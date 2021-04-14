Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать?

14.04.2021, 11:19 Мск

Цифровая трансформация идет полным ходом, и пандемия только ускорила этот процесс. Государство и бизнес на собственном опыте почувствовали ее необходимость и убедились, что промедление может привести к отставанию и снижению конкурентоспособности, которые уже невозможно будет наверстать. Об этом говорили участники организованной CNews Conferences первой в этом году офлайн-конференции «Цифровая трансформация 2021».

Цифровизация или цифровая трансформация

«Компания SberCloud, по сути, является продуктом цифровой трансформации. Она создавалась для нужд «Сбера», а теперь выходит на внешний рынок», — начал свое выступление Алексей Евстратов, директор департамента по работе с крупнейшими клиентами SberCloud. Он предложил разделять понятия «Цифровизация» и «Цифровая трансформация». Первое — это внедрение решений для автоматизации определенных функций, второе — изменение бизнес-процессов и корпоративной культуры, подчеркнул Алексей Евстратов.

«Одна из отличительных черт цифровой трансформации — это не просто сбор данных, а извлечение из них пользы», — говорит он. При этом преимущества цифровой трансформации практически полностью совпадают с преимуществами облаков. Это рост производительности труда и рентабельности бизнеса, возможность работы с большими данными, гибкость бизнес-процессов, повышение качества товаров и услуг и степени удовлетворенности клиентов.

Платформа ML Space

Источник: SberCloud, 2021

Только 20% компаний в мире считают, что уже завершили цифровую трансформацию. В списке причин, сдерживающих этот процесс, организационные проблемы, наличие устаревших ИТ-систем, высокая стоимость ИТ-инфраструктуры и сложность обеспечения их безопасности, дефицит ИТ-специалистов. Алексей Евстратов предложил решать их с помощью PaaS. Так, SberCloud предлагает более 50 сервисов на базе платформы Huawei. Также клиенты компании могут воспользоваться платформой ML Space на базе суперкомпьютера «Кристофари» для внедрения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Алексей Подрябинников, директор по работе с корпоративными заказчиками Ростелеком, уверен, что цифровая трансформация дает возможность не просто формировать отчеты о текущем состоянии бизнеса, но и управлять будущим. Но для этого нужны актуальные данные. «К сожалению, в крупных компаниях данные до сих пор существуют только на бумаге», — отметил он.

Можно начинать цифровую трансформацию с разработки стратегии, а затем реализовывать ее шаг за шагом, но это занимает очень много времени. Существует другой путь: начать внедрять небольшие, но эффективные решения немедленно. И когда бизнес поймет, что это выгодно, процесс цифровой трансформации пойдет значительно быстрее. Третий вариант — использовать облака, которые дают возможность тестирования преобразований и не требуют существенных затрат. Яркий примером такого подхода стал 2020 г., потребовавший оперативной перестройки бизнес-моделей и ИТ-инфраструктуры.

Третий уровень цифровизации

Источник: Ростелеком, 2021

Существует еще один подход: передать обслуживание core-систем аутсорсеру, а самим сосредоточиться на развитии. «Освободите своих ИТ-специалистов. Пусть они займутся решением новых интересных задач, — говорит Алексей Подрябинников. — А поддержку инфраструктуры оставьте специалистам сторонних ИТ-компаний».

Павел Шингарев, генеральный директор IM.Systems (группа Газпромбанк), напомнил, что в процессе автоматизации было допущено множество ошибок. Как сделать так, чтобы не повторить их в ходе цифровой трансформации? Он привел определение понятия «Интегрированное управление» – это концепция, в основе которой лежит объединение всех управленческих технологий в едином централизованном цифровом инструменте, который должен применяться для выработки ключевых решений на всех стадиях цикла улучшения качества (PDCA). Отсутствие интегрированного управления приводит к простоям, авариям, срывам сроков, нехватке и перерасходу ресурсов и бюджета, избыточным трудозатратам.

Интегрированное управление

Источник: IM.Systems, 2021

Важной частью интегрированного управления являются знания людей. Для того, чтобы их использовать, их надо оцифровать, формализовать и применять при обучении искусственного интеллекта. Все эксперты должны иметь доступ к этим знаниям и обмениваться ими. «Эта сфера сейчас развита очень слабо», — отметил Павел Шингарев.

По его мнению, надо создавать отдельную функцию управления формализованными знаниями. И это не обособленное ИТ-решение, а интеграционная платформа, уверен эксперт. Он предложил использовать платформу Knowledge Space — продуктивное объединение широкого спектра современных технологий в едином цифровом инструменте.

Игорь Шевченко, независимый эксперт, рассказал о роли государства в процессе цифровой трансформации. Она необходима ему не только для повышения качества государственного управления, но и для улучшения процесса взаимодействия с гражданами и бизнесом. По мнению Игоря Шевченко, для того чтобы цифровизация развивалась более интенсивно, необходимо привлекать экспертное сообщество к анализу законодательных инициатив, формировать новые и актуализировать уже имеющиеся стандарты, стимулировать спрос на инновации, повышать уровень цифровой грамотности и доверия к цифровым сервисам у населения, а также подготовить стандартную инфраструктуру во всех регионах.

Как работать с данными

Андрей Сафронов, руководитель продаж цифровых решений и сервисов DXDO, напомнил, что основой цифровой трансформации являются данные. При этом подходы к управлению предприятиями с годами меняются. Постепенно все приходят к модели, когда на основе анализа данных можно менять бизнес-модель и повышать экономическую эффективность.

Эволюция подходов к управлению предприятием

Источник: DXDO, 2021

Андрей Сафронов предложил использовать единое решение — платформу для качественного перехода от процессного управления к Data driven и Model driven. В его состав входят модули, отвечающие за управление процессами и контентом (документооборотом), организацию сквозных процессов через шину обмена данными и единого хранилища данных, а также геоаналитику.

Платформа обеспечивает обмен между разными приложениями при автоматизации процессов, оптимизирует число управленческих и административных процессов, упорядочивает и уменьшает число интеграций при сохранении высокой эффективности взаимодействия приложений, дает возможность роботизации мелких и рутинных операций.

Объемы данных, скорость их изменения, требования к доступу меняются. Однако способы хранения в большинстве случаев остаются прежними: все данные собираются в единый репозиторий. Однако существует и другой подход — виртуализация данных. «Data Mesh — это новый подход к управлению данными, — говорит Алексей Сидоров, главный евангелист и директор по управлению данными Denodo. — Они не перемещаются, а остаются там же, где были созданы».

Распределенная архитектура Data Mesh

Источник: Denodo, 2021

При этом в каждой точке хранения данных существует человек, который отвечает за владение ими: их безопасность, чистоту и обмен с другими владельцами. Одновременно существует платформа, куда можно подкачать часть данных и начать работу с ними. К этой платформе могут подключаться и облачные ресурсы, такие как Google, «Яндекс» и т.д. «Такая архитектура позволяет использовать любые источники данных. При этом работа с ними остается совершенно незаметной для бизнеса», — говорит Алексей Сидоров.

Компания Atos предлагает серверные решения, в том числе суперкомпьютеры и компьютеры для Edge-вычислений. Алексей Коваленя, технический консультант департамента больших данных и безопасности Atos, рассказал о комплексном решении компании, в состав которого входят программное обеспечение и оборудование, оптимально подобранное по показателям цены и производительности. Его настойка под конкретного заказчика производится поставщиком. Он же занимается обучением будущих пользователей.

Комплексное решение Atos DataLake Appliance

Источник: Atos, 2021

В списке ключевых преимуществ Atos DataLake Appliance синхронная закупка оборудования, ПО и услуг; преднастройка комплексного решения, которая позволяет сократить его ввод в эксплуатацию до нескольких месяцев, единое окно поддержки ПАК с гарантированным SLA. По словам Алексея Коваленя, стоимость владения комплексным решением в течение 5 лет на 33% меньше, чем аналогичным ПАК, собранным на базе решений разных производителей.

Кадры для цифровой трансформации

Наталья Кондратюк, руководитель проектов по управлению партнерствами платформы «Профессионалы 4.0» компании «Газпром нефть», напомнила, что для цифровой трансформации нужны специалисты. По мнению аналитиков, к 2050 г. 83% людей будут работать на основе кратковременных контрактов. Возникает вопрос, как организовать поиск специалистов для реализации проектов.

В «Газпром нефти» разработали платформу, на которой можно разместить информацию о команде, необходимой для реализации проекта с определенным бюджетом. На сегодняшний день на «Профессионалы 4.0» представлено 65 заказчиков и более 25 тыс. специалистов в таких областях, как ИТ, экономика и финансы, управление проектами, стратегический консалтинг, управление персоналом, маркетинг, аналитика, юриспруденция, производство.

Платформа «Профессионалы 4.0»

Источник: Газпром нефть, 2021

Наталья Кондратюк привела примеры уже реализованных проектов. По ее словам, благодаря платформе бюджет расходуется на 80% эффективнее, чем при найме подрядчиков. 9 из 10 команд показывают более высокие результаты при работе с трекером. Проекты реализуются на 30% быстрее, чем если бы ими занимались штатные сотрудники.

Цифровая трансформация промышленности и строительства

Участники конференции рассказали о том, как движется цифровизация промышленности. Существуют старые и новые предприятия. Новые строят на базе технологии «Индустрия 4.0». Например, завод «Черкизово» в Кашире, на примере которого можно убедиться в том, что такой подход повышает эффективность производства и качество продукции. В настоящее время компания строит еще два таких завода.

Но что делать со старыми предприятиями? По словам Владислава Беляева, ИТ-директора «Черкизово», на них тоже можно внедрять новейшие решения, например, технологии машинного зрения для наблюдения за людьми и процессами, территорией и событиями. Сегодня в группе компаний «Черкизово» «виртуальный мастер» оценивает персональную эффективность каждого сотрудника. В режиме онлайн производится контроль качества продукции и независимый мониторинг эффективности использования оборудования. Кроме того, в компании используют интернет вещей для контроля состояния животных. Данные собираются с датчиков, установленных на фермах и птицефабриках.

Дмитрий Макеев, CIO компании «Кордиант», считает, что цифровая трансформация неизбежна. Новое поколение привыкло делать все быстро и в онлайн-режиме. Молодые специалисты хотят работать там, где максимально используются цифровые технологии. Кроме того, все более популярным становится удаленный формат работы.

Внедрение технологий стимулируют и регуляторные требования, например, такие как маркировка товаров, налоговый мониторинг. Важным стимулом является необходимость снижение доли ручного труда и влияния человеческого фактора, использование качественных первичных данных для принятия управленческих решений.

Затраты на ИТ и цифровую трансформацию

Источник: Кордиант, 2021

Дмитрий Макеев отметил, что на производстве по-прежнему используется множество устаревших систем, а многие сотрудники не готовы к коренным изменениям. Тем не менее, внедрение «Индустрии 4.0» неизбежно. В списке наиболее востребованных на сегодняшний день производством технологий порталы самообслуживания клиентов, CRM и омниканальное взаимодействие с клиентами, роботизация и боты, системы технического обслуживания и ремонта (ТОИР), планирования (S&OP, DDMRP), интернет-вещей, большие данные, BPM, приложения сотрудника.

Сергей Пауков, CIO Московского машиностроительного предприятия им.В.В.Чернышева, отметил, что для машиностроительных предприятий, как правило, характерен «цифровой зоопарк» устаревших систем. Он подробно рассказал о модернизации ИТ-инфраструктуры. На его предприятии она проходила в три этапа: автоматизация хранения информации с выделением артефактов (объектов базы данных); автоматизация маршрута процесса: кто, когда и что должен делать; автоматизация качества процесса.

По словам Сергея Паукова, информационные системы не всегда могут находиться в едином информационном пространстве. Их судьба должна определяться степенью цифровизации процессов, в которых они участвуют, а не только их возрастом. Как правило, 20% правильной работы по цифровизации дают 80% результата.

Руслан Саттаров, директор по автоматизированным и информационным системам НПП «Бурсервис», уверен, что процесс цифровизации идет так быстро, что если не включиться в него сегодня, наверстать упущенное будет практически невозможно. Он рассказал, как в компании подошли к автоматизации подготовки управленческой отчетности.

На первом этапе были разработаны метрики, которые показывают ситуацию «как сейчас». Данные вводились вручную из различных источников. На втором этапе загрузка этих данных автоматизируется с использованием роботов или будем загрузки из баз данных информационных систем. Сегодня в «Бурсервис» внедрен электронный документооборот, на базе RPA автоматизируются рутинные операции, внедрены KPI.

Цели компании на год распределяются по подразделениям и отдельным сотрудникам. Много внимания уделяется мотивации: создан модуль оценки руководителей, разработаны и разбиты на спринты метрики. Если сотрудник не выполняет метрику, он сразу же вносит информацию о том, что надо сделать для того, чтобы исправить ситуацию. По словам Руслана Саттарова, раньше производственные совещания в компании проводились раз в неделю и длились по 3-4 часа, а теперь для анализа сложившейся ситуации достаточно 15 мин.

Павел Федяев, директор по цифровому развитию и координации строительства «Стройтрансгаз», рассказал о возможностях применения платформенных решений по мониторингу строительных объектов с помощью беспилотников. Такие решения могут взять на себя проведение базовой съемки, которая потом станет частью BIM-системы или системы управления проектом, а затем периодической съемки строительной площадки с желаемой частотой. Он привел несколько примеров использования таких решений в процессе геодезического контроля, охраны труда, эксплуатации объекта.

Стартапы и цифровая трансформация

Дмитрий Гришин, директор по инновациям банка «Уралсиб», отметил, что современные банки становятся настоящими технологическими компаниями. В банке «Уралсиб» еще в 2018 г. была создана дирекция инновационного развития, которая занимается коммерциализацией технологических изменений, а также поиском и адаптацией кейсов для банка. В обязанности дирекции входит быстрая проверка результатов внедрения инновационного решения, по результатам которой принимается решение о масштабировании пилотной схемы, воссоздании ее на новой технологической базе или поиске альтернативного решения.

Воронка инновационных проектов

Источник: Уралсиб, 2021

Дмитрий Гришин пригласил к сотрудничеству стартапы, чьи решения могут принести банку от ₽5 млн/год чистой прибыли или ₽10 млн дохода. «Уралсиб» интересуют технологически полностью готовые решения от стартапов, имеющих ресурсы для быстрого пилотирования.











