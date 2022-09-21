Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA

23.09.2022, 12:12 Мск

Аналитики ожидают стремительного роста рынка RPA в ближайшие годы как в мире, так и в России. Основное требование — скорость и гибкость внедрения решений. Более 40% российских компаний уже внедрили RPA или занимаются этим сейчас. О том, как подготовиться к внедрению RPA и правильно расставить приоритеты, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях».

Рынок RPA на старте

Рынок RPA находится в начале своего развития. В ближайшие годы его ожидает стремительный рост, уверен Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics. В России существуют тысячи компаний, которые будут становиться заказчиками таких решений. Но они должны созреть для внедрения RPA, а для этого необходимо время. Как правило, через три года после успешного пилота компания закупает в пять раз больше лицензий.

По словам Николая Буланова, директора по консалтингу PIX Robotics, главным мировым трендом в сфере роботизации бизнес-процессов является гибкость и скорость внедрения. Чтобы добиться этого, надо ориентироваться на экосистему вендора.

Экосистема PIX

Источник: PIX Robotics, 2022

В рамках экосистемы можно использовать разные продукты как конструктор из разных модулей. Например, все большую популярность приобретают решения на стыке BPMS, RPA и BI.

Более 40% российских компаний уже внедрили RPA в процессы или находятся на стадии внедрения. Наиболее перспективными для применения программных RPA-роботов являются процессы, где вручную происходит сбор статистики, формирование отчетов и заполнение форм данными из разных источников, говорит Николай Комраков, эксперт управления разработки «Гринатом».

Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics : Рынок RPA находится в начале своего развития. В ближайшие годы его ожидает стремительный рост Николай Буланов, директор по консалтингу PIX Robotics: Главным мировым трендом в сфере роботизации бизнес-процессов является гибкость и скорость внедрения Николай Комраков, эксперт управления разработки «Гринатом»: Более 40% российских компаний уже внедрили RPA в процессы или находятся на стадии внедрения Елена Долотина, руководитель направления развития услуг по финансам и учету «Гринатом Простые Решения»: Программный робот «Формирование справки 2-НДФЛ» формирует более 95% справок от общего объема Николай Ситников , идеолог инноваций RAMAX Group : Синергия Process Mining и Task Mining помогает принять решение, какие процессы роботизировать в первую очередь, рассчитав экономический эффект Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics: Рынок RPA находится в начале своего развития. В ближайшие годы его ожидает стремительный рост Участники организованной CNews Conferences конференции «Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях»

«Гринатом» занимается RPA с 2017 г. Роботизировано уже более 70% бухгалтерских процессов. На текущий момент реализовано более 360 роботов, которые взаимодействуют с 20 различными системами. В разработке участвует более 60 высокопрофессиональных специалистов, которые базируются в собственном центре компетенций RPA.

В 2021 г. появилась RPA-платформа «Атом.РИТА» с искусственным интеллектом для настройки и сопровождения программных роботов, взаимодействующих с корпоративными системами и приложениями через пользовательский интерфейс.

Примеры областей применения программных роботов

Источник: Гринатом, 2022

В планах к 2025г. наращивание потенциала роботов, обучение бухгалтеров, кадровиков основам разработки роботов и разработка новых «интеллектуальных» роботов.

Елена Долотина, руководитель направления развития услуг по финансам и учету «Гринатом Простые Решения», поделилась примерами использования роботов в финансовой сфере. Так, программный робот «Формирование справки 2-НДФЛ» формирует более 95% справок от общего объема. Программный робот «Авансовый отчет по командировкам» помог на 75% снизить трудозатраты бухгалтера. Работы по обновлению статистических форм теперь полностью выполняет робот. А благодаря программному роботу «Автоматизация процесса формирования графика отпусков» скорость процесса оформления увеличилась на 42%.

С чего начать роботизацию

В компании RAMAX Group c 2016 г. используют комбинацию Process Mining и Task Mining. По словам Николая Ситникова, идеолога инноваций RAMAX Group, синергия этих технологий помогает принять решение, какие процессы роботизировать в первую очередь, рассчитав экономический эффект. Эти технологии реализованы в отечественном решении, разработанном компанией «Инфомаксимум».

«Как правило, на старте работ по роботизации возникает две проблемы: компания не знает, с чего начать, или заявок так много, что сложно их приоритизировать», — говорит Александр Бочкин, основатель и генеральный директор «Инфомаксимум». Он предложил использовать платформу Proceset, которая поможет выбрать самые рутинные и самые затратные процессы. При этом, по словам Александра Бочкина, после выявления слабых мест совсем не обязательно внедрять RPA. Он привел интересный пример, когда банк после того, как увидел, сколько времени тратится на распечатку выписок, просто стал переориентировать клиентов на их получение онлайн.

Экономические эффекты RPA

Источник: RAMAX Group, 2022

Будущее — за активной аналитикой, которая обеспечит поиск отклонений и реакцию на них в одном решении. Сценарии реакции можно будет создавать в режиме no-code, а роботы будут запускаться автоматически.

Практические кейсы

Сергей Труненков, руководитель проектного офиса «Информационно-аналитические системы», Центр налоговых доходов, представил госорганизацию как комплекс сервисов: управление документами и рабочими процессами, аналитика, межведомственное взаимодействие. Для каждого из них существует технологическое решение. По мнению Сергея Труненкова, наиболее эффективным является использование программных платформ.

Александр Бочкин , основатель и генеральный директор « Инфомаксимум »: Как правило, на старте работ по роботизации возникает две проблемы: компания не знает, с чего начать, или заявок так много, что сложно их приоритизировать Сергей Труненков, руководитель проектного офиса «Информационно-аналитические системы», Центр налоговых доходов: Запуск простых линейных процессов занимает от двух до трех недель, запуск сложных процессов занимает два-три месяца против 9-12 месяцев Станислав Харьков, руководитель бизнес-аналитики «БКС Мир Инвестиций»: Бизнес требует запуска новых процессов в течение двух недель Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов X5 Group: Благодаря использованию бота можно сократить число инцидентов от пользователей в 2 раза Виталий Гришин, руководитель направления по улучшению бизнес-процессов компании «Свеза»: Автоматизировать Process Mining можно только в том случае, если компания его уже использует Александр Бочкин , основатель и генеральный директор «Инфомаксимум»: Как правило, на старте работ по роботизации возникает две проблемы: компания не знает, с чего начать, или заявок так много, что сложно их приоритизировать Участники организованной CNews Conferences конференции «Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях»

Он рассказал о внедрении BPM в госорганизации. Сергей Труненков подчеркнул, что при внедрении системы управления бизнес-процессами необходимо учитывать существующий ИТ-ландшафт. «На рынке много хороших российских решений», — отметил он. В Центре налоговых доходов с использованием BPM реализовано более 30 процессов разной сложности. Среди них предоставление мер поддержки, юридическое сопровождение, оформление заявок, согласование договоров и т.д.

BPM снял нагрузку с разработчиков по базовому функционалу бизнес-процессов, однако для обогащения данными потребность в разработке остается. Запуск простых линейных процессов занимает от двух до трех недель, запуск сложных процессов занимает два-три месяца против 9-12 месяцев.

Бизнес требует запуска новых процессов в течение двух недель. Станислав Харьков, руководитель бизнес-аналитики «БКС Мир Инвестиций», поделился рекомендациями, как ускорить согласование бизнес-процессов в новых условиях. Аналитик должен подробно рассказать о процессе, о том, как он устроен, используется ли в нем RPA. Необходимо создать матрицу коммуникаций, в которой будет четко прописано, кто и за что отвечает.

Важная задача — приоритизация процессов. Станислав Харьков посоветовал использовать принцип WSJF (Weighted Shortest Job First): на первом месте должны стоять самые простые в реализации, но при этом самые ценные с точки зрения бизнеса задачи.

Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов X5 Group, напомнил, что ИТ постепенно превратились из обслуживающего подразделения в полноценного партнера бизнеса. При этом качество техподдержки практически не изменилось: все используют SLA, высчитывают KPI и т.д. Однако современные пользователи ждут, что поддержка будет оказываться им в режиме онлайн. Они хотят иметь возможность разобраться в том, как работает новый сервис, без инструкции, и влиять на ИТ-процессы.

Для решения этой проблемы в X5 Group внедрили чат-бота. Он постоянно обучается для того, чтобы в режиме онлайн давать ответы на как можно большее количество вопросов и помогать пользователям решать возникающие проблемы. Благодаря использованию бота в компании надеются сократить число инцидентов от пользователей в 2 раза.

Виталий Гришин, руководитель направления по улучшению бизнес-процессов компании «Свеза», рассказал, как происходило внедрение Process Mining в компании. Все процессы были описаны вручную, для них были созданы инструкции. Но в результате оказалось, что процессы не работают, потому что у них нет владельца. Аудит показал, что уровень зрелости большинства процессов в компании очень низкий.

Виталий Гришин уверен, что автоматизировать Process Mining можно только в том случае, если компания его уже использует. При этом очень важно, чтобы она уже прошла стадию автоматизации, иначе для внедрения Process Mining будет не хватать данных.







