно рассказал о работе различных модулей платформы. Так, модуль взаимодействия с пациентами — это полноценный колл-центр, в который можно обратиться всеми возможными способами. В нем используются системы распознавания речи, которые помогают существенно снизить нагрузку на операторов. Также можно использовать сервис напоминания о приеме, который может делать это как для пациентов, так и для врачей.

Единое приложение для пациентов стационара

Источник: Avaya, 2021

Модуль для пациентов стационара обеспечит коммуникацию и удобную навигацию по территории больницы, поможет организовать доступ к развлекательным и информационным ресурсам. Унифицированные коммуникации для персонала клиники объединят все возможные средства связи в единую цифровую среду. А телемедицинский модуль обеспечит доступ к конференциям из любого места и устройства.

Роман Потишний, генеральный директор «Сигурд-АйТи», поделился опытом создания и внедрения контакт-центров. Компания предлагает полный цикл услуг: планирование функциональности будущего продукта и анализ требований, проектирование пользовательского интерфейса, разработку и внедрение, интеграцию и тестирование, техническую поддержку. В рамках одного контакт-центра может быть создано несколько виртуальных, которые будут принимать звонки по разным направлениям. В каждом виртуальном центре реализована собственная настройка IVR, ведется собственная запись разговоров и статистика. При этом управление всеми виртуальными колл-центрами можно осуществлять из одного окна.

Роман Потишний привел несколько примеров решений, реализованных для медицинских учреждений. В их числе контакт-центр службы «03» в ЦМК Тульской области, контакт-центр СМП «03» Волгоградской области, контакт-центр для МИАЦ Республики Чувашия. В результате заказчик получил возможность приема и фиксации 100% обращений граждан через различные каналы связи и их оповещения по инициативе ведомств, контроля отработки и исполнения обращений.

Единая справочная служба Санкт-Петербурга

Источник: Сигурд-АйТи, 2021

Новейшие технологии в здравоохранении

Никита Полищук, заместитель главного врача Научно-практического клинического центра (НПКЦ) диагностики и телемедицинских технологий, отметил, что отделения лучевой диагностики сдают огромное количество отчетов самым разным государственным структурам. В тоже время, множество информации до сих пор создается и хранится в аналоговом виде. А значит, доступ к первичным данным практически невозможен.

Единый радиологический информационный сервис

Источник: НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий, 2021

НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий создан Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС), к которому на сегодняшний день подключено более 1200 диагностических устройств, используемых в 150 медорганизациях Москвы. Таким образом, появилась возможность не только автоматического сбора и обработки результатов исследований, но и обмена статистической информацией.

Теперь Департамент здравоохранения Москвы может контролировать эффективность использования диагностических устройств, загрузку КТ-аппаратов в течение рабочего дня по часам, а также формировать аналитические отчеты по самым разным показателям.

Сергей Арсеньев, руководитель лаборатории новых медицинских технологий НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Др. Л.М.Рошаля), уверен, что у технологий искусственного интеллекта и телемедицины большое будущее. Они могут существенно повысить качество дистанционной диагностики и дистанционного мониторинга здоровья, упростить взаимодействие пациента и медицинского провайдера, использоваться в организации удаленной помощи пожилым и тяжело больным пациентам, а также предотвратить профессиональное «выгорание» врачей.

Уже сегодня IBM Watson лучше человека выявляет онкологические заболевания и дает рекомендации по способам их лечения. Еще пример — разработанный Google диагностический скрининг диабетической ретинопатии по сетчатке глаза или сервис диагностики редких генетических заболеваний по фотографии лица, созданный в Израиле.

В России более 500 результатов КТ обработано для диагностики короновируса в референс-центре ЕРИС ЕМИАС. Точность диагностики составляет более 90%. Еще один интересный сервис создан в результате сотрудничества Массачусетского технологического института и ГКБ 40 «Коммунарка» — обученная нейронная сеть отличает кашель инфицированного СOVID-19 от кашля здорового или больного ОРВИ человека с точностью 91,5%.

Сегодня в Москве работает 9877 медорганизаций, и генерируемые ими большие данные могут принести огромную пользу здравоохранению, уверен Алексей Бахаев, начальник управления информатизации НИИОЗММ. С их помощью можно повысить доступность высокоуровневой экспертизы, оптимизировать рутинные процессы, развивать раннюю диагностику заболеваний, повысить качество и скорость принятия управленческих решений, дистанционно контролировать процесс лечения и реабилитации. НИИОЗММ давно занимается сбором данных от медорганизаций Москвы и готов участвовать в проектах по их использованию.

Пандемия привела к взрывному росту спроса на телемедицинские сервисы, отметил Александр Толокольников, СРО «Ренессанс здоровье». В «Ренессанс здоровье» сервисы удаленной консультации были запущены несколько лет назад. Однако на первом этапе люди отнеслись к ним с большой осторожностью. Компания сосредоточилась на упрощении и «очеловечивании» сервиса. В период пандемии интерес к нему значительно вырос, потому что люди, больные ОРВИ, не могли обратиться к врачам очно. Удаленная консультация стала для них чуть ли не единственным способом задать интересующие вопросы. За год число консультаций выросло в 6 раз и теперь составляет около 7000 в месяц.

В начале 2020 года люди обращались за удаленной консультацией в основном к терапевтам, на долю других специалистов приходилось лишь 8%. Однако на сегодняшний день 34% случаев онлайн-взаимодействия приходится на врачей самых разных специальностей.

Рост интереса к профильным специалистам

Источник: Ренессанс здоровье, 2021

«Пандемия вызвала рост интереса к онлайн-консультациям, но потенциал еще огромный, — уверен Александр Толокольников. — Люди поняли, что таким образом можно сократить число визитов в клиники, снизить стоимость лечения и получить квалифицированную медицинскую помощь даже в условиях изоляции».







