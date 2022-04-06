Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные

13.04.2022, 08:40 Мск

Импортозамещение — самая актуальная тема развития российского рынка ИТ. Иностранные компании массово уходят из страны, и заказчики их решений вынуждены срочно искать выход из сложившейся ситуации. Как оценить риски и спланировать процесс импортозамещения? Какие отечественные аналоги популярных западных решений могут предложить российские разработчики? Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2022».

Стратегии импортозамещения

По мнению Алексея Новожилова, старшего специалиста по работе с ключевыми клиентами Comindware, существует три основные стратегии импортозамещения: быстрое создание новых корпоративных приложений с помощью поставщика, поэтапная и безопасная замена бизнес-решений недружественных вендоров и разработка, адаптация процессных приложений силами собственных аналитиков. Наиболее эффективной является быстрая замена уязвимых бизнес-решений без одномоментной смены учетной системы.

В качестве примера он привел кейс крупной нефтяной компании. Внедрение модели двухуровневого ИТ, в рамках которой заказчик получил Low-code платформу, за логику и интерфейс которой отвечали бизнес-аналитики, а за вычисления и интеграцию — программисты, позволило постепенно отказаться от иностранного ПО. За 6 месяцев в компании были созданы приложения, полностью заменяющие модули SAP.

Поэтапное импортозамещение

По словам Алексея Новожилова, платформа Comindware может использоваться для управления сквозными кросс-функциональными бизнес-процессами, процессами внутри одного отдела (как альтернатива коробочным решениям) и для оркестрации связей между ИТ-системами и людьми. На сегодняшний день компания прорабатывает несколько проектов по замене решений SAP, Oracle, Terrasoft. При этом стоимость лицензий и услуг компании пока остается прежней.

Алексей Новожилов, старший специалист по работе с ключевыми клиентами Comindware: Наиболее эффективной стратегией импортозамещения является быстрая замена уязвимых бизнес-решений без одномоментной смены учетной системы Игорь Савельев, директор по продажам GreenData: Рынок ИТ за последние месяцы кардинально изменился. Новые задачи приходится решать с использованием нового технологического стэка, при этом в стране по-прежнему наблюдается нехватка разработчиков Владимир Егоров, заместитель генерального директора по разработке «Консист Бизнес Групп»: Около половины российского рынка ERP-систем для промышленных предприятий занимает SAP . А значит, у нас есть огромное поле для импортозамещения Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения «Диасофт»: Наиболее эффективный способ импортозамещения — поэтапный перенос всей функциональности SAP на российскую платформу Игорь Макаров , менеджер по работе с крупными холдингами Directum: Разные ИТ-поставщики в разной степени подготовились к ситуации, в который все мы сегодня оказались Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers: Продукция российских поставщиков может полностью заместить иностранную Илья Зайчиков, владелец продукта СЭД «Тезис», Haulmont: Минцифры России выбрало СЭД « Тезис » в качестве системы электронного документооборота для госорганов Алексей Новожилов , старший специалист по работе с ключевыми клиентами Comindware : Наиболее эффективной стратегией импортозамещения является быстрая замена уязвимых бизнес-решений без одномоментной смены учетной системы Участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2022»

Рынок ИТ за последние месяцы кардинально изменился. Новые задачи приходится решать с использованием нового технологического стэка, при этом в стране по-прежнему наблюдается нехватка разработчиков. Игорь Савельев, директор по продажам GreenData, видит выход из сложившейся ситуации в использовании Low-code решений.

Настройку Low-code платформы GreenData могут выполнять аналитики, научиться этому несложно. Более того, работать с платформой уже учат в российских ВУЗах. Платформа GreenData представляет собой зрелое решение с широким функционалом, предназначенное как для точечной, так и для комплексной автоматизации. GreenData — это промышленное решение с высокой отказоустойчивостью.

Функционал платформы

Источник: GreenData, 2022

По словам Игоря Савельева, большинство Low-code платформ ориентировано на решение простых задач. GreenData позволяет решать сложные задачи без привлечения программистов.

«Около половины российского рынка ERP-систем для промышленных предприятий занимает SAP. А значит, у нас есть огромное поле для импортозамещения», — говорит Владимир Егоров, заместитель генерального директора по разработке «Консист Бизнес Групп». Сегодня пользователи западных продуктов столкнулись с серьезными рисками. Владимир Егоров дал несколько советов, что делать в сложившейся ситуации.

Продуктовая линейка ТУРБО

Источник: Консист Бизнес Групп, 2022

Владельцы облачных решений могут столкнуться с отключением зарубежных облаков, облачных бизнес-систем или западных компонентов в облаках из России. В таком случае имеет смысл побыстрее снять данные и метаданные и перейти на импортонезависимое решение. Владельцам проприетарного ПО грозит фиксирование инструментальных возможностей и изменение системного окружения – браузеров, операционных систем, СУБД и связующего ПО. Самым разумных шагом для них будет зафиксировать окружение и заняться подготовкой плана перехода на импортонезависимое решение. И, наконец, те кто использует открытый код, могут столкнуться с отсутствием вендорской поддержки и лицензионными ограничениями на дополнительный функционал и пользователей. Им также стоит подумать о переходе на импортонезависимое решение.

Он предложил в качестве альтернативы западным продуктам российскую платформу ТУРБО. Она создавалась специально для крупного бизнеса. Возможна как полная миграция на российскую ERP, так и ситуация, когда имеющаяся ERP продолжит работать, а ТУРБО будет запущена на новом юните или на отдельных функциональных участках.

3 марта компания SAP объявила о приостановке деятельности в России и прекращении продаж продуктов и услуг, поддержав введенные против нашей страны санкции. По словам Дмитрия Гребенщикова, директора по технологиям импортозамещения «Диасофт», это несет с собой целый ряд рисков. Во-первых, SAP ERP, SAP BW, продукты на базе SAP NetWeaver содержат инструменты для удаленного управления, в том числе из-за рубежа. Во-вторых, SAP Net Weaver соединяется с подконтрольными SAP-серверами для проверки лицензионных ограничений и, в зависимости от полученного ответа, может выполнять заранее предусмотренные действия: отключение экземпляра SAP, удаление базы данных решения, выполнение команд средствами операционной системы. В-третьих, компрометация SAP-системы возможна изнутри при невольном участии персонала, который могут убедить запустить вредоносное ПО, используя методы социальной инженерии.

Есть несколько вариантов реагирования на эти риски. Можно на время обеспечить неуязвимость существующей системы, выбрать значимый небольшой функциональный блок, перенести его на импортонезависимую российскую платформу и запустить в эксплуатацию в масштабах всей организации или обеспечить поэтапный перенос всей функциональности на российскую платформу, поддержав параллельную работу со старыми системами.

Работа с уникальным кодом заказчика

Самым эффективным Дмитрий Гребенщиков считает третий способ. Это существенно дешевле перевнедрения благодаря автоматизации перехода. Возможность запуска нескольких функциональных блоков обеспечит доверие пользователей к новой системе и позволит наладить взаимодействие с участниками процесса. Аналогичный интерфейс позволяет начать эксплуатацию без долгого переобучения пользователей. Новое решение может работать параллельно со старым, а реинжиниринг позволяет гарантированно воспроизвести функциональность старого решения без долгой аналитики. Кроме того, единая установка решения может обеспечить бесшовный переход на новые технологии в масштабе всего предприятия. По словам Дмитрия Гребенщикова, такой подход хорошо показал себя при замене SAP в Министерстве обороны РФ.

Отечественные аналоги

«Разные ИТ-поставщики в разной степени подготовились к ситуации, в который все мы сегодня оказались», — говорит Игорь Макаров, менеджер по работе с крупными холдингами Directum. Он перечислил критерии полноценного импортозамещенного продукта.

Критерии полноценного импортозамещенного продукта

Источник: Directum, 2022

По словам Игоря Макарова, продукты Directum поддерживают работу на СУБД PostgreSQL\Pro, отечественных операционных системах на базе Linux: Ubuntu, «Альт Линукс», Astra Linux, с офисными пакетами LibreOffice, «Мой офис», «Р7-Офис» и OnlyOffice. Все компоненты архитектуры (СУБД, сервер приложений, клиентские приложения), а также все службы и микросервисы поддерживают полную импортозамещенность. Directum — полностью российская система, соответствующая требованиям безопасности.

Продукция российских поставщиков может полностью заместить иностранную, уверен Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers. Предлагаемое компанией оборудование разрабатывается в России, многие его компоненты также производятся на территории нашей страны. Для некоторых моделей уровень локализации достигает 98%. Delta Computers — первая российская компания-разработчик — участник консорциума OCP. А значит, совокупная стоимость владения производимым ей оборудованием может быть на 30% ниже, чем проприетарных аналогов.

Delta Computers предлагает серверное оборудование, системы хранения данных, серверные шасси и собственное микропрограммное обеспечение. «Пока заказчикам сложно полностью отказаться от западных технологий, — говорит Андрей Чернышов. — Поэтому мы разрабатываем оборудование не только на «Байкалах» и «Эльбрусах», но и на Intel».

При этом компания нашла способ сократить риски использования иностранных процессоров. В Delta Computers заново разработали весь микрокод для платформы. При поддержке Positive Technologies проводятся стресс-тесты, подтверждающие ее безопасность. На вопрос о возможности поставки на российский рынок продукции Intel Андрей Чернышев ответил, что существуют схемы «серого» импорта, однако в этом случае процессоры обойдутся в 1,5 раза дороже. Что касается технической поддержки, то она в России хорошо развита, потому что Intel и ранее не уделял ей особого внимания по причине небольшой емкости рынка.

В основе всех продуктов Haulmont лежит Open Source-платформа Jmix, ранее известная как CUBA Platform. Один из них — СЭД «Тезис» — Минцифры России выбрало в качестве системы электронного документооборота для госорганов, напомнил Илья Зайчиков, владелец продукта СЭД «Тезис», Haulmont.

Он рассказал о замене Lotus Notes на СЭД «Тезис» в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект завершился в ноябре 2021 г. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 28 тыс. пользователей, 7,5 тыс. из которых работают в ней ежедневно. В процессе миграции уже импортировано более 500 тыс. документов, в дальнейшем их число увеличится до 1,5 млн. Ежедневно обрабатывается более 20 тыс. документов.

Основные преимущества СЭД «Тезис»

На базе Jmix также реализован образовательный портал Минздрава России: разработан алгоритм формирования индивидуальной образовательной траектории, увеличено количество обучающих материалов, добавлены элементы визуализации и геймификации, предусмотрено формирование отчета для обязательной аккредитации медработников, созданы мобильные приложения и личные кабинеты для представителей медучреждений и органов здравоохранения.

О возможностях активной BI-системы Proceset рассказал Александр Бочкин, генеральный директор компании «Инфомаксимум». Основой хранилища данных является аналитическая система управления базами данных ClickHouse. В промышленных внедрениях в одном дата-сете содержится около 7 млрд строк или 2 Тб данных. Загрузка данных происходит через Rest API, возможно подключение к новым СУБД и доработка интеграций с существующими. Применяется инкрементная загрузка данных.

Все отчеты можно просматривать и редактировать через web-интерфейс. Доступен весь основной набор компонентов зарубежных BI-систем. В компоненты можно добавлять новые показатели и создавать сложные формулы для их расчета. Их легко переместить в другое место или изменить размеры, выбрать формат отображения или создать собственный. Доступна фильтрация данных по клику на любом компоненте, которая автоматически применяется ко всему отчету. В процессе разработки находится модуль активной аналитики. Команда и инфраструктура компании «Инфомаксимум» находится в России, подчеркнул Александр Бочкин.

Александр Бочкин, генеральный директор компании «Инфомаксимум»: Команда и инфраструктура нашей компании находится в России Иван Климов, руководитель направления разработки платформы виртуализации HOSTVM: Российские разработчики могут предложить собственную платформу виртуализации корпоративного уровня на основе гипервизора KVM Илья Табаев, коммерческий директор «1С-Коннект»: «1С-Коннект» — это четыре решения для служб поддержки и центров обслуживания Анна Шведова, руководитель направления бизнес-решений компании SimbirSoft: Санкции затронули не только заказчиков ИТ-решений , но и их разработчиков Денис Касимов, генеральный директор Factory 5: В условиях санкций и импортозамещения очень важно обеспечить устойчивость управления производственными активами Олег Токарев, руководитель проектов Manage.one компании Pravo Tech: 24 февраля бизнес в России очутился в новой реальности. Как прежде уже не будет Александр Бочкин , генеральный директор компании « Инфомаксимум »: Команда и инфраструктура нашей компании находится в России Участники организованной CNews Conferences конференции « Импортозамещение 2022

Российские разработчики могут предложить собственную платформу виртуализации корпоративного уровня на основе гипервизора KVM, рассказал Иван Климов, руководитель направления разработки платформы виртуализации HOSTVM. Она может заменить решения VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, VMware Horizon, Citrix Virtual Apps & Desktops и включена в реестр российского ПО. Решение предназначено для органов государственной власти, госкорпораций, банковского сектора и учреждений здравоохранения.

Платформа разрабатывается, эксплуатируется и сопровождается с 2014 г. Модули автоматизации и биллинга ресурсов HOSTVM Admin и виртуализации рабочих мест HOSTVM VDI поддерживают сторонние гипервизоры. HOSTVM SDS, HOSTVM Backup и HOSTVM Admin не требуют дополнительного лицензирования. Решение может быть развернуто на любом оборудовании.

Платформа виртуализации HOSTVM интегрирована со средствами защиты виртуальных инфраструктур (СЗИ ВИ), сертифицированными согласно актуальным требованиям ФСТЭК. В защищенном она исполнении позволяет выполнить аттестацию ИСПД до уровня защищенности 1 включительно, государственных информационных систем (ГИС) до 1-ого класса включительно, критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«1С-Коннект» — это четыре решения для служб поддержки и центров обслуживания, отметил Илья Табаев, коммерческий директор «1С-Коннект». С его помощью можно организовать работу службы Service Desk — работу с заявками, каталог услуг по ITIL/ITSM, маршрутизацию, акцепт заявок пользователями, отчеты, интеграцию с информационными системами.

Фукционал второго решения ориентирован на контакт-центры — работа с обращениями, ведение клиентской базы, правила маршрутизации, контроль SLA, бот-меню, чат-бот, отчеты. Третье позволит создать корпоративный мессенджер — рабочее окружение сотрудников и поиск по должности), управление доступом, чаты, звонки с записью, передача файлов, отчеты. И четвертое — организовать удаленный доступ — подключение из приложения, безлимит по сеансам, запись сеансов, контролируемые подключения (акцепт пользователя или пароль).

«1С-Коннект» используется в МЧС России. На его основе создана единая система техподдержки пользователей бухгалтерских систем. Благодаря этому сократилось время на первичную обработку заявок и оперативное уточнение информации, ускорился процесс принятия решений об изменении приоритетов и анализа заявок.

Анна Шведова, руководитель направления бизнес-решений компании SimbirSoft, напомнила, что санкции затронули не только заказчиков ИТ-решений, но и их разработчиков. Например, в SimbirSoft использовалось решение Jira. Но до того, как перейти на это ПО, разработчики создали собственный продукт Tracker. Он позволяет вести 500 проектов одновременно и рассчитан на более чем 2500 пользователей. Tracker поддерживает 10 000 задач и более 40 000 прикрепленных файлов. Решение базируется на React, nodejs, React Native, PostgreSQL. В настоящее время компания намерена предлагать Tracker как Open Source решение.

Куда перенести проекты и процессы из Jira

Источник: SimbirSoft, 2022

Еще один продукт Linkory автоматизирует работу менеджеров по продажам. С его помощью можно быстро создать микросайт для клиента, выложить туда необходимые документы, добавить пользователей и отправить ссылку заказчику. В дальнейшем менеджер по продажам может в режиме реального времени контролировать, когда клиент зашел на микросайт, какие документы он прочитал, готов ли он к личной встрече. Сейчас компания готовится запустить beta-тестирование этого решения и предлагает всем желающим принять в нем участие.

Как обеспечить устойчивость бизнеса

В условиях санкций и импортозамещения очень важно обеспечить устойчивость управления производственными активами, говорит Денис Касимов, генеральный директор Factory 5. По его словам, критически важной является функция службы ТОиР. При этом высок уровень влияния таких внешних факторов, как быстроизменяющаяся экономическая ситуация, растущие санкционные риски, курс на импортозамещение.

Нельзя забывать и о рисках надежности и работоспособности оборудования, поскольку дефицит запчастей может критически повлиять на стабильность и работу всей компании. Необходимо обратить внимание и на обеспечение стабильной работы оборудования критических и важных производственных активов, а также их запчастей, которые поставляются из-за рубежа. Продление срока службы оборудования, обеспечение его стабильной работы, недопущение отказов позволит обеспечить выполнение производственных планов и сократить затраты на ТОиР.

Денис Касимов подчеркнул, что компании должны в ближайшее время провести анализ рисков и принять решение, какие иностранные информационные системы нуждаются в срочной замене. Factory 5 готова разработать дорожную карту перехода при поддержке партнеров-методологов и интеграторов с экспертизой ТОиР, провести интеграцию отечественных решений с импортными, внедрить решения по оптимизации и мониторингу состояния. Если в компании все-таки планируется внедрение иностранной EAM-системы, можно провести повторный анализ технического задания и оценить возможности реализации на продуктах Factory 5.

Управление активами от F5 на любом уровне зрелости

Источник: Factory 5, 2022

Factory 5 предлагает комплексное решение по управлению активами. В его составе модули автоматизации процессов управления активами: от учета активов и диагностики техсостояния до планирования, обеспечения ресурсами и контроля исполнения ТОиР; онлайн анализа данных телеметрии и прогнозирования технического состояния; оцифровки экспертных знаний и оптимизированного планирования ТОиР в условиях ресурсных ограничений.

«24 февраля бизнес в России очутился в новой реальности. Как прежде уже не будет», — говорит Олег Токарев, руководитель проектов Manage.one компании Pravo Tech. Госкомпании должны в течение 4-8 недель определиться со стратегией импортозамещения. Лучше всего обратить внимание на Low-code платформы, способные заменить множество решений.

Например, Low-code платформа Manage.one позволит упорядочить работу с любыми активами, недвижимостью и закупками, настроить работу отдела продаж и подразделения по работе с претензиями. С ее помощью можно вести стратегическое планирование, собирать информацию и управлять базами данных, работать с клиентами, систематизировать HR-процессы, организовать техподдержку и работу юридической службы и т.д.

Одно решение вместо десятка систем

Источник: Pravo Tech, 2022

Олег Токарев рассказал о переходе «Ренессанс Страхование» с Oracle Siebel на платформу Manage.one. В ходе проекта был запущен новый процесс Claims — полностью автоматизированный контроль страховых случаев для клиентов с использованием AI и RPA. Страхователь вводит данные происшествия в чат-бот и тут же получает направление на ремонт прямо в мессенджер. Сейчас это самый популярный канал общения с клиентами. Благодаря такому подходу на 60% снизилась доля участия сотрудников в процессе урегулирования убытков.

Опыт заказчиков

После того, как МГТУ им.Баумана попал под американские санкции, в ВУЗе началось импортозамещение. Была проведена инвентаризация имеющихся информационных систем. По результатам разработаны типовые образы АРМ с учетом видов деятельности подразделений университета: административные, инженерные, образовательные, общесистемные.

Затем была разработана методика и проведено функциональное тестирование 5 отечественных операционных систем по 16 критериям сравнения, определенным совместно с университетом. По результатам тестирования в качестве операционный системы было выбрано два решения: Alt Linux и Astra Linux. На настоящий момент 5000 из 7600 АРМ работают на российской ОС, рассказал Михаил Бобров, руководитель проектов импортозамещения Минцифры России. Выполнены работы по адаптации инженерного программного обеспечения: Компас-3D, АПМ Multiphysics, АПМ WinMachine, PTC MathCAD, National Instruments Multisim, Altium Designer, Спрут-ОКП, Спрут-ТП-Нормирование, SprutCAM, SolidWorks, Catia.

Михаил Бобров , руководитель проектов импортозамещения Минцифры России: На базе МГТУ им.Баумана создается отраслевой центр импортозамещения, который будет заниматься тиражированием опыта на другие учебные заведения Дмитрий Турчановский, заместитель начальника управления информационных технологий «Зарубежнефть»: В настоящее время в «Зарубежнефть» эксплуатируется 77 отечественных и 44 иностранных информационных системы Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы ОАК: Процесс импортозамещения в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) тоже начался с выявления решений, которые наиболее подвержены рискам. Одним из таких решений оказалась система мониторинга оборудования Василий Ежов, старший владелец продукта «Индустрия 4.0» «Сибур Диджитал»: Целью компании всегда было не импортозамещение, а импортоопережение Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: Мы планируем запуск маркетплейса, на котором будут содержаться продукты, которые есть в реестре отечественного ПО Денис Салий, руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ в Москве: В 2021 г. в ОЭЗ было зарегистрировано уже более 275 компаний Михаил Бобров , руководитель проектов импортозамещения Минцифры России: На базе МГТУ им.Баумана создается отраслевой центр импортозамещения, который будет заниматься тиражированием опыта на другие учебные заведения Участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2022»

Сегодня на базе МГТУ им.Баумана создается отраслевой центр импортозамещения, который будет заниматься тиражированием опыта на другие учебные заведения. Дорабатывается система управления конфигурациями и инфраструктурой, создается единая платформа хранения образов и репозиториев. Ведется работа с разработчиками отечественных операционных систем, программного обеспечения, нацеленная на улучшение функционала и универсальности. Создается отечественная платформа системы полного жизненного цикла (СПЖЦ) с учетом отраслевых специфик.

В 2019-2020 г. в компании «Зарубежнефть» был проведен аудит решений и начался процесс импортозамещения. План импортозамещения с 2021 г. включен в стратегию цифровой трансформации компании, рассказал Дмитрий Турчановский, заместитель начальника управления информационных технологий «Зарубежнефть». На первом этапе предполагалось, что в нем будут участвовать 14 предприятий компании, однако в марте этого года стало ясно, что импортозамещение придется распространить на все 30 предприятий.

Основные риски для организации несет остановка импортного ПО в сфере разработки и добычи. В настоящее время в «Зарубежнефть» эксплуатируется 77 отечественных и 44 иностранных информационных системы. К сожалению, часть иностранных решений не имеет российских аналогов.

Процесс импортозамещения в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) тоже начался с выявления решений, которые наиболее подвержены рискам, рассказала Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы ОАК. Одним из таких решений оказалась система мониторинга оборудования. Выяснилось, что в ней содержится недостаточное количество данных, необходимых для других проектов, решение сложно поддерживать, его масштабирование ограничено, а подключение нового оборудования вызывает большие сложности.

В качестве замены было выбрано отечественное решение IIoT.Istok. По словам Полины Шкупера, с его помощью можно будет получать больше данных с оборудования и формировать большие данные для системы предиктивной аналитики. Появится возможность подключения новых производственных переделов и нового оборудования, получения фактических данных о его работе, выявления узких мест в бизнес- процессах.

Василий Ежов, старший владелец продукта «Индустрия 4.0» «Сибур Диджитал», отметил, что целью компании всегда было не импортозамещение, а импортоопережение. В 2021 г. на девяти предприятиях был запущен промышленный интернет вещей. На сегодняшний день подключено более 3000 беспроводных датчиков — это менее 15% от ожидаемого количества. Экономический эффект в 2021 г. превысил 100 млн. руб. Ожидается, что к концу 2022 г. эта цифра увеличится до 400 млн. руб. в год.

«Сибур Диджитал» самостоятельно разрабатывает взрывозащищенные датчики, однако при их производстве все еще используются импортные компоненты: микроконтроллеры, печатные платы и их компоненты, сенсоры. Базовые станции LoRaWAN отечественного производства. Платформа IoT собрана из имеющихся компонентов, разработаны коннекторы.

Господдержка импортозамещения

В ходе конференции на вопросы о развитии отечественного программного обеспечения и новых мерах поддержки ИТ-отрасли ответил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. Он рассказал об уже принятых мерах поддержи ИТ-отрасли и о том, какие меры обсуждаются.

Максим Паршин анонсировал запуск маркетплейса отечественного ПО, на котором будут содержаться продукты, которые есть в реестре отечественного ПО. «Реестр отечественного ПО — очень формальный инструмент, в нем нет маркетинговой информации с описанием функционала, истории продаж, нет детальной информации о том, в каких средах он работает, с какими операционными системами, нет информации о стоимости, моделях монетизации, — пояснил Максим Паршин. — На портале государственных услуг для правообладателей из реестра мы запустили простую форму, через которую можно отправить дополнительные характеристики программного обеспечения».

Денис Салий, руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ в Москве, рассказал о преференциях, которые могут получить ИТ-компании в особой экономической зоне на территории Калининградской области. Каждый год в регион приезжает более 10 тыс. человек, многие из которых открывают там бизнес. Действие режима ОЭЗ распространяется на всю территорию области до 2045 г. В 2021 г. в ОЭЗ было зарегистрировано уже более 275 компаний. Денис Салий призвал участников конференции присоединиться к их числу.



























