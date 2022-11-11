CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации

14.11.2022, 11:22 Мск

Главной темой очередного 15-го CNews FORUM 2022 стало изменение стратегии цифровых преобразований бизнеса. Все больше компаний решают пересмотреть свою ИТ-стратегию в пользу полного перехода на отечественное ПО. Российские решения на российских технологиях пользуются огромным спросом. Однако надо задуматься о создании продуктов, которые будут востребованы в будущем, и устойчивой безопасной инфраструктуры.

Диалог министра с отраслью

Участие главы Минцифры России Максута Шадаева в CNews FORUM становится доброй традицией. В этом году министр выступил на мероприятии уже в третий раз в форме открытого диалога. Со сцены форума он ответил на самые животрепещущие вопросы участников ИТ-рынка. Он рассказал, как министерство добилось отсрочки от мобилизации для ИТ-специалистов, какие меры поддержки уже оказываются отрасли, каким образом стимулировать обратную релокацию.

Максут Шадаев рассказал о перспективах цифровизации в России. По его словам, расходы на цифровизацию федеральных ведомств сократятся примерно на 20–25%, а объем финансирования нацпрограммы «Цифровая экономика» — еще больше. «Я в этом вижу в том числе и положительные моменты. Будет меньше творчества на местах, ведомства будут переходить на централизованные цифровые платформы, произойдет та самая унификация, о который мы так много говорим. Понятно, что, чем больше финансовых и бюджетных ресурсов, тем больше возможностей создавать уникальные решения. В ситуации вынужденного сокращения очевидно, что будут востребованы централизованные цифровые платформы и отработанные на практике решения. Унификация и переход на лучшие практики пойдут чуть быстрее. Мы тоже расстраиваемся, честно говоря, но пытаемся находить положительные моменты», — говорит Максут Шадаев.

Российские технологии готовы к использованию

Пленарное заседание CNews FORUM 2022 продолжили выступления представителей крупнейших отечественных компаний. Уход с российского рынка иностранных вендоров поставил бизнес перед необходимостью в кратчайшие сроки найти замену решениям, которые он использовал много лет. Сегмент ERP-систем оказался одним из тех, где выбор альтернативы западным продуктам относительно прост — на российском рынке давно и успешно развивается целый ряд таких решений.

Об одном из них рассказала Марина Слесаренко, заместитель директора по работе с корпоративными клиентами фирмы «1С». «1С» предлагает экосистему, состоящую из более 1000 тиражируемых прикладных решений и сети более 8000 внедренческих партнерских организаций в 700 городах, в которых работает более 100 тыс. квалифицированных ИТ-специалистов. Кроме того, поддержку решений осуществляют более 200 тыс. специалистов в ИТ-службах организаций-пользователей.

Современная «1С» — это low-code платформа, которую можно быстро и удобно настраивать в соответствии с потребностями конкретного бизнеса. Марина Слесаренко подчеркнула, что платформа предназначена не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных корпоративных и государственных клиентов — она способна поддерживать большое количество пользователей и высокую нагрузку. В качестве примера она привела проекты в компаниях Трансмашхолдинг, билайн, Ростех, Почта России. Так, в Почте России запущено около 150 000 рабочих мест на базе «1С: Предприятие».

Состав и возможности «1С: Корпорация»

Источник: 1С, 2022

Кроме того, у компании есть опыт работы и с государственными ведомствами. Например, на базе платформы «1С:Предприятие 8» и прикладных решений 1С:БГУ и 1С:ЗКГУ построены подсистемы ГИИС «Электронный бюджет», в которых работают 39 тыс. пользователей и ведут учет более 3 100 учреждений, подведомственных 57 федеральным органам государственной власти.

Некоторые компании до сих пор работают на старом стеке технологий ушедших с российского рынка вендоров, напомнил Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТех». Такой подход создает серьезные риски и не имеет долгосрочной перспективы. Однако он помогает поддержать непрерывность бизнеса, пока подбирается оптимальное решение по организации дальнейшей деятельности.

Кто-то решает провести импортозамещение, самостоятельно мигрировав на свободно распространяемое ПО или разработав альтернативу западным продуктам на базе open source технологий. Однако, по мнению Максима Тятюшева, подобный подход может быть удачной опцией выбора для ИТ-компаний, которые хорошо владеют технологиями разработки ПО, имеют для этого все необходимые производственные, архитектурные и руководящие компетенции, службы, стенды и другие переиспользуемые активы. А значит, смогут еще на момент принятия решения достоверно оценить сроки и затраты на разработку и внедрение, себестоимость поддержки ПО на промышленном уровне в течение жизненного цикла. Для остальных участников рынка, за исключением отдельных случаев замещения технологически простого ПО, такое решение может привести к негативному влиянию на основной бизнес, сложно планируемым затратам, в результате которых стоимость решения может оказаться значительно больше приобретения лицензий на готовое ПО.

Все больше компаний решают пересмотреть свою ИТ-стратегию в пользу полного перехода на отечественное ПО. Но при этом есть риск заменить западный «зоопарк решений» на такой же хаотичный ИТ-ландшафт, собранный из российских продуктов, трудно интегрируемых друг с другом.

Platform V – основа цифровой трансформации и импортозамещения

Источник: СберТех, 2022

Максим Тятюшев предложил использовать Platform V — цифровую платформу, которая может стать основой для цифровой трансформации и импортозамещения. Она представляет собой набор дополняющих друг друга продуктов, которые закрывают потребности предприятия на уровне ПО на всех слоях ИТ-архитектуры и позволяют быстро создавать информационные системы, услуги и приложения. В том числе на замену иностранному ПО. Именно Platform V обеспечивает технологическую независимость Сбера от западных вендоров.

О чем надо задуматься уже сейчас

Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Ланит», также отметил, что замена иностранных решений на отечественные аналоги — один из самых популярных запросов сегодняшнего дня. «Еще несколько лет назад приходилось убеждать в необходимости импортозамещения. Сегодня российские решения на российских технологиях пользуются огромным спросом», — говорит он.

Однако создание таких решений требует значительных усилий. При этом очень важно понимать, что будет необходимо бизнесу через три-пять лет. В некоторых отраслях спрос еще окончательно не сформировался, однако он обязательно появится. И к этому надо быть готовым. Вячеслав Солопов призвал открыть экспериментальный кластер, где на основании аналитических прогнозов можно будет создавать решения, которые вскоре будут пользоваться гарантированным спросом.

В основе таких решений должны лежать современные технологии, позволяющие отказаться от монолитных платформ в пользу легких продуктов, состоящих из бесшовно интегрированных открытых компонентов.

О важности создания устойчивой, безопасной инфраструктуры напомнил участникам пленарного заседания Владимир Свиридов, лидер платформы Enterprise компании Cloud. Cloud предлагает услуги и сервисы по моделям IaaS и PaaS физлицам, стартапам, малому, среднему, крупному бизнесу, государственным учреждениям и корпорациям.

Основа инфраструктуры компании — три облака: Enterprise — классическое IaaS решение, Advanced — современная PaaS платформа с более 50-ю сервисами, ML Space — платформа машинного обучения на базе мощнейших суперкомпьютеров России. Вся инфраструктура облачной платформы проходит необходимую оценку соответствия и подтверждение аттестации. Проводятся регулярные аудиты ИБ для соответствия высоким требованиям безопасности.

Технологическая независимость бизнеса

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД, напомнил, что сегодня перед компаниями стоит задача одновременно заниматься цифровой трансформацией и обеспечивать технологический суверенитет. РЖД не закупает иностранное программное обеспечение — все приобретаемые программные продукты содержатся в реестре российского ПО. Более того, РЖД вносит свой вклад в его пополнение — сейчас в реестре находится уже 40 разработанных собственными силами продуктов.

Технологическая независимость РЖД

Источник: РЖД, 2022

В этом году усилилась работа по созданию индустриальных центров компетенции по различным отраслям. РЖД участвует в разработке отечественной ERP, офисного ПО и специализированных решений для транспортной отрасли. Большое внимание уделяется использованию искусственного интеллекта при обработке результатов измерений, полученных от технических средств коммерческого осмотра. Создана система естественного диалога, обеспечивающая автоматический подбор ответов на заданный вопрос. Компания проводит испытания беспилотных маневровых локомотивов и поездов, тестирует интеллектуального помощника маневрового диспетчера. Евгений Чаркин рассказал о недавно запущенных новых решениях: RZD.Travel, ЭТП «Грузовые перевозки» и т.д.

Росатом пошел по пути создания единой цифровой платформы, рассказал Евгений Абакумов, директор по ИТ госкорпорации Росатом. К 2030 г. в госкорпорации будет создано единое интегрированное информационное пространство данных и процессов всей отрасли. Будут внедрены единые стандарты и правила взаимодействия с государственными платформами и сервисами. Завершится переход к компонуемой архитектуре ИТ-ландшафта отрасли.

Большинство продуктов Росатом создает самостоятельно. Для этого в госкорпорации создана платформа безопасной разработки ПО. «В процессе разработки часто ускользают из вида аспекты безопасности: разработчики сконцентрированы на быстром достижении результатов, что часто идет в разрез с безопасностью. С услугой безопасной разработки все проверки безопасности будут проходить автоматизировано, бесшовно для разработчиков, а результаты таких проверок можно будет централизованно обозревать и обсуждать из единого интерфейса для разработчиков и специалистов по безопасности», — говорит Евгений Абакумов.

Цифровые продукты Росатома

Источник: Росатом, 2022

В 2022 г. стартовали проекты за рубежом: на АЭС в Турции внедряется «1С», а на АЭС в Египте — HRM-система собственной разработки.

Опытом цифровизации поделился Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям банка Уралсиб. В 2021-2022 гг. банк перешел на SD-WAN — программно-определяемую сеть, ключевой возможностью которой является использование распределения трафика в зависимости от качества канала. В результате затраты на каналы связи снизились на 50%, а время настройки сетевого оборудования — на 70%.

Банк пошел по пути создания омниканальной платформы. Для разработки решений создаются кросс-функциональные команды, использующие методологии итерационной разработки и гибкого ресурсного обеспечения. Важнейшие принципы их работы — непрерывная интеграция, использование open source решений, применение практик DevOps.

Основа цифровой трансформации

Источник: Уралсиб, 2022

В списке достижений банка — сервис «Новые города» для клиентов, обслуживающихся в регионах без присутствия офисов банка. Первые города, где банк пилотирует полностью дистанционный формат: Иваново, Тольятти, города Московской области (Реутов, Балашиха, включая микрорайон Железнодорожный). В следующем году планируется тиражировать формат клиентского привлечения и обслуживания. Все цифровые продукты и процессы также будут доступны и текущим клиентам. Кроме того, банк Уралсиб первым на рынке перешел на новую Business-Intelligence систему FineBI.

Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс Кредит», рассказал, как повысить качество разработки ПО. В результате анализа удалось выявить 11 точек оптимизации этого процесса: формирование бизнес-идеи и подготовки дизайн-решения, внедрение методологии FFP, управление процессом декомпозиции и планирования, изменения в системе релизов, процесс разработки и SLA на решение дефектов, системное тестирование, управление ролевой моделью и процессом, внедрение команд производства и их специализация, ретроспектива деятельности команды, управление взаимодействием с проектным офисом, процесс работы с техническим бэклогом и с инцидентами.

Денис Сотин подробно рассказал, как были оптимизированы эти процессы и каких результатов удалось добиться благодаря этому. Он отметил, что по итогам каждого цикла реализации команды оценивают полученные результаты, анализируют ошибки и на основании этого меняют подходы к реализации следующего цикла и формируют задачи для технологического улучшения ИТ-систем.

На сегодняшний день для управления сетью магазинов «Лента» используется более 130 информационных систем и сервисов, рассказал Сергей Сергеев, директор по ИТ «Лента». Центральной системой в компании является SAP ERP. Электронный документооборот ведется в нескольких СЭД и SAP ERP. Для онлайн и офлайн клиентов существуют разные CRM. Основа бэкофиса и BI — системы западных вендоров, ушедших из России: SAP, IBM, BlueYonder, Oracle, Microsoft, Lumesse.

В планах на ближайшие годы трансформация ИТ-ландшафта с целью построения 85% универсальных платформ для разных направлений бизнеса, децентрализация ИТ через создание доменных команд, развитие ИТ-продуктов. К 2024 г. ИТ-архитектура должна быть основана на сервисах.

Архитектура «Ленты» к 2024 г.

А к 2025 г. в компании будут полностью сформированы продуктовые команды, сгруппированные по бизнес-направлениям – коммерция, логистика и т.д. Управление результативностью ИТ-функции будет строиться на основе модели бизнес и ИТ-драйверов. Будут созданы новые ИТ-сервисы и по ним заключены доходные коммерческие контракты. Динамика роста стоимости ИТ-функции будет ниже динамики роста выручки, при росте производительности на 25% и уровне сервиса 95%.

Главный показатель эффективности цифровизации — это полученный благодаря ей экономический эффект, уверен Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраз». В 2021 г. он составил $150 млн в годовом выражении. В 2022 г. темп сохраняется. Возникшая в стране нестабильность повлияла на часть эффектов: теперь фокус делается на проектах, позитивно влияющих на себестоимость продукции. Среди них роботизация и внедрения автономного оборудования, создание цифрового пространства, в котором моделируются ситуации реальных производственных и поддерживающих процессов, решения на основе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для видеонаблюдения, аналитики и сбора данных. Артем Натрусов привел примеры таких проектов.

Управление на основе данных и трансформация рабочих мест добавляют качественный эффект от цифровой трансформации, подчеркнул Артем Натрусов. Стандарт цифровизации позволяет сохранять темп генерации идей и продвигать более длинные инициативы. По его мнению, программа цифровой трансформации остается актуальной и в условиях возникшей в стране нестабильности. При этом ключевой задачей становится управление рисками.

Как прошел юбилейный CNews FORUM 2022

В 2022 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в пятнадцатый раз.

Форум собрал свыше 1300 участников. Было заслушано около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, старший вице-президент по банковским технологиям «Уралсиба» Константин Меденцев, директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин, директор по ИТ сети гипермаркетов «Лента» Сергей Сергеев, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.