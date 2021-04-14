Когда роботы заменят человека на производстве

16.04.2021, 10:47 Мск

Еще недавно лидерами цифровизации были финансовые организации и ритейл. Сегодня в списке самых технологичных компаний все чаще можно встретить промышленные предприятия. При этом речь идет не только о новых заводах, но и о тех, кто существует уже многие годы, но вынужден коренным образом перестраивать бизнес-процессы, чтобы выжить в конкурентной борьбе. Об этом говорили участники организованной CNews Conferences онлайн-конференции «ИТ в промышленности 2021».

Время для цифровой трансформации

Павел Моряков, генеральный директор Москабельмет, предложил участникам конференции посмотреть на предприятие глазами врача и понять, когда наступает подходящий момент для цифровой вакцинации. По его мнению, основные симптомы: высокая себестоимость и низкое качество продукции или услуг, а также работа на высоко конкурентном рынке. При этом организация должна «дозреть» для понимания необходимости цифровизации.

Справиться с высокой себестоимостью на производстве помогут MES и SCADA-системы, с помощью которых можно навести порядок в технических процессах. Эффективным будет и использование роботов. Если предложения компании на рынке хуже, чем у конкурентов, стоит задуматься об использовании современных технологий, таких как автоматизация обработки почты и тендеров, CRM, искусственный интеллект, виртуальные туры по предприятию и т.д. Если компания работает на высоко конкурентном рынке, ей необходимо инвестировать в разработки, создавать и патентовать новые уникальные продукты.

Рост чистой прибыли за счет внедрения цифровых технологий

Источник: Москабельмет, 2021

В качестве примера Павел Моряков привел опыт завода Москабель, которому благодаря цифровизации удалось превратиться из убыточного предприятия в прибыльное: в 2020 г. его чистая прибыль составила ₽195 млн.

Как создать безопасную инфраструктуру

Цифровизация и инновации невозможны без современной инфраструктуры. «МегаФон» предлагает промышленным предприятиям строительство частной LTE-сети. Данные будут оставаться внутри контура, а трафик передаваться по сети оператора. За основу инфраструктуры взята частная LTE-сеть «МегаФон», где управление вынесено в закрытый контур, рассказал Максим Писаренко, эксперт по внедрению отраслевых решений «МегаФон». Инфраструктура создается в формате 5G Ready, что позволяет быстро перейти на сети нового поколения.

В результате заказчик получает локализацию трафика, возможность объединить разнообразные технологические сети предприятия или обеспечить их резервирование, внедрить элементы «Индустрии 4.0», уменьшить задержки при передаче данных. Максим Писаренко рассказал о решениях, которые можно внедрить на такой инфраструктуре. Это автоматизированный транспорт, экологический мониторинг объектов, профессиональная связь на основе LTE, удаленный мониторинг и автоматизированное управление объектами инфраструктуры, точное позиционирование сотрудников, видеонаблюдение и видеоаналитика, проверка запасов, контроль автопарка, SCADA.

«МегаФон» предлагает собственную IoT-платформу, с помощью которой заказчики могут обрабатывать данные с устройств, проводить их оперативный и предиктивный анализ, организовать централизованный мониторинг, контроль и конфигурацию устройств. С платформой можно интегрировать другие системы предприятия. В некоторых проектах задействованы технологии машинного обучения. У оператора также есть собственная система связи «МегаФон Транкинг», в том числе и абонентские терминалы. Заказчики могут подключиться и к платформе мониторинга промышленных выбросов, качества атмосферного воздуха локаций для местных органов государственной власти и микроклимата помещений.

В 2020 г. все компании решали задачу обеспечения непрерывности бизнеса, напомнил Сергей Халяпин, главный инженер представительства Сitrix в России и странах СНГ. На первое место вышли приложения, способные обеспечить работу сотрудников в любых условиях. Никто не предполагал, что переход на удаленную работу будет таким массовым. Возник целый ряд проблем. Например, не хватало полосы пропускания для работы такого большого числа людей. Кроме того, домашние сети не приспособлены для корпоративных нужд с точки зрения информационной безопасности, традиционные VPN медленны и плохо масштабируются, и даже облачные ресурсы оказались не бесконечными.

Ключевые изменения в обеспечении безопасности

Источник: Citrix, 2021

Тем не менее, опыт прошлого года показал, что за удаленной работой и облачными сервисами будущее. А значит, придется всерьез заняться обеспечением их безопасности. Необходим непрерывный контроль сотрудников, независимо от их местонахождения.

Citrix предлагает решения, способные обеспечить безопасность любых пользователей, работающих на любых площадках с помощью любых устройств и любого ПО. Это Citrix Secure Internet Access — наиболее полная облачная безопасность для всего трафика и всех пользователей, Citrix Virtual Apps & Desktops — цифровое рабочее пространство для производительной работы на любом устройстве, Citrix SD-WAN — средство оптимизации приложений. «При этом не обязательно полностью переходить на решения Citrix — можно добавить именно те компоненты, которые необходимы», — подчеркнул Сергей Халяпин.

Рутина — роботам, творчество — людям

За последние годы создано множество цифровых инструментов, однако продуктивность рабочей силы не сильно изменилась, начал свое выступление Николай Кабанов, технический евангелист и руководитель направления по развитию компетенций партнеров UiPath. Крупная компания в среднем поддерживает 1200 приложений, многим из которых уже много лет, и это при том, что все хотят, чтобы технологии облегчали им жизнь. Человек мечтает заниматься творческой деятельностью, а рутинные операции передать роботам.

Пути развития программы роботизации

Источник: UiPath, 2021

Насколько роботизация выгодна компании? Роботов достаточно быстро внедрить, они быстро показывают результат, обслуживать их довольно дешево, а их внедрение требует минимальных изменений. Так, среди заказчиков UiPath 88% внедряют роботов не более чем за 6 месяцев.

Однако проекты роботизации не всегда оказываются успешными. По словам Николая Кабанова, чтобы этого избежать, надо правильно выстроить программу роботизации. Для этого существует операционная модель автоматизации (ОМА), которая позволяет понять, кто и каким образом исполняет стратегию роботизации, и убедиться, что используются правильные процедуры и практики. Он привел несколько примеров того, как после того, как с помощью UiPath была правильно выстроена стратегия роботизации, она принесла существенный экономический эффект.

Сергей Красильников, представитель Магнитогорского металлургического комбината, рассказал, что компания активно занимается роботизацией. Первый пилот был запущен в 2018 г. На сегодняшний день компанией «ММК-Информсервис» роботизировано более 100 бизнес-процессов во всех функциональных направлениях, реализуются проекты для крупных заказчиков.

В 2021 г. в компании начнется массовая роботизация — появится уже около 200 роботов. Будут релизовываться комплексные проекты (RPA под ключ). Взят курс на гиперавтоматизацию — роботы будут интегрироваться в Process Discovery, Task Mining, Task Capture, Process Mining, процессную аналитику. «90% успеха зависит от того, насколько правильно был выбран процесс роботизации», — говорит Сергей Красильников. — При этом сам процесс роботизации сильно трансформирует сам бизнес-процесс».

Что мешает цифровой трансформации

Илья Заянц, директор по информационным технологиям Щербинского лифтостроительного завода, рассказал, какие преграды чаще всего возникают в ходе цифровой трансформации. Первая — слабый уровень нормативно-справочной информации (НСИ) в компании. Для ее нормализации нужны, по большей части, не цифровые, а административные инструменты, настройка бизнес-процессов. Надо назначить ответственного за НСИ, а в идеале, не одного человека, а целую структуру.

Структура цифровых решений

Источник: Щербинский лифтостроительный завод, 2021

Второй преградой является слабая осведомленность или намеренное усложнение текущих процессов. Для решения этой проблемы в компании определили входы и выходы процесса, а затем начали его модернизировать. В дальнейшем необходимо проектирование платформенной модели работы на основе основных процессов.

Третья преграда — низкий уровень компетенций. Илья Заянц рекомендовал наладить взаимодействие с HR-службой, регулярно анонсировать изменения и проводить сессии цифровизации. Преграды возникают и тогда, руководство и сотрудники компании не понимают целей цифровизации или цифровой трансформации. В этом случае надо выстроить измеримое целеполагание и научить людей ставить цели и задачи с использованием популярных методик, например SMART.

Павел Вахнин, член правления — вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group, рассказал, что основные проблемы в процессе цифровой трансформации возникают в области сбора, очистки и обработки данных.

До самого последнего времени приемка круглого леса на предприятиях Segezha Group производилась вручную, а значит точность полученных данных оставляла желать лучшего. Компания внедрила систему автоматического сканирования поступающей продукции, которая передает данные в озеро данных для визуализации и дальнейшего использования. Эту задачу можно решить и с помощью мобильного приложения, если прием древесины осуществляется в лесу, на складах и т.д. Кроме мобильных и стационарных точек приема существует лесная биржа, где для оценки объемов древесины используются еще и дроны.

Для обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях внедрена видеоаналитика. Кроме того, такой подход помогает выявить узкие места технологического процесса. «Для проектов цифровой трансформации в больших компаниях надо организовывать «зеленый коридор», — говорит Павел Вахнин. — Принимать решения, запускать пилоты, оценивать их и при положительном результате масштабировать надо максимально быстро».

Делимся опытом

Денис Ерофеев, директор департамента развития бизнес-процессов управляющей компании «Полюс», поделился опытом цифровизации сквозного процесса: от сбора геологической информации до план-факторного анализа производственной программы. Каждый этап этого процесса уже был автоматизирован, но компании удалось связать воедино геологические модели, проектирование и долгосрочное планирование, производственно-экономическое планирование, планирование обеспечивающих процессов и бюджетирование, оперативный производственный учет.

Денис Ерофеев отметил важность архитектурного контроля не только внутри проекта специалистами, отвечающими за конкретное решение, а именно корпоративными архитекторами, которые видят всю цепочку. Он рекомендовал заранее продумать возможность использования максимального возможного объема данных для дальнейшего анализа — некоторые задачи невозможно предусмотреть сразу, но они возникают в ходе непосредственной реализации проекта.

Валентина Руднева, начальник управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации управления производственными процессами Мосгаз, рассказала о внедрении инноваций в газовом хозяйстве Москвы. В компании разработана единая технологическая политика в области автоматизации. Основное внимание уделяется контролю за качеством газопровода и газового оборудования.

В Мосгазе внедрена система, в которой содержатся данные обо всех объектах газового хозяйства. В нее поступают данные обо всех событиях, которые происходят рядом: строительстве, ремонте и т.д. Туда же интегрируются данные, поступающие из службы «04». В 2020 г. заработало мобильное приложение для сотрудников Мосгаза, с помощью которого они вносят в систему данные, полученные в процессе выезда на объекты. В ближайшее время при поддержке ДИТ Москвы будет разработана аналитическая система, которая будет помогать человеку принимать решения при возникновении инцидентов.

О создании онлайн-канала взаимодействия с клиентами рассказал Борис Ашрафьян, директор проектного офиса ИТ Новолипецкого металлургического комбината. Компания прошла путь от закрытого портала, через который крупные клиенты могли оформить заказ, до создания полноценного маркетплейса для b2b, мобильного приложения и онлайн магазина для b2c-заказчиков. Планируется, что к концу текущего года в онлайн-режиме будут работать все b2b-клиенты, а количество клиентов b2c вырастет на 35%.

Дорожная карта проекта создания онлайн-канала взаимодействия с клиентами

Источник: НЛМК, 2021

Андрей Коконов, начальник экспортного отдела коммерческой дирекции представительства Новолипецкого металлургического комбината в Москве, рассказал о реализованном решении на основе SAP Customer Experience, которое включает портал оптовых и розничных клиентов, а также CRM. Решение интегрировано с другими внутренними системами НЛМК, что позволяет получить максимальную автоматизацию процесса.Он подчеркнул преимущества созданного продукта. Например, на розничном портале для партнеров НЛМК есть возможность размещать товары с остатками и ценой по API. В CRM процессы согласования в том числе, протоколов цен, можно выполнить через электронную почту, как онлайн, так и оффлайн. Для оптового портала реализована возможность работы по сложно конфигурируемой продукции, используя коды продукции наших клиентов.

Алексей Рыжий, директор департамента информационных технологий «Нанолек», рассказал о внедрении «Фарма 4.0» на предприятии. Во-первых, это системы молекулярного моделирования и биоинформатики. «Судя по всему, они смогут находить молекулы, способные лечить людей, во много раз быстрее, чем это делают люди в лабораториях», — говорит он. Во-вторых, это системы контроля качества продукции. В-третьих, это системы бизнес-анализа.

Электронное досье на серию

Источник: Нанолек, 2021

Алексей Рыжий подробно остановился на создании электронного досье на серию, в котором фиксируется весь процесс создания и производства лекарства. На крупном фармацевтическом предприятии создается огромное количество документов, которые хранятся 11-20 лет. «Автоматизация создания этого документа — это и есть путь к «Индустрии 4.0», — говорит Алексей Рыжий.

Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО Biocad, рассказал, что компания стремится снизить зависимость от решений западных производителей, в том числе от коммерческих SCADA-систем, и максимально исключить человеческий фактор из производственного процесса. SCADA-системы обеспечивают сбор данных с оборудования, их хранение, архивирование, предоставление пользователям и возможность управления оборудованием.

Основная проблема коммерческих SCADA-систем — чрезвычайно неудобный интерфейс. В Biocad пошли по пути создания собственного решения, в котором пользователи работают с удобными дашбордами. С ней интегрированы все необходимое оборудование и другие информационные системы. Есть возможность строить любые необходимые графики, получать аналитику с любых приборов, в том числе с помощью Power BI. Реализована возможность использовать чат-боты, QR-коды, подписки и оповещения на мобильных устройствах.