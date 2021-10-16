Как меняется отношение к импортозамещению

20.10.2021, 10:38 Мск

Замена западных продуктов российскими — мощный драйвер цифровой трансформации. Растерянность отдельных компаний, вызванная необходимостью замены имеющихся решений, сменяется разработкой стратегий импортозамещения, направленных на достижение экономического эффекта. Удалось ли развеять миф о том, что российские разработки заведомо хуже? Ответ на этот вопрос нашли участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты».

Отечественное vs Иностранное

В отечественного производителя стоит верить, считает Илья Заянц, директор по ИТ Щербинского лифтостроительного завода. Тем не менее, он призвал осознанно относиться к замене иностранных продуктов на отечественные. Важно, чтобы они по своим параметрам полностью соответствовали поставленным задачам, а их стоимость не была выше, чем у западных аналогов.

К рискам, по мнению Ильи Заянца, ведет малое количество успешных кейсов и низкая конкуренция среди российских решений. Хотелось бы видеть реализованные проекты со стабильным горизонтом работ от 3 лет, примеры выхода из критичных ситуаций, а также готовые комплексные решения. Для этого необходима общая нацеленность на результат, а не на формальное использование российского ПО.

Структура цифровых решений (зеленым выделены результаты импортозамещения)

Источник: Щербинский лифтостроительный завод, 2021

По мнению Антона Груздева, директора департамента технической поддержки продаж компании Yadro, импортозамещение не должно происходить «в вакууме». Важно общаться с партнерами и анализировать мировой рынок, продукты конкурентов, находиться в непрерывном контакте с ведущими аналитическими агентствами, такими, как IDC и Gartner. Не всегда нужно создавать собственные продукты с нуля. В компании Yadro работают специалисты, ранее сотрудничавшие со многими крупными международными игроками ИТ-рынка. Наличие собственных продуктов важно, но оно не исключает наличия в линейке и результатов сотрудничества с международными компаниями.

Антон Груздев затронул и тему взаимодействия с регуляторами. Он уверен, что конечной целью компании должно быть не просто соответствие их требованиям, а создание полноценного конкурентоспособного продукта.

Александр Чистяков, бренд-менеджер F+tech, в своем докладе напомнил, что страной происхождения оборудования, кроме прочего, может считаться та, где оно было собрано. Такой подход его копания и взяла за основу. Конечно, подчеркивает Александр Чистяков, можно выработать «свой особый подход» к реализации политики импортозамещения. Однако это экономически нецелесообразно.

Было принято решение пойти «простым путем сборки», которое себя полностью оправдало. Кластер F+tech был сформирован в конце прошлого года, а в начале этого был запущен коммерческий проект. Первое оборудование компания поставила заказчикам уже в апреле, всего с начала года заключено более 70 контрактов. F+tech обеспечивает своих клиентов сервисной поддержкой по всей территории РФ. К их услугам также круглосуточный колл-центр. В планах компании на 2022 г. — войти в реестр Минпромторга.

Одна из целей импортозамещения — обеспечение безопасности данных. Поэтому компаниям стоит задуматься об отказе от WhatsUpp, полагает Андрей Врацкий, СЕО eXpress. При использовании популярного мессенджера информация обрабатывается на стороне, ее шифрование не обеспечивается, а доступ к ней имеют посторонние, потенциально заинтересованные в ней лица.

Илья Заянц, директор по ИТ, Щербинский лифтостроительный завод: Мы за осознанное использование российского ПО, которое по своим параметрам и качествам соответствует поставленным задачам. Антон Груздев, директор департамента технической поддержки продаж компании Yadro: Импортозамещение ассоциируется с созданием продукта без профильного опыта, с отсутствием налаженных процессов и практик. Александр Чистяков, бренд-менеджер F+ tech: Наш технологический кластер никак не учтен в рейтингах ИТ-компаний России, потому что сформировался лишь в конце прошлого года. Андрей Врацкий, СЕО коммуникационной платформы eXpress: Рабочие документы попадают в личный мессенджер и остаются там навсегда. Уволенный сотрудник остается в рабочих чатах, пока ему самому не надоест. Сергей Бобрецов, директор по платформе «Турбо Х» «Консист Бизнес Групп»: Наша платформа нативно работает на Windows и на Linux. Это очень удобно. Потому что возникает легкость перехода с одной системы на другую. Иван Климов, руководитель направления разработки, HOSTVM: Платформа виртуализации HOSTVM интегрирована со средствами защиты виртуальных инфраструктур, сертифицированными согласно актуальным требованиям ФСТЭК. Илья Заянц, директор по ИТ, Щербинский лифтостроительный завод: Мы за осознанное использование российского ПО, которое по своим параметрам и качествам соответствует поставленным задачам.

Слабым звеном является и сотрудник, использующий гаджет с WhatsUpp, — ведь многие данные доступны ему даже после увольнения. В последнее время стало очевидно, что надежность западного сервиса оказалась несколько переоценена. Заменой может стать мессенджер eXpress. Из него можно вырастить полноценный корпоративный AppStore с кадровыми сервисами, СЭД и прочим.

Залогом успешного внедрения нового мессенджера в компании должна быть правильно выстроенная политика. В частности, рекомендуется заранее оповещать сотрудников о нововведении, никак не ограничивать их в использовании привычных каналов связи до того момента, когда eXpress будет запущен, а затем четко обозначить ответственность за любые информационные утечки по вине персонала.

Сергей Бобрецов, директор по платформе «ТУРБО Х» «Консист Бизнес Групп» представил свое решение как альтернативу ведущим зарубежным бизнес-системам. Платформа нативно работает c Linux и Windows, поддерживает различные СУБД (MS SQL, Oracle, PostGree), тем самым давая возможность выбора. «ТУРБО Х» обеспечивает высокую производительность через многопоточность алгоритмов.

Результаты тестов производительности

Источник: Консист Бизнес Групп, 2021

Система эффективно формирует многомерные кубы и позволяет оперативно строить отчеты по различным срезам. Данные для контроля и управления берутся из общей оперативной информационной базы, что позволяет проводить все расчеты регулярно в режиме онлайн.

В прикладных системах и отчетах применяется low/no-code. Настройка происходит через визарды и редакторы, а любой объект можно создать без программирования. Таким образом сокращается время от постановки задачи до ее выполнения.

Иван Климов, руководитель направления разработки, представил платформу виртуализации HOSTVM. Она включает в себя сервер управления, предлагает возможность резервного копирования, установки гипервизора и развертывания программно-определяемой СХД. Иван Климов отдельно отметил полнофункциональную виртуализацию рабочих мест — это важная особенность платформы.

HOSTVM разрабатывается, эксплуатируется и сопровождается с 2014 г. Расширенные возможности (в частности, по бэкапу) не требуют дополнительного лицензирования. Платформа может развертываться на любом оборудовании, в ней есть поддержка как бездисковых блейдов, так и гиперконвергентных серверных систем. HOSTVM в защищенном исполнении позволяет пройти аттестацию ИСПД до уровня защищенности 1 включительно.

О неочевидном аспекте внедрения прикладных решений российских разработчиков в банковском секторе напомнил в своем докладе Андрей Фомичев, заместитель председателя правления ГК ЦТФ: базы данных зачастую все равно западные. Существует несколько редакций поправок к 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры», но их принятие в том или ином виде постоянно откладывается. В этой ситуации переход к отечественным базам данных может быть инициативой интеграторов. При этом важно дать экономическое обоснование внедрению. Также весомым доводом в пользу импортозамещающего решения будет бесшовность перехода с Oracle на Postgres.

Успешные кейсы

Об импортозамещении в сфере образования рассказал Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Целью проекта было создание единого информационного сегмента, куда, кроме прочего, можно было бы вносить данные об образовании — как профессиональном, так и школьном. Учитывая понятную специфику Крыма, при реализации проекта было принято решение использовать исключительно отечественные разработки.

Это привело к определенным сложностям. В частности, относительно низкая функциональность отечественного программного обеспечения (например, сильно урезан функционал криптопровайдеров, а их настройка вызывает дополнительные сложности), невозможность работы с любой компьютерной техникой (например, ноутбуки- трансформеры) и высокая стоимость отечественного программного обеспечения. Из плюсов можно отметить экономию бюджетных средства после успешной реализации проекта: только за 2018 г. она составила 10 млн. руб., за 2019 и 2020 – по 15 млн. руб. соответственно.

Российские и зарубежные разработчики не готовы адаптировать свое ПО под отечественные ОС, что осложняет процесс импортозамещения. Не менее важной проблемой является и то, что пользователи всячески сопротивляются нововведениям — порой доходит до откровенного саботажа.

Андрей Фомичев, заместитель председателя правления ГК ЦТФ: Мы начали процесс импортозамещения в банках по собственной инициативе, отталкиваясь от экономики. Мы объясняем нашим клиентам, что это более выгодно. Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым: Одной из основных задач является использование единой системы электронных журналов, которые позволяют формировать профиль образовательной организации и отчетность исключительно в электронном виде. Олег Шальнов, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграции концерна Росэнергоатом: В реестрах Минкомсвязи для отдельных типов ПО отсутствуют решения, способные заменить иностранные решения, а наличие ПО в реестрах не гарантирует функциональную достаточность и полноценный уровень сервиса со стороны компаний-разработчиков. Александр Гревцев, ИТ-директор «Казахмыс»: У нас в Казахстане нет задачи глобального импортозамещения, но есть вопросы, связанные с оптимизацией затрат. Евгений Шикин, консультант отдела спецпроектов и импортозамещения Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области: Низкий уровень зарплат в бюджетном секторе не позволяет нанимать квалифицированных специалистов, обладающих соответствующими знаниями и компетенциями. Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению «Алроса ИТ»: Переход на отечественный продукт должен сопровождаться улучшением бизнес-процессов компании. Василий Ежов, владелец продукта IIoT «Сибур Диджитал»: Мы установим 2500 датчиков. Многие скажут, что в ЖКС их ставят сотнями тысяч. Но в промышленности каждая установка датчика — это тщательно продуманный кейс. Андрей Фомичев, заместитель председателя правления ГК ЦТФ: Мы начали процесс импортозамещения в банках по собственной инициативе, отталкиваясь от экономики. Мы объясняем нашим клиентам, что это более выгодно.

О важности работы с персоналом напомнил Олег Шальнов, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграции Концерна Росэнергоатом. По его мнению, негативная реакция неизбежна. Вопрос не в том, как ее избежать, а что с ней делать. Росэнергоатом организовал для пользователей обучающие видеокурсы, проводились еженедельные вебинары, были созданы база знаний и FAQ на корпоративном портале.

Кроме того, заработала специальная служба поддержки, оперативно отвечающая на вопросы о новом ПО. Обратили в компании внимание и на возрастной фактор: для сотрудников старшего поколения подсказки и инструкции готовили на бумаге, остальным предоставляли их цифровые версии. Такая комплексная политика оказалась эффективной: переход на Astra Linux проходит успешно.

Ипортозамещение ОС

Источник: Росэнергоатом, 2021

Некоторым кажется, что вокруг импортозамещения сформировалась атмосфера вынужденности: процесс форсирует руководство страны, а политики в нем больше, чем экономического расчета. Интересным опровержением этого стал доклад Александра Гревцева, ИТ-директора «Казахмыс», о переходе на российские решения в Казахстане. Одной из целей этого было оптимизировать расходы. Таким образом, разрушается и миф о том, что импортозамещение — это обязательно дорого.

Результатом проекта стало создание единой цифровой платформы, объединяющей всех сотрудников. Она включает в себя СЭД, модули управления безопасностью труда, управления совещаниями, взаимодействия с контрагентами 24/7, а также систему дашбордов, отчетности и уведомлений. Единое резервное хранилище предоставляет всем сотрудникам доступ к данным в зависимости от принадлежности к тому или иному подразделению и уровню личного доступа.

Также были созданы цифровые рабочие места. Целью их внедрения, кроме прочего, была оптимизация почтовых аккаунтов и клиентов. Помимо очевидного устранения лишней и избыточной инфраструктуры, это дало возможность эффективнее контролировать обмен информацией и избегать ее утечек.

Об опыте внедрения Astra Linux в региональных отделениях органов исполнительной власти рассказал Евгений Шикин, консультант отдела спецпроектов и импортозамещения Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Это стало переходным этапом цифрового импортозамещения, когда отечественное ПО используется параллельно с Windows. Но к 2024 г. планируется полностью отказаться от продукта Microsoft.

Типовое АРМ госслужащего

Источник: Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, 2021

В ходе внедрения операционную систему пришлось дорабатывать для обеспечения совместимости с новым «железом», а пользователей и системных администраторов обучать работе с продуктом. Бюрократическую проблему отсутствия единого стандарта в документообороте между государственными органами с использованием свободно распространяемых форматов документов решили принятием нормативных актов, предписывающих применение в органах власти свободно распространяемых форматов Open Document. Низкий уровень зарплат в бюджетном секторе, не позволяющий нанимать квалифицированных специалистов, обладающих соответствующими знаниями и компетенциями, обошли, повысив квалификацию действующих ИТ-специалистов на специализированных курсах обучения Astra Linux.

Практическим опытом перехода на отечественное программное обеспечение поделилась Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению «Алроса ИТ». В 2019 г. цифровые решения замещались последовательно, от прикладного к базовому, начиная с ПО, требующего обновления. В следующем году политика замещения была пересмотрена, и определяющим фактором стала степень влияния на данные и инфраструктуру. В первую очередь изменения коснулись программного обеспечение без влияния.

К 2021 г. многое ПО было уже заменено на отечественное. Сместился и фокус изменений ИТ-инфраструктуры: приоритет перешел от автоматизации к цифровизации, а внедрение отечественного ПО теперь должно способствовать улучшению бизнес-процессов. Были сформулированы новые требования к отечественным продуктам. В частности, предпочтение отдается гибким решениям, которые могут поставляться как платформенно, так и отдельными модулями, и совместимы с другим российским ПО.

Еще один нестандартный путь к импортозамещению осветил в своем докладе Василий Ежов, владелец продукта IIoT «Сибур Диджитал». В его компании выбор российских решений был обусловлен не административной необходимостью, а отсутствием конкурентоспособных западных аналогов. Но и на отечественном рынке не удалось найти оборудования, в достаточной мере отвечающего требованиям заказчика.

Проблема в специфике производства и климатических условиях. Поскольку «Сибур» работает в нефтегазохимической отрасли, оборудование должно быть взрыво- и газозащищенным, а также работать при экстремально низких температурах — многие промышленные «точки» расположены в северных регионах. Выход был найден: в ходе цифровизации на предприятии было внедрено более 2000 датчиков температуры и вибрации собственной разработки.

Этот кейс иллюстрирует такой побочный эффект импортозамещения, как функциональная трансформация компаний. Из-за необходимости изменений и отсутствия соответствующих запросам решений начинают наращиваться собственные компетенции, и промышленные игроки становятся больше похожи на ИТ-компании.



















