Как обеспечить непрерывность бизнеса в текущих условиях

28.03.2022, 08:45 Мск

Крупные западные компании прекратили сотрудничество с Россией. Стоимость оборудования растет, да и возможность его поставки пока находится под вопросом. Как в таких условиях поддерживать работу инфраструктуры? Стоит ли срочно начинать миграцию на отечественные решения? Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022».

Новая реальность

Сейчас многие крупные вендоры приостановили поставки в Россию. Кроме того, стоимость оборудования выросла в 1,5-2 раза. Еще до введения санкций сроки поставки полупроводниковых компонентов и оборудования доходили до 60 недель. Что ждет нас в будущем, предсказать сложно, говорит Дмитрий Кондратьев, директор по информационным технологиям и развитию бизнес-процессов, Energon. В России имеются собственные аналоги иностранной техники, налажена отверточная сборка оборудования, возможен приход на рынок китайских разработчиков процессоров, однако по ряду причин это не сможет закрыть все потребности рынка.

Наиболее реалистичная ситуация — получение необходимого оборудования в обход санкций, что дополнительно увеличит его стоимость. «Оборудование будет в России, но, скорее всего, в существенно меньших объемах и дороже. Пользовательский сегмент это затронет в меньшей степени. Что касается серверов и СХД — в потенциале увеличится срок доставки и стоимость. Как следствие, это окажет давление и на все ресурсы, используемые организацией на основе моделей SAAS/PAAS/IAAS», — говорит Дмитрий Кондратьев. По его мнению, надо готовиться к ограничению вычислительных мощностей, пересматривать проекты с высокой вычислительной нагрузкой, разумно снижать требования к оборудованию, по возможности внедрять BYOD, формировать резерв.

Что будет с корпоративными системами

В ситуации с системным ПО разумно занять выжидательную позицию. Да, частично ИТ-инфраструктура деградировала, но, в большинстве случаев не критично. Переход на новое СПО — это радикальный шаг, который повлечет за собой полную трансформацию ИТ-инфраструктуры. Примерно такая же ситуация и с прикладным ПО.

По словам Дмитрия Кондратьева, классическая практика в условиях турбулентности — консервативный подход к ИТ-бюджету. По его мнению, стабилизация наступит в течение года. Пока надо обращать внимание на тактическую и операционную деятельность, в частности, обеспечить стабильность коммуникаций (ВКС, телефония, инструменты коллаборационной работы).

Проекты перехода на новые ERP имеет смысл приостановить на 1,5-2 года. Глобальные проекты разбить на более мелкие, каждый из которых должен обладать ценностью для бизнеса. Лучше сконцентрироваться на «консервативных» системах, например, BPM как инструменте повышения операционной эффективности, собственных разработках и т.п. Очень важно приложить усилия для удержания ключевых специалистов.

«Вероятнее всего, при сохранении санкций более 1 года, рынок информационных технологий подвергнется глубочайшей трансформации в пользу новых продуктов и технологий. Точка перелома — ноябрь-декабрь 2022 г.», — говорит Дмитрий Кондратьев, директор по информационным технологиям и развитию бизнес-процессов, Energon.

Сколько стоит миграция в облака

Не так давно CNews сравнивал затраты на создание собственной инфраструктуры и на использование облачных ресурсов, рассказал Юрий Хомутский, директор ИТ-маркетплейса Market.CNews. Получилось, что услуги Dedicated окупаются, с учетом расходов на электроэнергию, в течение 24 месяцев. В случае IaaS срок окупаемости с учетом расходов на электроэнергию составит 16 мес. Если говорит о рабочих местах сотрудников, то новый ПК обойдется примерно в ₽80 тыс., а окупаемость VDI составит 10 мес.

Против оптимизации говорят несколько факторов. Во-первых, это очень дорого: OPEX через 2 года уже обгоняет CAPEX даже при создании новой инфраструктуры, а для старой переход в облако еще менее выгоден. Во-вторых, заказчик попадает в зависимость от провайдера. И в-третьих, функционал IaaS ограничен.

Однако аргументов «за» все-таки больше. Если при расчете окупаемости учесть расходы на штат, обслуживание, ремонт, то использование облака будет выглядеть более привлекательным с экономической точки зрения. Облака очень выгодны компаниям, которые сталкиваются с резкими всплесками нагрузки (старт продаж, черные пятницы и т.п.), а также малым предприятиям. При покупке облака на длительный период можно получить значительную скидку. А если оборудование загружено менее чем на 80% (а это бывает очень часто), то облако можно считать на меньшую конфигурацию. И самое главное, к облакам хорошо подключаться в период кризиса, когда оборудование уже выросло в цене, в цены провайдеров — нет.

Облачные возможности

По словам Константина Бабкина, директора департамента по работе с крупным бизнесом Mango Office, облака являются одним из главных способов оптимизации цифровой инфраструктуры. Они способствуют сокращению CAPEX и OPEX на закупку и обслуживание оборудования и, что сейчас очень важно, дают возможность отказаться от иностранных решений в пользу отечественных.

Конечно, для бизнеса очень важно, чтобы его информационные ресурсы в облаке были надежно защищены и полностью соответствовали законодательным и регуляторным требованиям. Он заверил участников конференции в том, что гибридное облако Mango Office отвечает всем этим требованиям. «Вы сможете хранить данные в собственной сети, тем самым обеспечивая их конфиденциальность и безопасность, и при этом использовать облачные вычислительные мощности оператора для управления звонками, их обработки и анализа в целях упрощения масштабирования инфраструктуры», — говорит Константин Бабкин.

Кейс для крупнейшего онлайн-банка

Источник: Mango Office, 2022

Mango Office обеспечивает легкую масштабируемость с необходимым уровнем безопасности и снижение затрат на организацию инфраструктуры. Решение содержит более 300 продвинутых сервисов — от видеоконференций для совместной работы до роботизированного обзвона, распознавания речи и сквозной аналитики по гибкой модели подписки. Имеется продвинутый API-конструктор и более 200 готовых интеграций с такими классами систем как CRM. ServiseDesk, ERP, BPM и другие. Интеграция с телеком инфраструктурой заказчика доступна через SIP-trunk.

Сегодня пользователи уже привыкли получать множество сервисов в одном приложении. В компании VK Цифровые технологии разработали SuperApp, с помощью которого можно осуществлять аудио- и видеозвонки, обмениваться сообщениями, ставить задачи себе и сотрудникам, пользоваться почтой и календарем, заходить в личный кабинет и т.д. SuperApp также является единым окном доступа в корпоративные системы. «Главной нашей задачей было сделать бесшовную интеграцию между корпоративными системами и сотрудником», — говорит Юлия Грошикова, руководитель группы по развитию клиентов, VK Цифровые технологии.

Интерфейс SuperApp

Источник: VK Цифровые технологии, 2022

Она подробно рассказала об особенностях решения. Так, коммуникации в командах и отделах спроектированы таким образом, чтобы решить проблемы хаотичной переписки во множестве некорпоративных чатов и групп, поиска контактов коллег, неструктурированной работы с документами и хранения файлов. Постановка оперативных задач из сообщения в чате с указанием ответственного позволяет не упустить важное и контролировать исполнение. Решение позволяет создавать мини интерфейсы (miniApp) для доступа к любым корпоративным системам, реализуя тем самым принцип единого окна.

VK SuperApp стало логическим продолжением известного продукта MyTeam. В нем есть все привычные пользователю функции. Более того, разработчики создали и несколько новых сервисов, например, возможность цитирования при ответе не всего сообщения, а только части его.















