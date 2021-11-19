О чем говорили участники CNews FORUM 2021

22.11.2021, 10:03 Мск

Как развивается цифровизация различных отраслей? Какую поддержку оказывает государство? Какие технологии готовы предложить ИТ-компании? Действительно ли цифровая трансформация настолько эффективна? Об этом говорили представители федеральных ведомств, российских регионов и крупнейших компаний на пленарной части CNews FORUM 2021.

Федеральные инициативы

CNews FORUM 2021 начался с открытого диалога министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева с представителями ИКТ-отрасли. В течение недели до форума читатели CNews присылали в редакцию свои вопросы главе Минцифры, в день мероприятия участники задавали их сразу в чате. Министр ответил на вопросы в прямом эфире в беседе с главным редактором CNews Aлександрой Кирьяновой.

Много вопросов было посвящено будущему платформы «Гостех». По словам Максута Шадаева, в начале 2022 г. в России должен появиться закон, в соответствии с которым ИТ-разработчики смогут через «Гостех» продавать госорганам размещенное на этой платформе ПО без стандартных тендерных процедур.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: Сервисы, которые будут размещаться на платформе «Гостех», станут доступны госорганам, госкомпаниям, госорганизациям без необходимости проведения торгов — аукционов, конкурсов и так далее.

Еще одна тема — переход российских школ на open source. Как рассказал министр, Минцифры совместно с Рособрнадзором начинают модернизацию школьной системы ЕГЭ для ее независимости от ПО американской Microsoft. Кроме того, в ходе интервью были затронуты темы развития 5G в России, импортозамещения, использования биометрии и искусственного интеллекта.

Недавно правительство утвердило стратегические направления цифровизации обрабатывающих отраслей промышленности. «Цифровизация должна приносить ощутимую выгоду», — уверен Василий Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли РФ. Сегодня российская промышенность низкоэффективна: продукция выводится на рынок слишком долго, а производительность труда на предприятиях оставляет желать лучшего.

Василий Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли РФ: Цифровизация должна приносить ощутимую выгоду.

Стратегией предусмотрено несколько направлений: развитие работы с данными, разработка отечественного оборудования и ПО, совершенствование нормативного регулирования и поддержка проектов цифровой трансформации. Минпромторг планирует создать модульную мультисервисную промышленную платформу — маркетплейс, на котором будут собраны лучшие российские продукты для автоматизации промышленности.

Ведомство осуществляет постоянный мониторинг уровня цифровизации на основе уже созданных цифровых паспортов более 700 промышленных предприятий. В ближайшее время данные для мониторинга будут поступать в систему автоматически со станков и оборудования — такие работы уже ведутся. «Надо двигаться быстро и слаженно. Все необходимые для этого ресурсы у государства есть», — уверен Василий Шпак.

О поддержке государством цифровизации малого и среднего бизнеса рассказал Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующая программа недавно запущена Минцифры. Ей предусмотрена 50% скидка при приобретении российского ПО для любых МСП. Ведомство рассчитывает, что этой возможностью уже в этом году воспользуется не менее 220 тыс. субъектов МСП, а общий объем поддержки составит ₽1 млрд.

Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: Малый и средний бизнес сможет покупать российское ПО за полцены — 50% стоимости будут компенсированы за счет федерального бюджета.

Предпринимателю не придется обращаться к государству для получения скидки — это вопрос будет решаться на уровне вендора. ПО, закупаемой по этой программе, должно быть включено в реестр отечественного ПО или использоваться посредством облачной инфраструктуры. Оно должно быть предназначено для повышения производительности технологического процесса, улучшения характеристик производимых товаров или услуг, снижение издержек бизнеса.

На сегодняшний день выбраны 14 поставщиков российского ПО, которые будут участвовать в программе. «Наша задача — сделать их максимально доступными для небольших компаний, которые работают в условиях постоянного кассового разрыва», — отметил Максим Паршин.

Цифровой подход к трансформации

«Цифровой подход — это новая культура, в основе которой лежат люди, — начал свое выступление Владимир Гваришвили, директор по внедрению цифровых решений, «МегаФон». — Именно они двигают внедрение технологий». Новые цифровые решения помогают выстраивать отношения с клиентами так, чтобы они были довольны. Цифровые технологии активно внедряются и государством, и крупными компаниями. Однако необходимых решений пока недостаточно.

Владимир Гваришвили, директор по внедрению цифровых решений, «МегаФон»: Бизнесу сегодня необязательно быть технологическим гигантом или полностью перестраивать свою модель, чтобы перейти к технологической трансформации.

Взаимодействие постепенно уходит в онлайн, а это значит, что компаниям необходимо как можно лучше понимать своих клиентов. По словам Владимира Гваришвили, использование цифровых инструментов, позволяющих добиться этого, способно увеличить выручку компании на 30%. Однако это приводит к росту нагрузки на инфраструктуру.

Экосистема продуктов

Источник: МегаФон, 2021

В списке прорывных технологий, на которые надо обратить внимание, большие данные, искусственный интеллект (чат-боты и роботизация), облачные вычисления и системы распределенного реестра, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальность. Важно не забывать про обеспечение безопасности данных, наладить коммуникацию с внешними заказчиками и между сотрудниками, а также контролировать работу последних.

Владимир Гваришвили рассказал о продуктах, которые предлагает «Мегафон». Он призвал внимательно посмотреть на то, какие задачи необходимо решить компании, и использовать для этого новейших технологии при поддержке партнеров. «Бизнесу сегодня необязательно быть технологическим гигантом или полностью перестраивать свою модель, чтобы перейти к технологический трансформации», — говорит Владимир Гваришвили.

«Окна нашего офиса выходят на знаменитую Ленинку, — продолжил Михаил Тутаев, лидер продуктового направления, Sbercloud. — Это крупнейшая публичная библиотека в России и континентальной Европе и одна из крупнейших библиотек мира. Вы когда-нибудь задумывались о том, как она устроена? Вы приходите с читательским билетом, говорите название и автора, и даже не успев выпить чашку кофе, получаете нужную книгу. Но что там за кулисами? У каждой книги есть свой идентификатор. Благодаря этому, сотрудники библиотеки понимают, на каком этаже, в каком хранилище, в каком шкафу и на какой полке она стоит и могут быстро ее найти».

Сервисы SberCloud.Advanced для компании «Уралхим»

Источник: SberCloud, 2021

Примерно такое же хранилище Sbercloud создал для компании «Уралхим». Теперь бизнес точно знает, сколько продукции произведено, что уже лежит на складе и на каком, что сейчас в дороге, что в каком вагоне едет, через какую транспортную компанию, через какого дистрибьютора идет поставка, какие условия платежа и т.д. В данный момент опытно промышленная зона построена, и «Уралхим» обкатал процессы в облаке на реальных данных. Используются почти все сервисы виртуальной инфраструктуры, хранилища S3, кластеры управления контейнерами и бессерверные вычисления. Центром всего является сервис по работе с данными DataWareHouse, рассказал Михаил Тутаев.

Михаил Тутаев, лидер продуктового направления, Sbercloud: Теперь «Уралхим» точно знает, сколько продукции произведено, что уже лежит на складе и на каком, что сейчас в дороге, что в каком вагоне едет, через какую транспортную компанию, через какого дистрибьютора идет поставка, какие условия платежа и т.д.

Мир вокруг постоянно меняется, появляются новые вызовы для бизнеса, и 93% компаний уверены, что автоматизация помогает подготовиться к ним, говорит Артем Виноградов, директор по работе с ключевыми клиентами, UiPath. Для успеха необходимо обеспечить высокую скорость вывода на рынок новых продуктов, постоянно повышать уровень цифровой подготовки и внедрять культуру изменений, уметь быстро работать с новыми внешними системами и иметь возможность оценивать состояние бизнеса в реальном времени.

Экосистема UiPath

Источник: UiPath, 2021

По мнению Артема Виноградова, сделать это помогут системы low-code и no-code, процессная аналитика, электронный документооборот, умные алгоритмы и модульная архитектура — сочетание частных и облачных систем. Они должны работать вместе. Для этого UiPath создал платформу, которая поможет не только автоматизировать процессы, но управлять ими и оценить полученный эффект. Внедрение платформы происходит поэтапно: от подразделения к подразделению, от филиала к филиалу. При этом сотрудники компании постепенно учатся самостоятельно внедрять новые сервисы.

Артем Виноградов, директор по работе с ключевыми клиентами, UiPath: Мир вокруг постоянно меняется, появляются новые вызовы для бизнеса, и 93% компаний уверены, что автоматизация помогает подготовиться к ним.

В качестве примера Артем Виноградов привел проект перевода в цифровой вид процесса закупки. До автоматизации человек тратил на каждый заказ 30 мин. Теперь большую часть работы совершают роботы, на заказ тратится 3 мин. Робот использует Document Understanding, сравнивает и обновляет данные в ERP-системах и отправляет сообщения клиенту. Человеку остается только согласовывать данные.

По данным опроса исследовательского подразделения IBM, после пандемии большинство организаций при создании инфраструктуры готово рассматривать не только частные, но и публичные облака. Компания IBM готова организовать мультиоблачную инфраструктуру для заказчиков, а также запускать свои сервисы в их приватном облаке или на других облаках, отметил Артем Носенко, ведущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ.

Возможности IBM Public Cloud

Источник: IBM, 2021

Кроме того, IBM создает облака для различных отраслей, например, для банков. Размещенные в них приложения полностью соответствуют требованиям регуляторов, и их можно использовать для построения бизнес-критичных систем. К экосистеме присоединились уже более 120 компаний-разработчиков сервисов для финансового рынка.

Артем Носенко, ведущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ: После пандемии большинство организаций при создании инфраструктуры готово рассматривать не только частные, но и публичные облака.

Артем Носенко привел несколько примеров использования облачных сервисов IBM в России. Это полигон для киберучений, которые проводились на Cybersecurity Congress 2021, — в них участвовали 200 команд из 48 стран. Еще один пример — тренировка моделей для анализа целевой аудитории Rambler&Co. Компании «Гарда Технологии» с помощью облака IBM удалось сократить затраты на тестирование решений в сотни раз.

Российские технологии

YADRO — группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство микропроцессоров. Компания стремится стать технологическим лидером мирового уровня, говорит Сергей Касаев, директор по работе с ключевыми заказчиками, YADRO.

Компания YADRO сегодня

Источник: YADRO, 2021

YADRO инвестирует значительные средства в исследования и разработки — около ₽6 млрд ежегодно. Компания стремится к реализации проектов полного цикла: от разработки до создания и технического обслуживания продукции. На базе YADRO и Syntacore создана российская компания «YADRO микропроцессоры», которая займется производством микропроцессоров. Строится собственное производство полного цикла в Дубне — оно будет запущено в ближайшее время. YADRO является технологическим партнером крупнейших технологических компаний мира: IBM, Dell, Intel, SUSE, RedHat и т.д.

Сергей Касаев, директор по работе с ключевыми заказчиками, YADRO: YADRO инвестирует значительные средства в исследования и разработки — около ₽6 млрд ежегодно. Компания стремится к реализации проектов полного цикла: от разработки до создания и технического обслуживания продукции.

Еще один российский разработчик «Скала^Р» работает на рынке уже 5 лет. «Изначально была идея привнести технологии и методологии, которые используются глобальными сервисными провайдерами, в корпоративную инфраструктуру, обеспечив им высокий уровень управляемости и сохранности данных», — говорит Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^Р». На тот момент казалось, что ключевой тренд — это гиперконвергенция и микросервисы. Однако жизнь показала, что многие задачи решаются специализированным образом. А значит, надо объединять различные технологии в платформенное решение.

«В системах уже обрабатываются петабайты данных, и, к сожалению, российские технологии пока не позволяют это делать в монолитных решениях», — отметил Виктор Урусов. Приходится заниматься масштабированием или шардингом. Однако линейное масштабирование не всегда эффективно — часто лучше использовать специализированные продукты. Их компоновка в платформенные решения стала современным технологическим трендом, и именно в этом направлении развивается сейчас «Скала^Р».

Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^Р»: В системах уже обрабатываются петабайты данных, и, к сожалению, российские технологии пока не позволяют это делать в монолитных системах.

Однако к масштабным проектам готовы далеко не все. Виктор Урусов предложил специализированную машину, которую можно интегрировать в тестовый контур и использовать необходимые инструменты в том объеме, который нужен для разработки. При этом все программные компоненты включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, вычислительные узлы — в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Цифровые ценности

Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, считает, что сегодня необходимо сформировать новые ценности развития, и ими могут стать ESG-факторы. Цели устойчивого развития, озвученные ООН, созвучны целям, которые ставит перед собой и Россия, и Санкт-Петербург, в частности. Стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 г. предусмотрено развитие человеческого капитала, повышение качества городской среды, обеспечение устойчивого экономического роста, эффективности управления и развитие гражданского общества.

Задачи цифровой трансформации Санкт-Петербурга

Источник: Правительство Санкт-Петербурга, 2021

Цифровая трансформация создаст условия для повышения эффективности всех видов социально-экономической деятельности, позволит достичь «цифровой зрелости» основных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, повысит удовлетворенность граждан государственными услугами, снизит издержки государственного управления.

Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: Сегодня необходимо сформировать новые ценности развития, и ими могут стать ESG-факторы.

Основной цифровой проект города — создание единой системы городских сервисов, доступ к которой получат все жители и гости Санкт-Петербурга. При этом, по словам Станислава Казарина, большинство решений могут быть тиражированы в других регионах России.

Успешные цифровые проекты

Появление Uber коренным образом изменило рынок частных пассажирских перевозок. В сегменте b2b на сегодняшний день представлено множество стартапов, которые автоматизируют отдельные звенья логистической цепочки. По мнению Алексея Агапкина, заместителя генерального директора по операционной эффективности и цифровому развитию, «Первая Грузовая Компания» (ПГК), логистическая отрасль готова к цифровой трансформации.

Цифровые продукты ПГК

Источник: Первая Грузовая Компания, 2021

В ПГК уже создано несколько решений. Во-первых, это омниканальная платформа для взаимодействия с партнерами: грузоотправителями и другими операторами через мобильное приложение, e-mail, сайт компании, чат-бот, колл-центр и др. Во-вторых, система прогнозирования будущих заказов на базе машинного обучения, которая использует исторические данные о перевозках и внешние данные. В-третьих, наборы математических моделей, позволяющих моделировать сценарии управления грузооборотом в режиме реального времени и оптимизировать распределение вагонов по сети. И в-четвертых, цифровой двойник вагона, позволяющий планировать ремонты и организовать предиктивный ремонт.

Алексей Агапкин, заместитель генерального директора по операционной эффективности и цифровому развитию, «Первая Грузовая Компания»: Логистическая отрасль готова к цифровой трансформации.

Алексей Агапкин рассказал, каким образом организован в компании процесс выбора проектов и их внедрения. В первую очередь сотрудникам, которые предлагают автоматизировать какой-то бизнес-процесс, предлагается сделать это самостоятельно с помощью low-code инструментов. Если это невозможно, то к проекту подключаются ИТ-специалисты.

Андрей Бадалов, вице-президент, «Транснефть», рассказал, что в компании разработана стратегия цифровой трансформации в 2021-2030 гг., в состав которой входит 53 проекта по 10 направлениям.

Стратегия цифровой трансформации

Источник: Транснефть, 2021

Большое значение уделяется импортозамещению: «Транснефть» придерживается открытых стандартов и протоколов для производителей. Однако не все проблемы удается решить. Как отметил Андрей Бадалов, набор комплексно-завершенных оттестированных решений на базе отечественного ПО и оборудования до сих пор ограничен, а сами решения часто оказываются несовместимы. Из-за отсутствия собственной производственной базы компонентов у производителей заказчики часто сталкиваются с длительными сроками поставки. В реестрах отечественных решений содержится далеко не полный спектр технологий и оборудования, необходимых отрасли. Кроме того, стоимость российских продуктов довольно высокая, а на рынке не хватает квалифицированных кадров, способных их внедрять и поддерживать.

Андрей Бадалов, вице-президент, «Транснефть»: В компании разработана стратегия цифровой трансформации в 2021-2030 гг., в состав которой входит 53 проекта по 10 направлениям.

Стратегия цифровой трансформации РЖД постоянно синхронизируется со стратегией цифровой трансформации транспортной отрасли. Это касается и создания автономного железнодорожного транспорта, и внедрения интеллектуальных транспортных систем, и запуска цифровых пассажирских и грузовых терминалов. «РЖД создает 7 цифровых платформ, и по многим из них мы являемся якорными исполнителями госстратегии цифровизации транспортно-логистической отрасли», — отметил Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД.

Новые цифровые сервисы РЖД

Источник: РЖД, 2021

Важнейшей задачей является импортозамещение. РЖД имеет огромный опыт в этой области и готова им делиться. К концу 2021 г. доля отечественного ПО составит не менее 70% для 14 классов ПО, а к концу 2022 г. – еще для 19 классов. Переход по оставшимся 17 классам запланирован до конца 2024 г. «Мы видим очень много примеров того, как импортозамещение помогает достичь дополнительного эффекта как для самой компании, так и для ее клиентов», — говорит Евгений Чаркин. По его мнению, перспективные решения на базе отечественного ПО, применимые для госкомпаний и организаций, эксплуатирующих объекты критической инфраструктуры, это интегрированное решение для офисных сервисов, единая корпоративная платформа проектирования и эксплуатации технической документации и ERP-системы.

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД: РЖД создает 7 цифровых платформ, и по многим из них мы являемся якорными исполнителями госстратегии цифровизации транспортно-логистической отрасли.

Стратегией ведомства предусмотрено создание 55 цифровых сервисов. Из них 4 уже создано, 1 отложен, а 50 находится в процессе реализации. В списке самых актуальных технологий — интернет вещей, большие данные, распределенные реестры, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность и новые технологии передачи данных.

Сейчас модно не просто заниматься цифровизацией, а строить экосистемы. Для этого требуются не только существенные инвестиции, но и компетенции, и таланты. Александр Рыбаков, старший вице-президент по информационным технологиям Банка «Санкт-Петербург», уверен, что идея построения банковских экосистем и маркетплейсов подойдет не всем.

Александр Рыбаков, старший вице-президент по информационным технологиям банка «Санкт-Петербург»: Идея построения банковских экосистем и маркетплейсов подойдет не всем.

«Принцип, который мы выбрали для построения эффективного ИТ-ландшафта, принятия архитектурных и управленческих решений в целях повышения конкурентоспособности на рынке, можно назвать «Скандинавский минимализм», — отмечает Александр Рыбаков. Выбор решений в банке осуществляется на основании результатов изучения клиентского опыта. Он стремится не порождать новых элементов в ландшафте, убирать дублирующий функционал, понижать связанность систем и приложений, уменьшать комплексность ролей и процессов в ИТ.

Для критичных клиентских систем используется собственная разработка или готовые сервисы, все чаще облачные. Реализован cloud-native подход к разработке нового в целях готовности к очевидному следующему шагу на пути повышения эффективности инвестиций в ИТ — поэтапному переходу в мультиоблачную инфраструктуру. «У нас минимум хайпового «космоса», фокус на работающих инструментах, удалении неработающих или сложных», — говорит Александр Рыбаков.

Тему реальной экономической эффективности цифровизации затронул Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕвразХолдинг». В McKinsey отмечают, что мировые лидеры – производители стали – достигали результата $3-4/т стали после первого года цифровой трансформации и $10-13/т стали ко второму году.

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕвразХолдинг»: «Евраз» находится на уровне лидеров цифровой трансформации. Цель по созданию эффекта более 100 млн долларов в годовом выражении будет достигнута в 2021 году.

Цифровая трансформация в компании началась в 2018 г. Было много интересных проектов, в ходе которых «нащупывались» проекты с реальным экономическим эффектом. В 2021 г. реализовано 150 цифровых проектов. «Сейчас мы можем сказать, что «Евраз» находится на уровне лидеров цифровой трансформации. Цель по созданию эффекта более 100 млн долларов в годовом выражении будет достигнута в 2021 году», — говорит Артем Натрусов.

Технологии, приносящие реальный экономический эффект

Источник: ЕвразХолдинг, 2021

При этом во всем мире разрыв между лидерами цифровизации и средним уровнем растет. Пока не так много компаний готовы сделать важный шаг от красивых пилотов к проектам, реально приносящим прибыль. В списке технологий, приносящих реальных экономический эффект, базовая автоматизация и производственный учет с использованием IoT, вендорские экспертные системы, видеоаналитика и машинное зрение, корпоративные информационные системы, цифровизация бизнес-процессов и мобильные решения, базовая и продвинутая аналитика.

Кадры для цифровой экономики

Николай Козак, управляющий директор по цифровой трансформации, ДОМ.РФ, признался, что до самого последнего времени госкомпании сложно было привлекать на работу ИТ-специалистов. Причина — множество стереотипов, связанных с работой в госскомпании, таких как дресс-код, жесткая субординация, скучные и закрытые проекты, длительные закупки и т.д.

Николай Козак, управляющий директор по цифровой трансформации, ДОМ.РФ: Работа в госкорпорации — это стабильность, возможность изменить страну и быстро создавать масштабные решения.

Николай Козак постарался разрушить эти стереотипы, рассказав о проектах, реализованных в ДОМ.РФ за последнее время. Это сайт «Банк ДОМ.РФ», услугами которого пользуется более 3,7 млн человек, и сервис цифровой ипотеки, с помощью которого выдается 53% займов, и система дистанционного банковского обслуживания, через которую в октябре 2021 г. было проведено 26 тыс. транзакций и выдано кредитов на сумму ₽198 млн.

Компания самостоятельно разрабатывает множество цифровых продуктов, занимается вопросами информационной безопасности. За последний год число выпущенных релизов увеличилось с 54 до 103. «Работа в госкорпорации — это стабильность, возможность изменить страну и быстро создавать масштабные решения», — завершил свое выступление Николай Козак.

Как прошел CNews FORUM 2021

В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews Замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о программе поддержки малого бизнеса в части софинансирования покупки российского ПО Замруководителя ДИТ Москвы Марина Тавадзе получила награду CNews в номинации «Поисково-аналитическая платформа: проект года» Замглавы Минэка Василий Шпак описал ведомственный проект, связанный с цифровизацией промышленности Гендиректор группы «Т1» Сергей Соловьев принял награду CNews в номинации «Компания года» Директор по внедрению цифровых решений «Мегафона» Владимир Гваришвили выступил с докладом «Бизнес в эпоху перемен: как заложить фундамент для успешного завтра» Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев получил награду CNews в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев рассказал о сервисах SberCloud.Advanced Замгендиректора по работе с госзаказчиками и цифровому развитию «Гознака» Виктору Барилкину была вручена награда CNews в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года» Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин описал особенности цифровой трансформации северной столицы в целях устойчивого развития Начальник отдела ИБ и техзащиты информации службы информбезопасности Главного управления ИТ ФТС Кирилл Романов и коммерческий директор филиала «Газинформсервис» в Москве Александр Синельников на вручении награды CNews в номинации «Цифровая безопасность», учрежденной совместно CNews и «Газинформсервисом» Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин обрисовал новые горизонты цифровой трансформации своей компании Председатель совета директоров Profindustry Сергей Барсуков принял награду CNews в номинации «Технологическое решение года в области ESG» Директор по работе с ключевыми клиентами UiPath Артем Виноградов описал взгляд своей компании на то, как организации подготовиться к новым вызовам CEO компании eXpress Андрей Врацкий принял награду CNews за инновации в корпоративной мобильной разработке Ведущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ Артем Носенко рассказал об успехах пользователей IBM Public Cloud Директор по маркетингу «Р7 офис» Нина Матвиенко получила награду CNews в номинации «Решение года для совместной удаленной работы» Директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев описал особенности решений своей компании Награду CNews в номинации «Экспансия года» получила представитель компании iMind Валерия Мингова Гендиректор компании «Скала-Р» Виктор Урусов обрисовал эволюцию подхода к созданию платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информсистем Руководитель цента компетенций «Собственные продукты» компании «Т1 Консалтинг» Юрий Мацыгин принял награду CNews в номинации «Цифровизация в HR: прорыв года» Замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию ПГК Алексей Агапкин описал цифровую трансформацию своей компании Замгендиректора по развитию бизнеса S7 Илья Лазарев, менеджер продукта логистической платформы S7 Михаил Данилов, CEO компании BSL Сергей Костин, технический директору BSL Иван Спиридонов получили награду CNews в номинации «ИТ-решение года для логистики первой и последней мили» Директор по маркетингу «СберМедИИ» Татьяна Смирнова получила награду CNews в номинации «ИТ-решение года в медицине» Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов рассказал о ключевых задачах цифровизации своей компании ИТ-директор «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков принял награду CNews в номинации «ИТ в промышленности» Управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак выступил с докладом «Госкомпания без галстуков» Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.









