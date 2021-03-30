Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний

30.03.2021, 09:45 Мск

Жизнь вокруг меняется настолько быстро, что возникают сомнения в необходимости разработки долгосрочной ИТ-стратегии. Более того, в последние годы все все чаще говорят о Цифровой стратегии и даже Облачной стратегии. Как спланировать цифровое развитие компании? Об этом на примере конкретных кейсов говорили участники организованной CNews Conferences конференции «ИТ-стратегия 2021».

ИТ-директор спасет бизнес

Последний год принес с собой множество изменений. Люди не просто адаптировались к удаленной работе, но и пересмотрели свои ежедневные привычки. Это значит, что изменились их цифровые профили, начал свое выступление Марис Сперга, директор по развитию бизнеса ЦОД Tet. Одновременно изменилась и роль ИТ-директора в компании. В 2020 г. в период массового перехода на удаленную работу он был главным спасателем бизнеса, а в текущем 2021 г. становится ключевой фигурой в процессе цифровизации. К его инициативам стали внимательнее прислушиваться.

В Tet цифровая трансформация началась в 2019 г. и должна завершиться к 2022 г. «Для того, чтобы цифровая трансформация была успешной, в ней должны участвовать не только ИТ-специалисты, но и вся компания», — уверен Марис Сперга. В результате цифровой трансформации Tet планирует ускорить разработку новых продуктов, автоматизировать внедрение услуг, оцифровать ИТ-инфраструктуру, внедрить единое управление, Data Lake и использовать искусственный интеллект.

План цифровой трансформации

Источник: Tet, 2021

В цифровой трансформации компании задействовано более 200 сотрудников. Внедряется 6 новых ИТ-систем, 27 ИТ-систем будет модернизированы. В результате клиенты должны получить удобный и простой доступ к цифровой среде, а сотрудники — удобные инструменты для удаленной работы.

Готовые решения

«До самого последнего времени в компаниях существовали бизнес-стратегия и ИТ-стратегия, и их надо было синхронизировать, — отметил Тимур Муминов, директор по продажам решений BMC Software DIS Group. — Сегодня согласованность бизнеса и ИТ являются необходимым условием развития компании. А значит ИТ становится полноправным партнером бизнеса». На рынке уже существует множество решений, которые способны помочь преодолеть сложности.

Например, с помощью решения BMC можно собрать максимальное количество данных, проанализировать их и принять меры для повышения качества обслуживания клиентов. В портфеле компании есть средства автоматизации, которые дают возможность прогнозировать проведение профилактического обслуживания и исключить аварийный ремонт или сократить количество обычных вызовов, которые обрабатываются агентами службы поддержки, чтобы высвободить время для решения более сложных задач.

Как стать автономным цифровым предприятием

Источник: DIS Group, 2021

Еще одно решение — корпоративный DevOps, позволяющий делать персонализированные предложения в режиме реального времени для повышения прибыльности услуг. Кроме того, с помощью платформы BMC можно решить задачи обеспечения доступности оптимальным распределением продукции для продаж, качества оказываемых услуг и актуальности, для решения проблем безопасности и нормативных требований, таких как HIPAA, PCI и SOX, с лучшими услугами по более низкой цене, меньшему риску и большему соответствию.

«Человек всегда ошибается, и бизнесу это часто стоит больших денег, — говорит Леонид Голованов, эксперт по цифровизации взаимоотношений с клиентами МТТ. — Более того, набор, обучение, удержание сотрудника стоят дорого. А контроль за ним требует нервов и времени». В начале пандемии в связи с переходом на удаленную работу многие компании столкнулись с необходимостью организации колл-центров на дому. Это оказалось непросто. Леонид Голованов рекомендовал активнее использовать роботов. Опыт МТТ показывает, что до пандемии они были распространены в основном в банках, а теперь набирают популярность в медицине, торговле, промышленности.

Для организации колл-центра лучше всего подойдет облачное решение. Это гибкий инструмент, который постоянно совершенствуется разработчиками и имеет практически неограниченные возможности масштабирования. Леонид Голованов рассказал о решении VoiceBox, с помощью которого можно собрать любой сценарий, по которым сервис будет звонить, принимать звонки, отправлять сообщения и готовить нужные именно вам отчеты. Сборка сценариев происходит в удобном личном кабинете или через набор команд API.

МТТ предлагает также услуги по обеспечению приватности в сети. Режим «Инкогнито» дает возможность замены реального номера на виртуальный, что исключает прямую связь поставщика и потребителя услуг. Это помогает защитить персональные данные или сохранить базу клиентов.

Облачная стратегия

Илья Сулейманов, руководитель департамента технологического консалтинга SberCloud, уверен, что кроме традиционной бизнес- и ИТ-стратегии, необходима Облачная стратегия. Отказаться от ее разработки можно лишь тогда, когда компания решила перенести в облако всю инфраструктуру или вообще не использовать облака. Облако особенно необходимо компаниям, для которых успех бизнеса зависит от скорости реакции на изменения и разработки.

Существует два типа облаков, которые сильно отличаются друг от друга: инфраструктурное IaaS и платформенное PaaS. Есть несколько способов организовать облачную инфраструктуру. Можно использовать приватное или публичное облако, мультиклауд, гибридное (приватное и публичное) облако или гибридный мультиклауд. Илья Сулейманов посоветовал принимать решения о миграции системы в облако на основании понятных критериев: степень готовности к облаку; экономический эффект; технические ограничения; группы тесно интегрированных систем; безопасность и комплаенс; темпы роста; стадии разработки; новые системы в архитектуре; уровень бизнес-критичности.

Неизмеримые цели облачной стратегии

Источник: SberCloud, 2021

При анализе совокупной стоимости владения надо учитывать такие факторы, как рост утилизации, гибкость оплаты и автоскейлинг; темпы роста бизнеса; структура затрат и стоимость денег, превращение CapEx в OpEx; SLA, снижение простоев; повышение производительности разработчиков и скорости разработки; автоматизация развертывания инфраструктуры; риски потери и утечки данных; стоимость миграции и сетевой связности; снижение затрат на обслуживание инфраструктуры. Илья Сулейманов отметил, что в облачной стратегии обязательно должен быть блок, посвященный применению искусственного интеллекта.

Практический опыт

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг», рассказал, что в его компании задача достижения эффекта от проектов цифровой трансформации ставится производственным подразделениям. Бизнес-система обеспечивает поддержку и вытягивание инициатив, закрепление эффектов. ИТ сосредотачивается на реализации и выступает партнером в генерации идей. Появились новые практики, связанные как с инструментами, так и с подходами к организации работы.

Сегодня в «ЕвразХолдинг» налажен быстрый и эффективный найм цифровых ресурсов, включая Data Science. Организован центр компетенций в Новосибирске. Проводится обучение существующих специалистов. Концепция «Большого ИТ», включающего АСУТП, управление данными, информационную безопасность, Data Science, позволяет делать комплексные проекты. Создана экосистема поставщиков, позволяющая расширять ресурс. За последние 2 месяца запущено более 40 проектов цифровой трансформации.

Уровни и основные компоненты автоматизации и цифровой трансформации

Источник: ЕвразХолдинг, 2021

Компания использует современный стэк технологий и создает масштабируемую архитектуру. Определены основные архетипы проектов цифровой трансформации, для которых разработаны архитектурные решения и подготовлена инфраструктура. Все это позволяет ускорить реализацию проектов на 30-60%, уменьшить стоимость разработки и поддержки на 40-60% за счет стандартизации и снизить TCO портфеля из более 100 цифровых проектов.

Разработаны и внедрены эффективные процессы разработки и управления проектами. Во-первых, это быстрый старт и конвейер проектов за счет детального Playbook, штаба ИТ, обучения, подготовленной инфраструктуры, что дает сокращение времени на запуск проектов до 2-3 недель. Во-вторых, управление проектами по Scrum с использованием Azure Boards и автоматических мониторов/scorecards. В-третьих, модель планирования ресурсов, архитектурный контроль и использование Azure DevOps в разработке.

Есть два подхода к цифровой трансформации — революционный и эволюционный, отметил Павел Вахнин, вице-президент по ИТ «Сегежа Групп». Эволюционный подход требует времени на тщательное изучение всех процессов. Создать единую связанную структуру из множества сервисов непросто. Однако именно так можно добиться максимального эффекта при минимальных рисках и затратах — ведь к тому моменту, как запускаются новые проекты, старые уже приносят прибыль.

«Мы хотим максимально исключить человеческий фактор из всех процессов, вплоть до процесса принятия управленческих решений», — говорит Павел Вахнин. Для проектов цифровой трансформации в компании создан «зеленый коридор» — упрощенные процедуры и регламенты, позволяющие быстро запускать инициативы.

В качестве примера он привел проект цифровизации процесса перевоза древесины. Раньше объемы перевозки измерялись исключительно вручную, однако погрешность даже в 1% — очень существенный для бизнеса показатель. В результате в компании было создан уникальное для отрасли решение, позволившее решать эту проблему. Павел Вахнин призвал не бояться экспериментов, стараться попробовать все и как можно быстрее выводить на рынок новые сервисы.

Александр Гревцев, ИТ-директор «Казахмыс», рассказал, как разработать ИТ-стратегию крупной компании. Она должна соответствовать стратегическим целям бизнеса, определять перспективу, позицию, планы и модели, необходимые для формирования требуемых результатов. Для того, чтобы ИТ-служба стала полноценным бизнес-подразделением, он рекомендовал использовать сервисный подход с применением стандартов ITIL/ITSM.

Результатом реализации стратегии является создание единой информационной системы, интеграция информационных ресурсов компании, автоматизация бизнес-процессов и внедрение соответствующего программного обеспечения по управлению проектами. Также в ее состав должен входить инвестиционный план, направленный на повышение отдачи от инвестиций в ИТ. Александр Гревцев рассказал о том, какие мероприятия предусмотрены ИТ-стратегией холдинга «Казахмыс».

«ИТ-стратегия нужна, когда у компании есть цель или миссия, — говорит Павел Андрианов, член правления, ИТ–директор «Национального расчетного депозитария». — Кроме того, должен быть запрос на преобразования в сфере ИТ и уже сформулированная бизнес-стратегия». ИТ-стратегия может быть простая, то есть существуют конкретные параметры, которые надо улучшить. Если компания хочет с помощью ИТ добиться определенных бизнес-целей, разрабатывается партнерская ИТ-стратегия. Третий вариант — совместная ИТ-стратегия: ИТ является частью бизнеса.

При выборе типа ИТ-стратегии надо ориентироваться на то, что в первом случае ИТ-служба является сервис-провайдером, а значит должна обеспечить выполнение SLA. Во втором она либо часть процесса трансформации компании, либо оказывает услуги сервис-провайдера не только внутри компании. В третьем ИТ — двигатель развития компании, является частью бизнеса и приносит прибыль компании.

ИТ-директор — главное лицо при формировании ИТ-стратегии. Он должен сформировать ее совместно с бизнесом, определить, какую цель ставит перед собой компания, разработать механизм гибкого управления ИТ-стратегий и совместно с бизнесом изменять стратегию компании.

Елена Боровая, руководитель офиса стратегического развития ИТ Росбанка, рассказала, что в банке существует Общебанковская стратегия до 2025 г. Она сформирована при активном участии ИТ-команды. К ней создан ИТ мастер-план до 2023 г., в котором содержится детализированный плат ИТ-развития. Мастер-план создается на 3 года и обновляется каждый год. Он дополняется годовым планом, в котором установлены ключевые метрики. Конкретные шаги по достижению этих метрик могут меняться. Важно, что годовой план формируется всей ИТ-командой, а не только ИТ-директором.

В годовом плане существует квартальное планирование, в котором принимают участие все, кто вовлечен в процесс ИТ-изменений. Важно, что в процессе квартального планирования также участвуют представители правления банка. Дополнительно выстроена система работы управленческой команды: как ИТ-лидеров, так и руководителей крупных проектов. Работа ведется в формате месячных спринтов, существует единый дашборд по ключевым годовым метрикам, проводятся регулярные демо и ретро.

Реализация ИТ-стратегии

Источник: Росбанк, 2021

Елена Боровая отметила, что важно обеспечить ИТ-коммуникации в поддержку ИТ-стратегии. «Чем лучше любой сотрудник понимает цели стратегии, тем проще и быстрее ее реализовать», — говорит она.

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД, рассказал об ИТ-стратегии компании. «Для крупных компаний, которые не могут позволить себе работать по принципам Agile, разработка ИТ-стратегии необходима», — уверен он. В современных условиях ИТ-стратегия трансформируется в стратегию развития бизнеса.

Цифровая трансформация РЖД

Источник: РЖД, 2021

В основе ИТ-стратегии РЖД лежат 8 платформ. Платформенный подход является одним из основных принципов изменения технологической инфраструктуры компании. Каждая платформа направлена на достижение определенных бизнес-целей: увеличение доли рынка, рост прибыли, снижение затрат и т.д. «Мы даем возможность нашим партнерам создавать на базе наших платформ собственные цифровые сервисы, которые приносят выгоду всем участникам экосистемы», — отметил Евгений Чаркин.

Синхронизация проектов программы развития информационных технологий и стратегии цифровой трансформации обеспечивает гибкость и достижение целей цифровой трансформации РЖД даже в изменяющихся экономических условиях. В списке приоритетов на 2021 г. Евгений Чаркин назвал создание цифровых двойников инфраструктуры, внедрение сквозного процесса доставки грузов и цифрового депо. Кроме того, будут внедрены цифровые профили пассажиров и грузоотправителей, цифровые портреты сотрудников, переведено в цифровую форму взаимодействие с органами власти.























