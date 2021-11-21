Каким будет цифровой банк через несколько лет

23.11.2021, 11:31 Мск

На CNews FORUM 2021 выступили представители банковской отрасли, которые рассказали о будущем информационных технологий в их сфере. Речь шла о перспективах роботов в банковском обслуживании, развитии CRM, о выборе между монолитами и микросервисами, а также о legacy — реальности, с которой необходимо научиться жить. Топ-менеджеры финансовой сферы поделились опытом работы в этом году и рассказали об инструментах, которыми стали активно пользоваться.

«Мы находимся на некоем распутье, если мы говорим об ИТ в банках, — начал свое выступление Алексей Гусев, старший советник председателя правления, банк «Центрокредит». — Мы начинаем осмысливать то, как будем работать дальше, какая стратегия формируется на ближайшую перспективу и какая тактика позволяет нам сейчас зарабатывать деньги, привлекать и оставлять наших клиентов».

Что будет с роботами

Будущее за работами с искусственным интеллектом, так называемыми цифровыми помощниками, считает Максим Белоусов, заместитель председателя правления Абсолют-банка. «Сейчас все переживают изменения во взаимодействии с клиентами, — говорит он. — Проблема не в том, что банки не цифровые, они давно уже в цифре. Проблема в том, что клиент более цифровой и требовательный к электронному взаимодействию». Это концептуальный сдвиг, продолжает Белоусов.

Согласно прогнозам консалтинговых компаний, уже к 2021 году число используемых цифровых помощников превысит общее население планеты. По мнению Максима Белоусова, в будущем это не только помощник, который отвечает на вопросы и выполняет те или иные операции, а умеет принимать решения во время операций. Цифровой помощник — это машина, которая постоянно находится в самообучении.

Legacy и микросервисы

«Компаниям с legacy (устаревшие методы, технологии, вычислительные системы или приложения, которые находятся в эксплуатации) сложнее найти разработчиков, стоимость развития и сопровождения таких решений растет, и многие компании просто не имеют достаточного бюджета, чтобы реализовать стремительную трансформацию своего ландшафта», — рассказал Андрей Плужников, директор департамента ИТ розничного бизнеса Росбанка. При этом, по его мнению, компании демонстрируют страх серьезного сбоя в работе бизнеса при модернизации. И несмотря на это, их ожидания развития time-to-market все более амбициозные от года к году.

«Если абстрагироваться от эмоциональной составляющей, а посмотреть на это профессионально, то legacy действительно стратегически мешает, — продолжает он. — Однако legacy — это наша объективная реальность, с которой необходимо научиться сосуществовать».

Для большинства компаний просто невозможно полностью отказаться от существующих ИТ-систем в краткосрочной перспективе, и они вынуждены использовать legacy-системы, отмечает Плужников. Микросервисы выступают одним из самых эффективных подходов для работы с такими системами. «Самые важные их особенности — построение микросервисного слоя можно осуществлять постепенно и соразмерно тем инвестициям, которые мы в моменте времени можем себе позволить, — говорит он. — Второе — это высокая отказоустойчивость». В том числе, среди плюсов спикер отметил привлекательность микросервисов для будущих сотрудников.

Микросервисы или монолит? Выбор платформы для управления контентом в банках

Денис Левинский, руководитель практики ECM/CSP (Content Services Platform) «Ланит» обратил внимание аудитории на всплеск запросов банков к управлению контентом. Речь идет, например, о переводе оформления банковских продуктов полностью в электронный вид, сокращении времени на их обработку и затрат на их отправку или доставку и т.п. «Дорогие многолетние проекты внедрения ушли в прошлое и не отвечают быстро меняющимся потребностям современного бизнеса, — продолжает он. — Пришло время цифровых платформ, которые позволяют на одном технологическом стеке быстро создавать необходимый фронт, сервисы и т.п.».

В своем докладе Левинский отметил, что монолит предполагает высокую цену и долгий time-to-market. Сейчас запрос со стороны банка — это возможность соответствовать тем технологиям, которые выбраны в рамках цифровых платформ банка, поддержать этот стек технологий, быстро внедрить систему и перейти от текущего решения к новым технологиям.

«Мы со своей стороны, наблюдая такой запрос, выпустили на рынок продукт DocsHouse, который построен на сервисной архитектуре и базируется на открытых технологиях», — отметил Денис Левинский. На базе такой платформы возможны построения различных решений, в том числе клиентского досье, где в рамках одного клиента можно посмотреть, каким образом он участвует в различных продуктах и активностях банка.

Создание единой цифровой платформы в МСП Банке

«Сегодня покупатели преданы тем, кто может обеспечить идеальный клиентский опыт, но он невозможен без цифровых процессов, — начал свой доклад Вадим Сорокин, директор по работе с enterprise-клиентами «Террасофт». — Глубокая цифровизация процессов — это будущее всех отраслей». Однако Сорокин отметил огромную проблему компаний на пути цифровизации — дефицит кадров.

По его словам, эту проблему можно решить. Например, если приобщить к цифровизации миллиарды специалистов из бизнес-подразделений (люди, которые отлично знают бизнес-процессы, но не обладают навыками программирования). Используя визуальные инструменты, а также пошаговые рекомендации, доступные и готовые компоненты они смогут создать свое собственное корпоративное приложение и автоматизировать процесс. Привлечь такое множество кадров к цифровизации, по мнению Сорокина, сможет платформа Creatio, которая объединяет в себе автоматизацию операционных и CRM-процессов компании.

Рассказал об опыте внедрения такой платформы Дмитрий Швецов, руководитель проектов «Норбит». Ее цель — предоставить инвесторам удобный интерфейс для работы с проектами, привлекающими финансирование посредством инвестиционных платформ. Результатом проекта стало снижение порога входа профессиональных инвесторов на рынок краундлендинга, независимый сервис для оценки заемщиков и повышение доступности средств для субъектов МСП.

По его словам, платформа предназначена как для физических, так и для юридических лиц, банков-партнеров, а также для инвестиционных и скоринговых компаний. В сервисе реализована витрина актуальных агрегированных заявок, полученных из подключенных инвестиционных платформ. Реализован просмотр дублей документов, созданы реестр отобранных инвестором заявок на финансирование в табличном виде и реестр инвестиционных платформ. По словам Швецова, данный проект был реализован в течение четырех месяцев. В настоящий момент более 10 крупных игроков рынка краундлендинга подключены к платформе.

Платформа для цифровой трансформации банка

Алексей Горожанкин, директор по развитию бизнеса «ФлексСофт», рассказал об инновационной платформе для цифрового банка FXL. Среди преимуществ такой платформы — единое технологическое решение, собственный интеллектуальный ВРМ-процессор, который учитывает всю специфику финансового сектора и обеспечивает гибкость настройки финансовых продуктов и бизнес-процессов. В платформе FXL есть готовые бизнес-объекты, ориентированные на банки, встроенные методы работы с бизнес-объектами, интеграция с внешними отраслевыми сервисами, а также централизованные отраслевые справочники.

Среди возможностей платформы спикер выделил высокую надежность сервисов, оптимизацию ИТ-издержек, time-to-market менее 1 недели, сверхвысокую производительность, бесшовную интеграцию партнерских сервисов, а также работу в режиме 24/7. Пользователю платформы не нужно прибегать к помощи вендоров для того, чтобы внести изменения в какой-либо бизнес-процесс.

Технология low-code позволяет производить настройки и изменения в визуальном редакторе без написания программного кода, что снижает трудоемкость и не приводит к прерыванию работы системы, отметил Алексей Горожанкин. Бизнес-подразделения смогут самостоятельно создавать и менять финансовые продукты и бизнес-процессы, обеспечивая time-to-market.

Риски в корпоративном кредитном процессе

Олег Ефимов, технический директор «Ланит— Би Пи Эм», рассказал о составляющих успешного архитектурного решения. По его мнению, его необходимо разбивать на независимые системы (цели, бюджеты, команды). Каждую такую систему необходимо внутри масштабировать, у нее должен быть свой интерфейс и координация процесса (регулярная коммуникация на уровне бизнеса и ИТ). Подробнее о рисках в корпоративном кредитном процессе рассказал Денис Каушнян, исполнительный директор блока «Риски корпоративно-инвестиционного бизнеса» Сбербанка.

По его мнению, корпоративный кредитный процесс за десять лет сильно изменился. Основными триггерами выступило ужесточение регулирования банков в свете мировых кризисов и появление единых стандартов регулирования в виде базельских соглашений. Он также отметил запрос бизнеса на цифровые кредитные продукты и оптимизацию процессов одобрения. Среди предпосылок изменения архитектуры риск-сервисов Каушнян назвал большой объем ручного ввода при работе с риск-инструментами, отсутствие сервисного подхода при проектировании риск-функций, монолитные процессы и в связи с этим большой объем затрат на развитие и сопровождение и т.д.

Бизнес-архитектура риск-функций в кредитном процессе

Источник: Сбербанк, 2021

«Для ответа на эти вызовы мы создали риск-компоненты (bulding blocks), — продолжил он. — У нас риск-инструменты покрывают бизнес-процессы как внутри банка, так и во внешнем контуре: взыскание, мониторинг, одобрение заявки, лизинг, факторинг и пр. Результаты – за два года создано 17 билдинг-блоков, более 40 точек переиспользования в бизнес-процессах и 520 млн рублей экономии затрат».

Игорь Хомков, Управляющий партнер компании «Перфоманс эксперт» — мастер-партнера Dynatrace Inc. Россия, Белоруссия, Казахстан, обратил внимание на насущную проблему ИТ-отрасли: нехватку квалифицированного персонала. По данным head hunter, за 2021 год спрос на программистов в России вырос на 72%, в Москве — на 70%, в Санкт-Петербурге — на 78%. При этом потребность в сотрудниках в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выросла на 72,4%.

«Если смотреть на АРМ с искусственным интеллектом как на ИТ-сотрудника, то его ключевой компетенцией будут моментальный поиск и определение корневой причины проблемы. Он делает работу персонала более эффективной, он теперь не тратит время на поиск кривого кода или ошибки», — отметил Хомков. Он рассказал о продукте компании Dynatrace. Это автоматизированная платформа с технологией искусственного интеллекта, которая отвечает за мониторинг работы сервиса, приложения и микросервисы, их безопасность, бизнес аналитику и облачную автоматизацию.

CRM-системы

Объем мирового рынка CRM-систем в 2018 г. по оценке Gartner составил $48,2 млрд., начал свое выступление Владимир Вигура, Product Director «Т1 Консалтинг». По итогам 2019 г. рост рынка CRM составил 15%, а к 2021 г. плановый объем рынка может достигнуть более $60 млрд, где облачные CRM займут не менее половины. Шесть трендов этого рынка — российский вендор, облачная архитектура, low-code, микросервисная архитектура, гиперавтоматизация и Total Experience.

Какие варианты были и есть у компаний

Источник: Т1 Консалтинг, 2010

Он рассказал о двух вариантах, которые имеются у компаний, планирующих внедрить CRM в свой бизнес. Первый — это купить готовое иностранное решение, а второе — разрабатывать свое. По его мнению, у больших компаний при внедрении CRM может возникнуть ряд проблем. Среди них долгие сроки запуска, слишком высокая стоимость экспериментов и масштабирования, отсутствие времени думать об удобстве процессов. Спикер также отметил новые требования и специфику российского законодательства, в частности импортозамещение и санкции.

«Крупный корпоративный бизнес может решить вопрос только через инвестиции либо на покупку CRM западного вендора, либо в собственную разработку, — подводит итог своему выступлению Вигура. — Рынку необходим российский вендор CRM, который будет учитывать все боли крупного бизнеса в России, а российские компании продолжат инвестировать деньги в развитие CRM ближайшие пять лет».

Константин Истомин, руководитель Центра компетенций платформ и сервисов мониторинга Росбанка поделился опытом внедрения Dynatrace. Среди плюсов решения он назвал легкую установку и настройку, машинное обучение для отслеживания аномалий, возможность просмотра действий пользователей в системе и трассировки запросов от пользователей до бекэнда. При этом Константин Истомин выделил и ограничения Dynatrace, например, стоимость. В том числе, среди минусов системы были названы сложности поиска квалифицированных сотрудников.

Благодаря внедрению решения время обнаружений проблем в Росбанке сократилось на 40 минут, появился контроль скорости выполнения бизнес-процессов, включена «запись» сессий на некоторых приложениях Siebel и определены базовые линии работы сервисов.

Системы хранения данных

«Железною рукой ЦБ производится преобразование не только рынка, но и компаний, которые оказывают влияние на производителей железа», — отметил Равиль Сафиуллин, менеджер по развитию бизнеса в финансовом секторе NetApp.

Основные рекомендации регулятора

Источник: NetApp, 2021

Сафиуллин рассказал о продуктах компании NetApp. Среди них ПО для управления корпоративными данными NetApp ONTAP. Продукт позволяет создать интеллектуальную доверенную среду, которая охватывает все хранилища от флеш-накопителей и дисков до облака. Он упомянул программно-определяемую объектную систему хранения данных (СХД) StorageGRID, которая сохраняет и защищает неструктурированные данные многоцелевого назначения, включая автоматизированное управление жизненным циклом в течение длительного времени.

Главным продуктом компании являются FAS/AFF — это системы хранения данных, которые изначально позволяют организовать и файловый, и блочный доступ. В частности, он упомянул FabricPool — технологию, которая позволяет вынести архивные данные на промежуточный более дешевый уровень хранения и держать ее там. Также в списке технологий NetApp Active IQ — система искусственного интеллекта, которая встроена частично в облачный сервис, а частично в СХД. Она позволяет получать телеметрическую информацию с системы, обрабатывать ее, делать выводы и давать рекомендации, что необходимо сделать администратору для того, чтобы ситуация была постоянно контролируема и управляема.

ИТ в инвестициях

Федор Лежнев, директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал», рассказал о рынке инвестиций в России. Он насчитывает более 12 млн клиентов и имеет оборот в 9,9 трлн руб. Большая часть клиентов (57%) предпочитает вкладывать средства через управляющую компанию, а 43% — через брокера. При этом 19% клиентов хорошо ориентируются в инвестициях, 60% имеют базовые знания и 21% ориентируются в них слабо, отметил он.

В 2021 г. «Альфа-Капитал» показал рост базы клиентов на 50%. Федор Лежнев рассказал о том, как компания добилась таких результатов. По его словам, на такой рост, в первую очередь, повлияла команда, которая отвечает за весь процесс от привлечения клиентов до покупки продукта. Вторая составляющая успеха — это команда, которая отвечает за выбор продукта. «Мы сделали фокус на то, чтобы у клиента была вся возможная информация для выбора продукта, — продолжает он. — Это глубокая аналитика в мобильном приложении, возможность задать вопросы, а также «Альфа-Университет» — программа, которая обучает клиентов инвестициям».

Безопасность в финсекторе

Алексей Попков, ведущий специалист по предпродажному сопровождению Brother, затронул тему безопасности управления печатью и безопасности данных в финансовых организациях.

Переход на цифровые процессы и активное участие в деятельности компаний поколения миллениалов влияет на то, как ведется работа, начал он свой доклад. В новой реальности современные технологии, цифровой и бумажный документооборот существуют одновременно, дополняя друг друга.

Попков рассказал об услуге, которую предоставляет компания Brother. Речь идет об управлении печатью (MPS) — это передача на аутсорсинг процессов по организации печати, сканирования и копирования в офисе. Из преимуществ такого подхода он выделил бесперебойность печати, оптимизацию парка устройств (можно взять оборудование в аренду и не принимать на баланс), прозрачную оплату, где расходы зависят от объема, а также контроль печати вместе с удаленной поддержкой.

Попков рассказ об опыте внедрения такой услуги в банке «Уралсиб». По его словам, Brother обеспечил бесперебойную печать во всех офисах, уменьшил количество устройств на 13%, увеличил доступность сервиса до 98,7%. Компания снизила стоимость отпечатка на 23% и сократила документооборот, связанный с организацией печати, в 45 раз.

Обучение в ИТ

Результатами исследования, которые доказали, что VR повышает эффективность обучения и сокращает его срок на 75%, поделился Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации в банке ВТБ. По его мнению, новые технологии, которые используются для общения, дают новые возможности для обучения сотрудников и роста бизнеса.

И это не только технологии виртуальной реальности, но и бизнес-игры, диалоговые симуляции (тренажер с применением голосового или письменного взаимодействия для реалистичной тренировки взаимодействия), VR-симуляции и т.д. ВТБ, например, пробует построить тренинги в Minecraft.

Обучение с помощью Minecraft

Источник: ВТБ, 2021

У банка также есть интерактивный курс по повышению продаж, где рассказывается, какие типы вопросов бывают при коммуникации с клиентом. Сотрудник учится выстраивать диалог в формате тестирования. По окончании курса он видит, сколько раз упомянул имя клиента, сколько было пауз в словах, сколько он говорил не по теме, а также количество использованных вежливых или неуместных фраз.

Гибридный формат работы

Наталья Триппель, начальник управления развития ИТ-процессов в банке «Зенит», рассказала, по какой причине банк перешел к гибридному формату работы. В первую очередь, по ее словам, повлияла пандемия. По этой причине в банке было принято решение отказаться от части офисов. При гибридном формате работы сотрудники сами выбирают удобный для них график.

В «Зените» есть как постоянные рабочие места, которые закреплены за определенными сотрудниками, так и целые рабочие зоны, которые выделены под определенные подразделения, а также места «общего пользования». Ориентироваться в новом пространстве сотрудникам банка помогает приложение «Виртуальная карта». Можно забронировать рабочее место в своем отделе или в общей зоне, а также найти коллег. Наталья Триппель рассказала и о других приложениях, которые использует банк для удобства сотрудников при гибридном формате работы. Среди них —Office 365, Microsoft Planner и агрегатор новостей Z-News.

Топ-5 вызовов для ИТ в 2021 году

Основываясь на опыте компании, директор проектов дирекции ИТ «СберНПФ» Сергей Никитин рассказал, о вызовах, с которыми столкнулся бизнес в 2021 году. Вызов первый – законодательство. «С 1 января 2023 года стартует новое законодательство и вводятся новые стандарты международной финансовой отчетности, — говорит Сергей Никитин. — Для того, чтобы подготовиться к вступлению в силу нового законодательства, необходим консалтинг». Помимо этого, по мнению спикера, требуется очень мощное вычислительное ядро. Внедрение технических средств — это огромный проект, который уже запущен в компании.

Тренд на формирование экосистемы стал вторым вызовом для «СберНПФ». Однако главной сложностью Сергей Никитин считает дефицит кадров в ИТ-отрасли. «Мы поняли, что для новых реалий нам нужны сотрудники нового качества, — говорит он. — Им необходимо умение работать в командах, общаться друг с другом». В «Сбере» это решают несколькими способами: привлекают стажеров и открывают школу, которая перепрофилирует людей из других специальностей в ИТ-специалистов.

Сложности на рынке ИТ-специалистов

Источник: СберНПФ, 2021

Четвертый вызов — технологии. Несмотря на наличие уже упомянутых на конференции legacy, от которых трудно отказаться, необходимо поддерживать высокий темп передачи данных и обработки информации, говорит Сергей Никитин. И последний вызов — работа в условиях пандемии. В «Сбере», также как и в банке «Зенит», предпочли гибридный формат работы, где сотрудники могут выбрать для себя наиболее комфортный режим.

Пять ошибок цифровой трансформации

Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов Райффайзенбанка, рассказал о пяти ошибках цифровой трансформации. По его мнению, первая ошибка заключается в том, что трансформацией называют отдельные проекты, реализуемые в обозримые сроки. Например, внедрить или обновить ПО. «Первое, что необходимо понять, что трансформация — это вещь, которая в принципе без конца и края, и реализовывать ее через проекты очень опасно», — подчеркивает Щиров.

Вторая ошибка — фокус на пиаре. По его мнению, компании могут внедрять новые решения просто для того, чтобы быть «в тренде». Третья ошибка — пытаться сделать цифровую трансформацию силами консалтинга. Четвертая — стараться обязательно попасть в какой-нибудь рейтинг по цифровизации. И пятая — внедрение Top-Down (сверху-вниз).

По мнению эксперта, цифровая трансформация должна начинаться с желания достичь определенных показателей. Он подчеркнул, что при планировании не должно быть надежды на изменяющийся рынок. Также, по его мнению, нужно избегать формулировок типа «внедрение цифрового ассистента» и пр.

Как прошел CNews FORUM 2021

В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews Замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о программе поддержки малого бизнеса в части софинансирования покупки российского ПО Замруководителя ДИТ Москвы Марина Тавадзе получила награду CNews в номинации «Поисково-аналитическая платформа: проект года» Замглавы Минэка Василий Шпак описал ведомственный проект, связанный с цифровизацией промышленности Гендиректор группы «Т1» Сергей Соловьев принял награду CNews в номинации «Компания года» Директор по внедрению цифровых решений «Мегафона» Владимир Гваришвили выступил с докладом «Бизнес в эпоху перемен: как заложить фундамент для успешного завтра» Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев получил награду CNews в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев рассказал о сервисах SberCloud.Advanced Замгендиректора по работе с госзаказчиками и цифровому развитию «Гознака» Виктору Барилкину была вручена награда CNews в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года» Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин описал особенности цифровой трансформации северной столицы в целях устойчивого развития Начальник отдела ИБ и техзащиты информации службы информбезопасности Главного управления ИТ ФТС Кирилл Романов и коммерческий директор филиала «Газинформсервис» в Москве Александр Синельников на вручении награды CNews в номинации «Цифровая безопасность», учрежденной совместно CNews и «Газинформсервисом» Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин обрисовал новые горизонты цифровой трансформации своей компании Председатель совета директоров Profindustry Сергей Барсуков принял награду CNews в номинации «Технологическое решение года в области ESG» Директор по работе с ключевыми клиентами UiPath Артем Виноградов описал взгляд своей компании на то, как организации подготовиться к новым вызовам CEO компании eXpress Андрей Врацкий принял награду CNews за инновации в корпоративной мобильной разработке Ведущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ Артем Носенко рассказал об успехах пользователей IBM Public Cloud Директор по маркетингу «Р7 офис» Нина Матвиенко получила награду CNews в номинации «Решение года для совместной удаленной работы» Директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев описал особенности решений своей компании Награду CNews в номинации «Экспансия года» получила представитель компании iMind Валерия Мингова Гендиректор компании «Скала-Р» Виктор Урусов обрисовал эволюцию подхода к созданию платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информсистем Руководитель цента компетенций «Собственные продукты» компании «Т1 Консалтинг» Юрий Мацыгин принял награду CNews в номинации «Цифровизация в HR: прорыв года» Замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию ПГК Алексей Агапкин описал цифровую трансформацию своей компании Замгендиректора по развитию бизнеса S7 Илья Лазарев, менеджер продукта логистической платформы S7 Михаил Данилов, CEO компании BSL Сергей Костин, технический директору BSL Иван Спиридонов получили награду CNews в номинации «ИТ-решение года для логистики первой и последней мили» Директор по маркетингу «СберМедИИ» Татьяна Смирнова получила награду CNews в номинации «ИТ-решение года в медицине» Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов рассказал о ключевых задачах цифровизации своей компании ИТ-директор «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков принял награду CNews в номинации «ИТ в промышленности» Управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак выступил с докладом «Госкомпания без галстуков» Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.































