Как меняется уровень цифровизации в России

21.06.2021, 20:40 Мск

Как развивается процесс цифровизации в России? Какую поддержку оказывает ему государство? Какие цифровые решения и сервисы появляются в государственном секторе, промышленности, логистике, у финансовых предприятий? Об этом говорили участники CNews Forum Кейсы 2021.

Российской микроэлектронике быть

Развитию современных аппаратных решений в России до самого последнего времени уделялось недостаточно внимания, начал свое выступление Александр Понькин, директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры РФ. Это очень капиталоемкое направление, и в России есть все, чтобы его развивать. Это высококвалифицированные специалисты и целая школа по их подготовке, которая сложилась еще во времена СССР. Благодаря им есть возможность проектировать собственные процессоры и при поддержке государства в ближайшее время создать конкурентоспособные на мировом рынке решения.

Александр Понькин рассказал, какие меры принимает для этого Минкомсвязи. В январе 2021 г. была одобрена дорожная карта по формированию и развитию спроса на российскую электронику и микроэлектронику. Она ориентирована на поддержку спроса на отечественную продукцию. При этом ограничения на закупку иностранных решений будут усиливаться. «Надо создать собственный стэк технологий, который будет удовлетворять требованиям заказчиков», — говорит Александр Понькин. Уже создан совет, в состав которого вошли крупнейшие компании и банки, который будет помогать формулировать такие требования.

Запущены меры по поддержке заказчиков, которые решили приобрести отечественные решения, и список таких мер будет расширяться. Например, планируется предоставлять организациям кредиты под 2% годовых для приобретения российского оборудования. Планируется также закупать технологии для производства, например, у Huawei.

Главное — безопасность

Владимир Клявин, региональный директор Veeam Software по России и СНГ, Грузии, Украине и Монголии, напомнил об угрозах, с которыми мир столкнулся в последние полтора года, и росте числа киберпреступлений. «Серьезность кибератак для бизнеса невозможно переоценить. Проблемы безопасности побуждают организации пересмотреть стратегию защиты данных и управления ими и обеспечить стабильную защиту своей деятельности, — говорит эксперт. — Кроме того, трансформация бизнеса становится необходимостью для всех организаций, которые хотят выстроить долгосрочные и устойчивые планы на будущее. Чарлз Дарвин сказал когда-то, что выживает не самый сильный, а тот, кто лучше всех приспосабливается и готов меняться».

Владимир Клявин представил результаты мирового исследования по защите данных, в котором, в том числе, приняли участие и 400 российских компаний. Около 75% респондентов отметили, что их ИТ-отделы не могут гарантировать, что смогут восстановить данные в требуемые бизнесом сроки: для приоритетных приложений это около 124 мин, а для обычных приложений — 185 мин. Одним из главных инструментов восстановления данных является резервное копирование.

Движущие факторы изменений в 2021 г.

Источник: Veeam Software, 2021

В ближайшие годы будет расти число пользователей облачных сервисов послеаварийного восстановления, уверен Владимир Клявин. «Управление данными в облаке позволяет заказчикам достичь высокого уровня доступности данных, мобильности, контроля, автоматизации и управления данными в дата-центрах, на периферии сети и в облаке. Компании хотят извлечь максимум из своих платформ, и благодаря возможностям управления данными в облаке они могут превзойти традиционный подход к защите данных и получить больше, чем просто резервное копирование», — говорит он.

Как быстро разработать новое приложение

Андрей Войнов, CEO «Сбертех», вице-президент Сбербанка, начал свое выступление с провокационного заявления: «ИТ-функции больше не существует!». Еще несколько лет назад ИТ-отдел входил в состав администрации, наряду с АХО. Теперь все изменилось. «Если раньше ИТ обеспечивали бизнес, то сегодня ИТ и есть бизнес», — говорит Андрей Войнов.

Александр Понькин, директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры РФ: Развитию современных аппаратных решений в России до самого последнего времени уделялось недостаточно внимания Владимир Клявин, региональный директор Veeam Software по России и СНГ, Грузии, Украине и Монголии: Чарлз Дарвин сказал когда-то, что выживает не самый сильный, а тот, кто лучше всех приспосабливается и готов меняться Андрей Войнов, CEO «Сбертех», вице-президент Сбербанка: ИТ-функции больше не существует Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального Казначейства: В 2020 г. в ЕИС в сфере закупок запущен новый сервис — электронное актирование, который позволяет формировать и подписывать акты о приемке работ, товаров, услуг Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: В основе цифровой трансформации Санкт-Петербурга лежат принципы бережливого управления Владимир Маркин, управляющий директор по разработке электронных платформ и интеграционных систем «Московской биржи»: Модель 2-х скоростного ИТ позволяет поставлять функционал каждые 3 недели с сохранением надежности и доступности платформы, а также параллельно реализовывать и развивать четыре бизнес-продукта Александр Понькин, директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры РФ: Развитию современных аппаратных решений в России до самого последнего времени уделялось недостаточно внимания

Сегодня нужны совершенно другие ИТ. Это возможность быстрого запуска всевозможных приложений самого высокого качества. Разработчики тратят на создание промышленных приложений примерно 15% своего времени — остальное уходит на создание ИТ-обвязки. Разработанная «Сбертех» платформа Platform V берет все эти задачи на себя и превращается в конвейер по созданию промышленных приложений.

На Platform V содержится 55 PaaS-сервисов — инструментов для создания приложений. Сегодня на нее мигрируют более 100 информационных систем Сбербанка. К концу 2022 г. более 80% его ИТ-ландшафта переедут на единую технологическую платформу. Андрей Войнов предложил участникам форума протестировать результат огромных многолетних инвестиций Сбербанка Platform V и использовать платформу для цифровизации своего бизнеса.

Цифровые сервисы в госсекторе

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального Казначейства, рассказала о развитии ЕИС в сфере закупок. В 2020 г. в системе был запущен новый сервис — электронное актирование, который позволяет формировать и подписывать акты о приемке работ, товаров, услуг с помощью функционала ЕИС. Переход на онлайн-документооборот через ЕИС происходит автоматически.

По оценкам экспертов, ежегодная экономия от внедрения электронного документооборота составляет около 25 млрд. Денежный объем контрактов, по которым запланировано электронное актирование, приближается к 327 млрд руб., а их число — к 65 тыс. Сервисом уже воспользовались 7 тыс. заказчиков и 5 тыс. поставщиков.

ЕИС в сфере закупок

Источник: Федеральное Казначейство, 2021

К 1 июля 2022 г. планируется перейти на автоплатежи на основе электронного актирования в ЕИС в сфере закупок для органов и организаций федерального уровня. А с 1 июля 2023 г. эта возможность распространится и на органы власти и организации регионального и муниципального уровня.

О цифровой трансформации северной столицы рассказал Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга. В ее основе лежат принципы бережливого управления. В качестве примера эксперт привел проект по оцифровке фонодокументов. Сейчас в городских архивах хранится около 400 тыс. бобин с записями, для их оцифровки традиционными методами понадобится 680 лет, использование методик бережливого производства позволит сократить этот срок до 497 лет. Но если применить еще и технологии искусственного интеллекта и масштабировать современные аппаратные средства, то можно завершить проект в обозримые сроки — всего за 20 лет.

Бережливое управление в цифровой трансформации

Источник: правительство Санкт-Петербурга, 2021

Огромного успеха позволяет добиться использование голосовых помощников. Так, робот «Виктория» службы 122 самостоятельно оформляет 85% заявок на вызов врача и в 2 раза быстрее оператора. 30 апреля 2021 г. заработал голосовой помощник и чат-бот в МФЦ города. Благодаря ему нагрузка на операторов уже сократилась на 10%. Робот обрабатывает примерно 800 обращений в день с запросом информации.

Цифровизация финансового сектора

Опытом создания маркетплейса поделился Владимир Маркин, управляющий директор по разработке электронных платформ и интеграционных систем «Московской биржи». Маркетплейс — это электронная платформа, экосистема с подключенными к ней витринами и поставщиками финансовых продуктов, а также регистратором финансовых транзакций, фиксирующим все сделки.

Продукты на маркетплейсе

Источник: Московская биржа, 2021

Проект стартовал в августе 2020 г. На сегодняшний день на маркетплейсе реализована возможность оформления депозитов с физической идентификацией клиентов в 7 банках, работающих в 26 регионах РФ и e-ОСАГО на основе сравнения предложений 26 страховых компаний. В 2021 г. появятся услуги по оформлению кредитов и покупке облигаций федерального займа для населения.

При разработке продуктов используется модель 2-х скоростного ИТ, которая позволяет поставлять функционал каждые 3 недели с сохранением надежности и доступности платформы, а также параллельно реализовывать и развивать четыре бизнес-продукта.

Алексей Карпунин, ИТ-директор Московского кредитного банка, считает, что к внедрению инноваций надо подходить очень прагматично. «У нас нет цели принести в банк как можно больше новых технологий, — отмечает он. — Гораздо эффективнее использовать комплексный подход и внедрять инновации там, где они наиболее эффективны».

Он привел несколько примеров такого подхода. Так, в банке уже запущена система распознавания и анализа взаимодействий с клиентами. Она переводит в текст 100% коммуникаций, анализирует полученные данные, выделяет негативные и позитивные паттерны и помогает сформировать задачи на изменение процессов и доработку.

Решение Application Performance Monitoring дает возможность проанализировать десятки тысяч параметров, значения которых должен помнить сотрудник сопровождения, и, в случае аварии, найти, какое из них вышло за пределы нормы. APM собирает base line по параметрам и, в случае выхода какого-либо параметра за пределы нормы, сохраняет эту информацию в историю проблем и автоматически уведомляет сотрудника сопровождения. Кроме того, APM мониторит цепочки прохождения запроса клиента от пользовательского интерфейса до внутренних систем и обратно и в случае возникновения сбоя регистрирует проблему и тоже уведомляет сотрудника сопровождения.

Еще один проект — интеллектуальный напарник, подсказывающий в момент написания кода, нарушены ли принятые в компании практики, такие как: OWASP/OWE (информационная безопасность), цикломатическая сложность кода, нерекомендуемые к использованию API. Кроме того, он осуществляет интеллектуальное отслеживание параметров клиентского пути, динамики инцидентов и динамики параметров промышленной системы в связке с изменившимися участками кода. В ближайшее время банк планирует внедрить интеллектуальную кодогенерацию с использованием нейросетей (GPT-3).

Цифровизация на транспорте и в логистике

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД, рассказал о том, как движется процесс цифровой трансформации крупнейшей транспортной компании России. В списке ее приоритетов — все более широкое использование программных роботов. «Роботы и сотрудники работают совместно для достижения одной цели. Роботы выполняют стандартные, рутинные, повторяющиеся операции, которые на текущий момент выполняют люди с использованием клавиатуры, экрана и мыши, и освобождают время сотрудников для новых более важных задач», — говорит он.

Приоритетные цифровые технологии

Источник: РЖД, 2021

С помощью роботов уже сегодня можно автоматизировать работу с клиентами, продажи, бухгалтерию, закупки, работу с кадрами, техподдержку. При этом, по словам Евгения Чаркина, сокращение затрат бэк-офиса достигает 80%, а скорость и качество бизнес-процессов увеличивается. В РЖД уже созданы Центры компетенций RPA на базе Главного вычислительного центра (ГВЦ). В 2020 г. 200 сотрудников сфокусировались на работе с искусственным интеллектом и выполнении интеллектуальных задач. Роботизировано более 900 рутинных операций. Благодаря этому скорость выполнения рутинных операций с повышением качества и исключением ошибок увеличилась в 3-5 раз.

Алексей Карпунин, ИТ-директор Московского кредитного банка: К внедрению инноваций надо подходить очень прагматично Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: Роботы и сотрудники работают совместно для достижения одной цели Владимир Савкин, заместитель генерального директора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»: Теперь «Почта России» умеет собирать данные в режиме онлайн и по расписанию Фарид Мадани, генеральный директор компании «Деловые линии»: Мы создаем единую цифровую экосистему, обеспечивающую гибкое и эффективное управление бизнесом Стоян Валчев, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям Coca-Cola HBC Россия: Новое решение iRED правильно распознает продукцию в 95% случаев, успешно обучается работе с новыми продуктами, а также анализирует правильность размещения их на полках и сравнивает цены с ценами конкурентов Денис Сологуб, директор по цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы»: Невозможно повышение конкурентоспособности без цифровой трансформации Алексей Карпунин, ИТ-директор Московского кредитного банка: К внедрению инноваций надо подходить очень прагматично

Владимир Савкин, заместитель генерального директора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России», поделился наиболее значимыми успехами цифровой трансформации компании. Теперь «Почта России» умеет собирать данные в режиме онлайн и по расписанию. Data Cloud предоставляет производственным системам и CRM - системам критичные для их работы данные, обеспечивает компанию оперативной отчетностью и аналитикой и позволяет проверять гипотезы для подготовки решений о развитии существующих продуктов, введении новых продуктов и опций и ценообразовании для них.

Для граждан заработало мобильное приложение, посредством которого можно заказать доставку посылок и заказных писем почтальонами и курьерами, предварительно записаться в отделение связи, получать уведомления по СМС или электронной почте о статусе отправления и многое другое. Юридическим лицам предлагается тарифный калькулятор, полный спектр сервисов: отправка писем и посылок, фулфилмент и транспортные услуги.

В «Почте России» внедряется комплекс интеллектуальной роботизации и автоматизации (КИРА) — программно-аппаратное решение, использующее технологию RPA для роботизации рутинных бизнес-процессов. Эффект от роботизации составляет 51 млн. руб в год.

«Мы создаем единую цифровую экосистему, обеспечивающую гибкое и эффективное управление бизнесом», — говорит Фарид Мадани, генеральный директор компании «Деловые линии». По его словам, компания первой в России внедрила систему диспетчеризации с помощью TMS и мобильного приложения, при которой водители получают задания и отмечают их выполнение в смартфоне. Предметом гордости является использование терминалов сбора данных на складах и сортировочная линия распределения грузов BUDDE.

«Деловые Линии» стали участником эксперимента Минтранса по внедрению электронных документов: транспортной накладной и путевого листа. Перевозки с использованием электронного документооборота были успешно протестированы, и компания уже работает таким образом с несколькими клиентами. Также «Деловые Линии» участвуют в проекте Минтранса по тестированию грузоперевозок с использованием беспилотных транспортных средств. Для проведения эксперимента выбрана трасса М-11, срок реализации проекта – 2024 г.

Фарид Мадани рассказал о том, как компании удалось организовать эффективную внутригородскую доставку с помощью решения LISAD от BIA-Technologies. В результате у «Деловых линий» появилась возможность выполнения на 30% больше заказов, транспортные расходы сократились на 10%, 95% заказов стали выполняться четко в «окно доставки».

Цифровизация промышленности

Стоян Валчев, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям Coca-Cola HBC Россия, напомнил, что продукция компании продается через торговых представителей, которые приезжают в магазины и проверяют размещение продукции в соответствии с заданным алгоритмом. Компания решила максимально оцифровать этот процесс, а затем, на базе полученных данных, получать аналитику и прогнозировать складские запасы. До этого в ней использовалось решение, позволяющее анализировать сделанную торговым представителем фотографию, но не в режиме онлайн, а примерно в течение суток.

Новое решение iRED делает это моментально. Оно правильно распознает продукцию в 95% случаев, успешно обучается работе с новыми продуктами, а также анализирует правильность размещения их на полках и сравнивает цены с ценами конкурентов. Все данные поступают в Data Lake. iRED интегрируется с всеми необходимыми внутренними системами компании.

Тезис о невозможности повышения конкурентоспособности без цифровой трансформации проиллюстрировал в своем выступлении Денис Сологуб, директор по цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы». Концепцией развития предприятия предусмотрено удержание и расширение доли рынка основной производственной линейки, расширение локаций дилерской и сервисной сети, выход на международный рынок, повышение производительности труда и качества продукции.

Для этого необходим переход Концерна за счет технологий из качества управления Process driven (Men’s driven) в Data Driven, формирование цифровых активов, их монетизация, уверен Денис Сологуб. Сегодня в компании на основе экспертного анализа проведена приоритизация цифровых инициатив по потенциальному положительному эффекту и сложности реализации. В первую очередь к реализации предлагаются инициативы с максимальным эффектом и минимальной сложностью реализации. Подготовлены карточки для каждой инициативы с описанием, используемыми технологиями, указанием цифровой программы, ожидаемыми эффектами, уровнем сложности и сроком внедрения.

В 2021-2022 г. планируется реализовать целый ряд проектов. Среди них цифровизация предприятий концерна на основе единого решения (ERP, BI), создание цифрового двойника производства, сбор данных телеметрии, создание виртуальной среды испытаний, создание единой цифровой системы управления требованиями к изделию и эксплуатационной модели изделия и т.д.



































