Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным

15.06.2021, 10:56 Мск

Рынок интернета вещей активно развивается, на нем появляются решения, объединяющие технологии IoT и дополненную реальность, искусственный интеллект. Для того, чтобы проект был успешным, надо сделать так, чтобы он приносил реальную пользу людям и бизнесу, уверены участники организованной CNews Conferences онлайн-конференции «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты».

Интернет вещей+интернет людей

«Три четверти проектов по внедрению интернета вещей не идут дальше пилотного проекта, — говорит Максим Жестеров, глава партнерских продаж в России, СНГ и Прибалтике TeamViewer. — Анализ успешных проектов показал, что они ставят людей в центр цифровой трансформации». Именно такой подход предлагает TeamViewer. Интегрированные решения интернета вещей и дополненной реальности позволяют реализовать комплексный подход к цифровизации промышленности, связывая между собой интернет людей и интернет вещей. Дополненная реальность становится интерфейсом для людей, интернет вещей контролирует производственные процессы, а искусственный интеллект способствует комплексному их выполнению. Таким образом достигается синергия машин и людей, что дает возможность работать по-новому.

Комплексное решение TeamViewer

Источник: TeamViewer, 2021

TeamViewer предлагает практически полный спектр решений для компаний любого масштаба. Это преднастроенные сервисы для СМБ по организации удаленного доступа, поддержки, управления ИТ-инфраструктурой с ассистентом дополненной реальности (AR); корпоративные ИТ-решения по кросс-платформенной ИТ-поддержке, универсальному удаленному доступу, управлению ИТ-инфраструктурой и взаимодействию с клиентами и решения в сфере «Индустрия 4.0»: цифровые решения дополненной реальности (AR) и интернета вещей (IoT) для поддержки и преобразования индустриальных рабочих процессов по всей цепочке создания ценности.

В компании «Сибур» промышленный интернет вещей внедряется уже более 2 лет. Все основные технологические процессы в компании были автоматизированы 20 лет назад. При этом автоматический сбор данных осуществлялся только там, где это было особенно критично для обеспечения безопасности производства, рассказал Василий Ежов, владелец продукта IIoT «Сибур Диджитал». Причина в том, что применение интернета вещей на некоторых участках было существенно дороже, чем привлечение специалистов, которые собирали данные вручную. В 2018 г. появилась возможность внедрить беспроводную технологию LoReWAN. При этом компании пришлось самой разрабатывать необходимые устройства — соответствующего ее требованиям предложения на рынке тогда еще не было.

Сегодня LoRaWAN-сети развернуты на 4-х заводах холдинга. Установлено более 2000 LoRaWAN-датчиков температуры и вибрации собственной разработки «Сибур». «Очень важно, чтобы решение прижилось на производстве, — говорит Василий Ежов. — Когда мы говорим людям об автоматизации, они в первую очередь думают о том, не потеряют ли они работу». Чтобы заставить поверить в то, что автоматизация приносит пользу, персоналу дали возможность самостоятельно тиражировать решения. В результате люди поняли, что цифровизация — для них и начали предлагать идеи, как расширить применение IIoT.

В планах на будущее развертывание LoRaWAN сетей на других заводах холдинга, увеличение количества датчиков, добавление новых типов устройств, построение новых математических моделей на основе данных от IIoT датчиков, развитие обмена данными с другими цифровыми продуктами и продажи комплекса IIoT решений «Сибур» внешним клиентам.

Российские технологии

О том, как интернет вещей используется к сфере управления персоналом, рассказал Дмитрий Ракович, директор по продукту «Интернет вещей» «АТБ Электроника». Традиционно компании контролируют только момент прихода и ухода сотрудников на работу. В течение рабочего дня они периодически попадают в поле зрения видеокамер. Однако если происходит что-то экстраординарное, например, сотрудник зашел в опасную зону, ему требуется неотложная помощь, этих мер недостаточно. Более того, статистика говорит о том, что до 40% рабочего времени используется персоналом непродуктивно, и на этот показатель тоже хотелось бы повлиять.

«АТБ Электроника» предлагает программно-аппаратный комплекс, который позволяет контролировать множество событий в режиме реального времени. В его состав входят маячки, локаторы и носимые устройства (метки, умные каски, смартфоны и пр.), которые взаимодействуют с системой мониторинга, помогающей контролировать перемещения в режиме реального времени. Система может работать автономно, отправляя оповещения о чрезвычайной ситуации руководителю, например, в формате СМС-сообщений, или формируя периодические отчеты, например, о работе в опасной зоне или опозданиях. Также информация может отображаться на мониторе у диспетчера.

Сценарии использования ПАК

Источник: АТБ Электроника, 2021

О технологии радиосвязи класса LPWAN NB-Fi, обеспечивающей связь между устройствами в труднодоступных местах на больших расстояниях при плотной городской застройке, рассказал Андрей Бакуменко, заместитель генерального директора WAVIoT. По его словам, технология NB-Fi позволяет обеспечить высокую дальность передачи сигнала (до 10 км в городской среде) и долгий срок работы устройств от одной батареи. В настоящее время экосистема NB-Fi включает в себя стандарт NB-Fi, базовые станции, трансивер и устройства интернета вещей, а также IoT платформу WAVIoT и пользовательские приложения.

IoT оборудование WAVIoT

Источник: WAVIoT, 2021

IoT платформа WAVIoT — серверное решение, состоящее из системы управления (телеком-бэкэнда) и личного кабинета, предоставляющего доступ к данным со всех NB-Fi устройств. Она предоставляет API для интеграции с внешними ИТ-системами. Все устройства, радиомодуль и технология — российская разработка, в которой используются современные методы защиты данных и российские алгоритмы шифрования.

Примеры проектов

Сергей Меркулов, руководитель цифровой трансформации CDTO Segezha Group, отметил, что компания стремится получать данные из как можно большего количества источников. Важнейший из них — промышленный интернет вещей. «Мы стремимся к повышению цифровой грамотности сотрудников и внедряем принципы Data Driven Management. Для этого мы должны исключить человека из потока данных, оставив за ним лишь процесс принятия решений», — говорит он.

А это значит, что все источники должны отправлять данные в слой сбора без участия человека. Очистка и нормализация данных должна осуществляться посредством RPA или иных механизмов, без возможности корректировки человеком. Аналитические модули должны давать человеку визуализированный интерфейс для сбора кубов данных или анализировать данные по заданным сценариям. Системы должны предлагать просчитанные варианты решений с указанием их последствий, а человек может выбрать одно из них или принять и просчитать свое. В основе создания необходимой для этого инфраструктуры лежит микросервисная архитектура.

Сергей Меркулов привел примеры реализации решений, например, таких как цифровая приемка круглого леса; проведение инвентаризации с помощью дронов, мобильных устройств, CV, ML; использование носимых устройств для контроля за здоровьем сотрудников, контроля доступа, предотвращения нештатных ситуаций.

Андрей Жуков, технический директор «S7 Техлаб», рассказал, какие данные собирает компания для контроля за состоянием самолетов. Это телеметрические показатели, данные об обслуживании и дефектах, полетные данные. Они поступают как в текстовом формате, так и через различные порталы. Андрей Жуков подробно описал, как они хранятся и обрабатываются.

Благодаря данным, в S7 реализована возможность прогнозирования дефектов авиационных двигателей и шин, времени ремонта, оптимизированы время промывок двигателей и складской запас запчастей и т.д. В будущем компания планирует перейти от «предупреждающего обслуживания» и «обслуживания по условиям» к «предиктивному обслуживанию» и «проактивному обслуживанию», а также внедрить предиктивную аналитику в режиме онлайн — прямо во время полета.

Иван Исаев, ex-руководитель IIoT AI компании МТС, тоже поделился кейсами использования промышленного интернета вещей. Еще недавно на производстве было минимальное количество пригодных для использования данных. Часть их них поступала из АСУТП, но большинство были неструктурированными. Иван Исаев рассказал, как на их основе можно создать цифрового подсказчика. Он подчеркнул, что аналитикам данных необходимо глубоко погружаться в ход производственного процесса для того, чтобы создать реально работающую модель и правильно рассчитать ее эффективность.

Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей, озвучил участникам конференции предложения, которые ассоциация готовит к законопроекту «О промышленных данных». Подробнее с этими предложениями можно ознакомиться в презентации, которая размещена на странице конференции «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты».